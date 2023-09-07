Venda Nova terá exposição de orquídeas com plantas a partir de R$ 5

Orquídeas de diversas espécies estarão expostas em Venda Nova Crédito: Shutterstock

Para receber a temporada das flores, que começa no próximo dia 23, Venda Nova do Imigrante recebe a 7ª Exposição Nacional de Orquídeas durante o feriadão. De sexta (8) a domingo, uma grande variedade de orquídeas será exposta e também estará à venda, no Ginásio do Colégio Salesiano.

Os preços das orquídeas vão variar de R$ 5 a R$ 200, tornando a exposição acessível para todos os bolsos. Além das majestosas orquídeas, os visitantes também terão a oportunidade de adquirir rosas do deserto e outras espécies para variar a coleção de plantas (serão mais de 5 mil disponíveis).

O horário de visitação é das 15h às 20h no dia 08/09 (sexta-feira), das 8h às 19h no dia 09/09 (sábado) e das 8h às 17h no dia 10 de setembro (domingo). Expositores e juízes de diversos estados, como Espírito Santo, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Bahia, estão confirmados e vão garantir que as 36 categorias em julgamento sejam avaliadas com precisão.

Entre as espécies de orquídeas mais esperadas estão as Catlleyas amethystoglossa e schillerianas, esta com raízes capixabas, fazendo do Espírito Santo uma referência para os amantes dessas flores. “A exposição acontece em um momento muito apropriado, durante a época das amethystoglossa e logo antes da chegada da primavera, quando as schillerianas florescem, tornando o evento ainda mais especial”, destaca Mônica de Oliveira Tosta, uma das organizadoras.

PALESTRAS

Além da exposição, o evento oferecerá uma série de palestras conduzidas por especialistas renomados no mundo das orquídeas. O médico Aloísio Falqueto irá compartilhar seus conhecimentos no dia 09 de setembro, às 9h, com a palestra "Orquídeas: Do laboratório ao orquidário".

Logo após, às 11h, Fernando Assad, do Orquidófio, discutirá "Combatendo as pragas que atacam nossas orquídeas". No mesmo dia, às 14h, Francisco Deusvando, um experiente orquidófilo, apresentará a palestra "Cultivando orquídeas". E para a comodidade dos visitantes, essa última palestra será novamente realizada no dia 10 de setembro, também às 14h.

A 7ª Exposição Nacional de Orquídeas conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

SERVIÇO:

7ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DE ORQUÍDEAS

Quando: de sexta (8) a domingo (10)

de sexta (8) a domingo (10) Funcionamento: das 15h às 20h, no dia 08/09 (sexta-feira); das 8h às 19h, no dia 09/09 (sábado); e, das 8h às 17h, no dia 10 de setembro (domingo)

das 15h às 20h, no dia 08/09 (sexta-feira); das 8h às 19h, no dia 09/09 (sábado); e, das 8h às 17h, no dia 10 de setembro (domingo) Onde: Ginásio do Colégio Salesiano - Av. Evandi Américo Comarela - Venda Nova Do Imigrante

Ginásio do Colégio Salesiano - Av. Evandi Américo Comarela - Venda Nova Do Imigrante Entrada gratuita