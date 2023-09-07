Peça "Histórias do Porchat" chega a Vitória com três sessões esgotadas

Eu sou um pouco do que gosta de descobrir lugares novos. Mas gosto também de voltar, já fui à Itália quatro vezes, para Portugal fui um monte. Mas desvendar novos sítios é sempre interessante, eu acho que eu prefiro. Mas eu quero voltar no Marrocos, que já fui uma vez. Tem uns lugares que estão guardadinhos ali para eu voltar, com certeza. Eu não sofro com jetlag porque eu durmo no avião. Eu adoro avião, então, eu já me programo para ir dormindo no avião, já chego no lugar de descansado e aproveito o dia todo. Eu sou bom de viagem e sou bom parceiro de viagem também.