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Caos

Saída do festival Burning Man tem engarrafamento quilométrico de três horas

Depois de enfrentarem um fim de semana de tempestades no Deserto Black Rock, nos Estados Unidos, os participantes do festival Burning Man agora  enfrentam um engarrafamento quilométrico para deixar o local
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Setembro de 2023 às 16:47

Burning Man
O tempo no trânsito para sair do local do evento chega a três horas. Crédito: Reprodução @Burningman
Depois de enfrentarem um fim de semana de tempestades no Deserto Black Rock, nos Estados Unidos, os participantes do festival Burning Man agora enfrentam um engarrafamento quilométrico para deixar o local.
O tempo no trânsito para sair do local do evento chega a três horas. Segundo cálculos oficiais, 73 mil pessoas participaram do festival.
Por causa da chuva, a organização do Burning Man impediu que muitas pessoas deixassem o deserto durante o fim de semana, estabelecendo também um limite de velocidade para os automóveis.
A organização do evento também orientou que os participantes, todos ilhados, estocassem água e combustível, garantindo mantimentos para o tempo em que ficassem abrigados no deserto.
Burning Man é um festival contracultural e exotérico que acontece todos os anos no deserto desde 1986.
Leon Rice, de 32 anos, morreu durante a chuva que castigou o deserto, transformando a região em um lamaçal. A causa da morte ainda não foi informada.

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