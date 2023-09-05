17 bandas de rock agitam o último Degusta Beer de 2023 em Vila Velha

A galera que curte o bom e velho rock and roll pode se animar porque o gênero vai ditar o ritmo do feriadão - e até um pouco depois. Pelo menos em Vila Velha, já que 17 bandas se apresentam na edição especial do Degusta Beer, que acontece de 6 a 10 de setembro e 14 a 17 de setembro, no estacionamento do Shopping Vila Velha. A entrada é gratuita.
Dublin, Dona Fran, Quintal Selvagem, Back To The Past, Cadu Caruzo e Ubando são algumas das atrações do line-up da última edição de 2023 do evento. O clima é de festa para a produção, que comemora 7 anos de Degusta.
“Desde o início tínhamos uma certeza, os festivais organizados pela Inspire teriam entrada gratuita, democratizando o entretenimento e permitindo, desta forma, a diversão para todos. Iniciou-se assim um novo formato de evento no Espírito Santo”, comemoram Leonardo Castilho e Fabrinio Fachinetti, organizadores do festival.
Além da música, o evento conta com 12 cervejarias artesanais, drinks, gastronomia e espaço kids. Confira abaixo os estabelecimentos participantes e a programação na sequência.
- Cervejarias participantes: NOI, Fratelli, Kingbier, Kastle Hops, Mestra, Trindade, Bigstep, Trarko, Azzurra, Alquimistas, Barba Ruiva, Ronchi
- Drinks: Bar One Drinks
- Comidas: Trarko Flames, O Senhor dos Pastéis, Alcides, Pizzou, Mr Frango, Pérola Negra
- Sobremesas: Te Quero Churros, Llhamas, Lambuzeria.
SERVIÇO
- DEGUSTA ROCK
- Quando: 06 a 10 e 14 a 17 de Setembro – sempre das 17h à 0h
- Onde: Estacionamento do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418 - Vila Velha
- Entrada Gratuita
PROGRAMAÇÃO DA 1ª SEMANA
- QUARTA (06/09)
- 20h: Fixer
- 22h: Dona Fran
- QUINTA (07/09)
- 20h: Vinicius Ayres Trio
- 22h: Banda Trilha
- SEXTA (08/09)
- 20h: Dublin
- 22h: Back To The Past
- SÁBADO (09/09)
- 20h: Cadu Caruzzo
- 22h: Sheep Parafina
- DOMINGO (10/09)
- 19h: 90 Stones
- 21h: Espírito de Porco
PROGRAMAÇÃO DA 2ª SEMANA
- QUINTA (14/09)
- 21h: Claudio Bocca
- SEXTA (15/09)
- 20h: Beat Locks
- 22h: No Class
- SÁBADO (16/09)
- 20h: Ubando
- 22h: Picnic Dogs
- DOMINGO (17/09)
- 19h: Usados e Seminovos
- 21h: Quintal Selvagem