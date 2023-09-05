17 bandas de rock agitam o último Degusta Beer de 2023 em Vila Velha

Dona Fran, Ubando e Cadu Caruzo são atrações do Degusta Beer Crédito: Divulgação/Instagram/@caducaruzo

A galera que curte o bom e velho rock and roll pode se animar porque o gênero vai ditar o ritmo do feriadão - e até um pouco depois. Pelo menos em Vila Velha, já que 17 bandas se apresentam na edição especial do Degusta Beer, que acontece de 6 a 10 de setembro e 14 a 17 de setembro, no estacionamento do Shopping Vila Velha. A entrada é gratuita.

Dublin, Dona Fran, Quintal Selvagem, Back To The Past, Cadu Caruzo e Ubando são algumas das atrações do line-up da última edição de 2023 do evento. O clima é de festa para a produção, que comemora 7 anos de Degusta.

“Desde o início tínhamos uma certeza, os festivais organizados pela Inspire teriam entrada gratuita, democratizando o entretenimento e permitindo, desta forma, a diversão para todos. Iniciou-se assim um novo formato de evento no Espírito Santo”, comemoram Leonardo Castilho e Fabrinio Fachinetti, organizadores do festival.

Além da música, o evento conta com 12 cervejarias artesanais, drinks, gastronomia e espaço kids. Confira abaixo os estabelecimentos participantes e a programação na sequência.

Cervejarias participantes: NOI, Fratelli, Kingbier, Kastle Hops, Mestra, Trindade, Bigstep, Trarko, Azzurra, Alquimistas, Barba Ruiva, Ronchi

NOI, Fratelli, Kingbier, Kastle Hops, Mestra, Trindade, Bigstep, Trarko, Azzurra, Alquimistas, Barba Ruiva, Ronchi Drinks: Bar One Drinks



Bar One Drinks Comidas: Trarko Flames, O Senhor dos Pastéis, Alcides, Pizzou, Mr Frango, Pérola Negra



Trarko Flames, O Senhor dos Pastéis, Alcides, Pizzou, Mr Frango, Pérola Negra Sobremesas: Te Quero Churros, Llhamas, Lambuzeria.



SERVIÇO

DEGUSTA ROCK

Quando: 06 a 10 e 14 a 17 de Setembro – sempre das 17h à 0h



06 a 10 e 14 a 17 de Setembro – sempre das 17h à 0h Onde: Estacionamento do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418 - Vila Velha



Estacionamento do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418 - Vila Velha Entrada Gratuita



PROGRAMAÇÃO DA 1ª SEMANA

QUARTA (06/09)

20h: Fixer

22h: Dona Fran





QUINTA (07/09)



20h: Vinicius Ayres Trio

22h: Banda Trilha





SEXTA (08/09)



20h: Dublin

22h: Back To The Past





SÁBADO (09/09)



20h: Cadu Caruzzo

22h: Sheep Parafina





DOMINGO (10/09)



19h: 90 Stones

21h: Espírito de Porco

PROGRAMAÇÃO DA 2ª SEMANA