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Música e diversão

17 bandas de rock agitam o último Degusta Beer de 2023 em Vila Velha

Evento acontece de 6 a 10 de setembro e de 14 a 17 de setembro, no estacionamento do Shopping Vila Velha; confira a programação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Setembro de 2023 às 12:20

Dona Fran, Ubando e Cadu Caruzo são atrações do Degusta Beer
Dona Fran, Ubando e Cadu Caruzo são atrações do Degusta Beer Crédito: Divulgação/Instagram/@caducaruzo
A galera que curte o bom e velho rock and roll pode se animar porque o gênero vai ditar o ritmo do feriadão - e até um pouco depois. Pelo menos em Vila Velha, já que 17 bandas se apresentam na edição especial do Degusta Beer, que acontece de 6 a 10 de setembro e 14 a 17 de setembro, no estacionamento do Shopping Vila Velha. A entrada é gratuita.
Dublin, Dona Fran, Quintal Selvagem, Back To The Past, Cadu Caruzo e Ubando são algumas das atrações do line-up da última edição de 2023 do evento. O clima é de festa para a produção, que comemora 7 anos de Degusta.
“Desde o início tínhamos uma certeza, os festivais organizados pela Inspire teriam entrada gratuita, democratizando o entretenimento e permitindo, desta forma, a diversão para todos. Iniciou-se assim um novo formato de evento no Espírito Santo”, comemoram Leonardo Castilho e Fabrinio Fachinetti, organizadores do festival.
Além da música, o evento conta com 12 cervejarias artesanais, drinks, gastronomia e espaço kids. Confira abaixo os estabelecimentos participantes e a programação na sequência.
  • Cervejarias participantes: NOI, Fratelli, Kingbier, Kastle Hops, Mestra, Trindade, Bigstep, Trarko, Azzurra, Alquimistas, Barba Ruiva, Ronchi
  • Drinks: Bar One Drinks
  • Comidas: Trarko Flames, O Senhor dos Pastéis, Alcides, Pizzou, Mr Frango, Pérola Negra
  • Sobremesas: Te Quero Churros, Llhamas, Lambuzeria.

SERVIÇO

  • DEGUSTA ROCK
  • Quando: 06 a 10 e 14 a 17 de Setembro – sempre das 17h à 0h
  • Onde: Estacionamento do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418 - Vila Velha
  • Entrada Gratuita

PROGRAMAÇÃO DA 1ª SEMANA

  • QUARTA (06/09)
  • 20h: Fixer
  • 22h: Dona Fran

  • QUINTA (07/09)
  • 20h: Vinicius Ayres Trio
  • 22h: Banda Trilha

  • SEXTA (08/09)
  • 20h: Dublin
  • 22h: Back To The Past

  • SÁBADO (09/09)
  • 20h: Cadu Caruzzo
  • 22h: Sheep Parafina

  • DOMINGO (10/09)
  • 19h: 90 Stones
  • 21h: Espírito de Porco

PROGRAMAÇÃO DA 2ª SEMANA

  • QUINTA (14/09)
  • 21h: Claudio Bocca

  • SEXTA (15/09)
  • 20h: Beat Locks
  • 22h: No Class

  • SÁBADO (16/09)
  • 20h: Ubando
  • 22h: Picnic Dogs

  • DOMINGO (17/09)
  • 19h: Usados e Seminovos
  • 21h: Quintal Selvagem

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