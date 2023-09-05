Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Henrique & Diego e Lucas Lucco animam 27ª Expoagro de Jerônimo Monteiro
Feriadão no Caparaó

Henrique & Diego e Lucas Lucco animam 27ª Expoagro de Jerônimo Monteiro

Falamansa e Araketu também estão entre as atrações nacionais do evento que começa na quarta (6) e se estende até sábado (9); Entrada ao parque de exposições será  mediante doação de alimentos não perecíveis
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Setembro de 2023 às 11:44

Henrique & Diego e Lucas Lucco são duas das atrações nacioais da 27ª Expoagro de Jerônimo Monteiro
Henrique & Diego e Lucas Lucco são duas das atrações nacionais da 27ª Expoagro de Jerônimo Monteiro Crédito: Futura Press/Folhapress
O feriadão da independência promete ser animado na região do Caparaó Capixaba. De quarta (6) a sábado (9), artistas de peso como Henrique & Diego e Lucas Lucco chegam para a animar a 27ª edição da Exposição Agropecuária de Jerônimo Monteiro.
Realizado no parque de exposições "Lourical Lugon Moulin", o evento contará com entrada solidária, mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível.
Além dos sertanejos, os grupos Falamansa e Araketu também fazem parte do time de atrações nacionais que se apresentará na "terra da laranja" durante o feriado. Quanto às atrações locais, Rony e Ricy, Micheli Freire, Agitaê e Projeto Feijoada sobem ao palco.
Com abertura marcada para as 19h de quarta (6), a ExpoAgro também contará com um Torneio Leiteiro e uma feira de produtos artesanais. Os pequenos também poderão curtir o evento na quinta (7), com o show da Turma da Tina, às 16h. Confira todos os detalhes da programação:

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

  • QUARTA (6/09)
  • 19h: Abertura do Torneio Leiteiro e da feira de produtos artesanais
  • 21h: Rony e Ricy
  • 0h: Henrique & Diego

  • QUINTA (7/09)
  • 7h: 1ª ordenha
  • 15h: Abertura da feira de produtos artesanais
  • 16h: Matinê infantil com a Turma da Tina
  • 19h: 2ª ordenha
  • 21h: Micheli Freire
  • 0h: Falamansa

  • SEXTA (8/09)
  • 7h: 3ª ordenha
  • 19h: 4ª ordenha e abertura da feira de produtos artesanais
  • 21h: Agitaê
  • 0h: Lucas Lucco

  • SÁBADO (9/09)
  • 7h: 5ª ordenha
  • 19h: 6ª ordenha e abertura da feira de produtos artesanais
  • 21h: Projeto Feijoada
  • 0h: Araketu

SERVIÇO

  • 27ª EXPOAGRO DE JERÔNIMO MONTEIRO
  • QUANDO: 6 a 9 de setembro
  • ONDE: Parque de Exposições "Lourical Lugon Moulin"
  • ENTRADA: Solidária, mediante doação de 1kg de alimento não perecível

Veja Também

Maior castelo inflável da América Latina está de volta a Vitória

Obra do Palácio Bernardino Monteiro só deve ficar pronta em março de 2024

Vital 2023 anuncia pulseiras eletrônicas e camarotes cobertos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Caparaó Cultura Sertanejo Turismo no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão
Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados