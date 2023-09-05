Henrique & Diego e Lucas Lucco animam 27ª Expoagro de Jerônimo Monteiro

O feriadão da independência promete ser animado na região do Caparaó Capixaba. De quarta (6) a sábado (9), artistas de peso como Henrique & Diego e Lucas Lucco chegam para a animar a 27ª edição da Exposição Agropecuária de Jerônimo Monteiro.
Realizado no parque de exposições "Lourical Lugon Moulin", o evento contará com entrada solidária, mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível.
Além dos sertanejos, os grupos Falamansa e Araketu também fazem parte do time de atrações nacionais que se apresentará na "terra da laranja" durante o feriado. Quanto às atrações locais, Rony e Ricy, Micheli Freire, Agitaê e Projeto Feijoada sobem ao palco.
Com abertura marcada para as 19h de quarta (6), a ExpoAgro também contará com um Torneio Leiteiro e uma feira de produtos artesanais. Os pequenos também poderão curtir o evento na quinta (7), com o show da Turma da Tina, às 16h. Confira todos os detalhes da programação:
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:
- QUARTA (6/09)
- 19h: Abertura do Torneio Leiteiro e da feira de produtos artesanais
- 21h: Rony e Ricy
- 0h: Henrique & Diego
- QUINTA (7/09)
- 7h: 1ª ordenha
- 15h: Abertura da feira de produtos artesanais
- 16h: Matinê infantil com a Turma da Tina
- 19h: 2ª ordenha
- 21h: Micheli Freire
- 0h: Falamansa
- SEXTA (8/09)
- 7h: 3ª ordenha
- 19h: 4ª ordenha e abertura da feira de produtos artesanais
- 21h: Agitaê
- 0h: Lucas Lucco
- SÁBADO (9/09)
- 7h: 5ª ordenha
- 19h: 6ª ordenha e abertura da feira de produtos artesanais
- 21h: Projeto Feijoada
- 0h: Araketu
SERVIÇO
- 27ª EXPOAGRO DE JERÔNIMO MONTEIRO
- QUANDO: 6 a 9 de setembro
- ONDE: Parque de Exposições "Lourical Lugon Moulin"
- ENTRADA: Solidária, mediante doação de 1kg de alimento não perecível