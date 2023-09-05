Henrique & Diego e Lucas Lucco animam 27ª Expoagro de Jerônimo Monteiro

Henrique & Diego e Lucas Lucco são duas das atrações nacionais da 27ª Expoagro de Jerônimo Monteiro Crédito: Futura Press/Folhapress

O feriadão da independência promete ser animado na região do Caparaó Capixaba. De quarta (6) a sábado (9), artistas de peso como Henrique & Diego e Lucas Lucco chegam para a animar a 27ª edição da Exposição Agropecuária de Jerônimo Monteiro.

Realizado no parque de exposições "Lourical Lugon Moulin", o evento contará com entrada solidária, mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível.

Além dos sertanejos, os grupos Falamansa e Araketu também fazem parte do time de atrações nacionais que se apresentará na "terra da laranja" durante o feriado. Quanto às atrações locais, Rony e Ricy, Micheli Freire, Agitaê e Projeto Feijoada sobem ao palco.

Com abertura marcada para as 19h de quarta (6), a ExpoAgro também contará com um Torneio Leiteiro e uma feira de produtos artesanais. Os pequenos também poderão curtir o evento na quinta (7), com o show da Turma da Tina, às 16h. Confira todos os detalhes da programação:

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

QUARTA (6/09)

19h: Abertura do Torneio Leiteiro e da feira de produtos artesanais

Abertura do Torneio Leiteiro e da feira de produtos artesanais 21h: Rony e Ricy

Rony e Ricy 0h: Henrique & Diego





Henrique & Diego QUINTA (7/09)

7h: 1ª ordenha

1ª ordenha 15h: Abertura da feira de produtos artesanais

Abertura da feira de produtos artesanais 16h: Matinê infantil com a Turma da Tina

Matinê infantil com a Turma da Tina 19h: 2ª ordenha

2ª ordenha 21h: Micheli Freire

Micheli Freire 0h: Falamansa





Falamansa SEXTA (8/09)

7h: 3ª ordenha

3ª ordenha 19h: 4ª ordenha e abertura da feira de produtos artesanais

4ª ordenha e abertura da feira de produtos artesanais 21h: Agitaê

Agitaê 0h: Lucas Lucco





Lucas Lucco SÁBADO (9/09)

7h: 5ª ordenha

5ª ordenha 19h: 6ª ordenha e abertura da feira de produtos artesanais

6ª ordenha e abertura da feira de produtos artesanais 21h: Projeto Feijoada

Projeto Feijoada 0h: Araketu

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