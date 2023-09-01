Maior castelo inflável da América Latina está de volta a Vitória

Um ano após passar por Vitória, o Jump Around está de volta para a diversão das famílias. A atração, considerada o maior castelo inflável da América Latina, abriu as portas nesta sexta (1), no estacionamento do Shopping Vitória, na Enseada do Suá.
Com 2500 m² de pura diversão, o espaço de diversão traz nesta temporada novos brinquedos como dois escorregadores gigantes, labirintos, escada e pista de obstáculos. Tudo isso em um ambiente lúdico e colorido, em que as crianças tem a liberdade de se divertir, acompanhadas por monitores que guiam e supervisionam a experiência.
Com classificação livre, o brinquedo ficará no shopping Vitória até o dia 22 de outubro, funcionando de quinta-feira a domingo, das 14h às 20h. É recomendado chegar com 30 minutos de antecedência para realizar o check-in. As sessões de diversão terão duração de 30 minutos e o valor do ingresso é de R$ 40. A cada minuto extra, será cobrado R$ 2 em dias úteis e R$ 3 aos finais de semana. Vale lembrar que crianças de até 5 anos devem estar acompanhadas pelo adulto responsável, que não paga entrada.
SERVIÇO:
- JUMP AROUND - O MAIOR CASTELO INFLÁVEL DA AMÉRICA LATINA
- Data: 01/09 a 22/10
- Local: no estacionamento externo do Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória
- Funcionamento: de quinta-feira a domingo, das 14h às 20h (última sessão meia hora antes de terminar o evento). É preciso chegar com 30 minutos de antecedência ao local para o check-in
- Duração: 30 minutos
- Ingressos: R$ 40 para a compra de ingresso na bilheteria (15% de taxa na compra online). A cada minuto extra, será cobrado uma taxa de R$ 2 (dias úteis) e R$ 3 (finais de semana).