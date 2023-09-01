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Diversão

Maior castelo inflável da América Latina está de volta a Vitória

Atração Jump Around fica até outubro no Shopping Vitória. Nesta nova temporada, novos brinquedos vão garantir a diversão de toda a família
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Setembro de 2023 às 19:51

Jump Around, o maior castelo inflável da América Latina está no Shopping Vitória
Jump Around, o maior castelo inflável da América Latina está no Shopping Vitória Crédito: Camilla Baptistin
Um ano após passar por Vitória, o Jump Around está de volta para a diversão das famílias. A atração, considerada o maior castelo inflável da América Latina, abriu as portas nesta sexta (1), no estacionamento do Shopping Vitória, na Enseada do Suá. 
Com 2500 m² de pura diversão, o espaço de diversão traz nesta temporada novos brinquedos como dois escorregadores gigantes, labirintos, escada e pista de obstáculos. Tudo isso em um ambiente lúdico e colorido, em que as crianças tem a liberdade de se divertir, acompanhadas por monitores que guiam e supervisionam a experiência.
Com classificação livre, o brinquedo ficará no shopping Vitória até o dia 22 de outubro, funcionando de quinta-feira a domingo, das 14h às 20h. É recomendado chegar com 30 minutos de antecedência para realizar o check-in.  As sessões de diversão terão duração de 30 minutos e o valor do ingresso é de R$ 40. A cada minuto extra, será cobrado R$ 2 em dias úteis e R$ 3 aos finais de semana.  Vale lembrar que crianças de até 5 anos devem estar acompanhadas pelo adulto responsável, que não paga entrada.

SERVIÇO:

  • JUMP AROUND - O MAIOR CASTELO INFLÁVEL DA AMÉRICA LATINA
  • Data: 01/09 a 22/10
  • Local: no estacionamento externo do Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória
  • Funcionamento: de quinta-feira a domingo, das 14h às 20h (última sessão meia hora antes de terminar o evento). É preciso chegar com 30 minutos de antecedência ao local para o check-in
  • Duração: 30 minutos
  • Ingressos: R$ 40 para a compra de ingresso na bilheteria (15% de taxa na compra online). A cada minuto extra, será cobrado uma taxa de R$ 2 (dias úteis) e R$ 3 (finais de semana).

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