Maior castelo inflável da América Latina está de volta a Vitória

Com 2500 m² de pura diversão, o espaço de diversão traz nesta temporada novos brinquedos como dois escorregadores gigantes, labirintos, escada e pista de obstáculos. Tudo isso em um ambiente lúdico e colorido, em que as crianças tem a liberdade de se divertir, acompanhadas por monitores que guiam e supervisionam a experiência.

Com classificação livre, o brinquedo ficará no shopping Vitória até o dia 22 de outubro, funcionando de quinta-feira a domingo, das 14h às 20h. É recomendado chegar com 30 minutos de antecedência para realizar o check-in. As sessões de diversão terão duração de 30 minutos e o valor do ingresso é de R$ 40. A cada minuto extra, será cobrado R$ 2 em dias úteis e R$ 3 aos finais de semana. Vale lembrar que crianças de até 5 anos devem estar acompanhadas pelo adulto responsável, que não paga entrada.