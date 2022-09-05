Maior castelo inflável da América Latina chega ao Shopping Vitória

Os pequenos já podem comemorar! O maior castelo inflável da América Latina, o Jump Around, já desembarcou em Vitória. Com escorregadores gigantes, pula-pulas, estruturas de escalada e pistas de obstáculos que ocupam 2.500m² do estacionamento do Shopping Vitória, a atração proporciona muita diversão para toda a família.
O brinquedo funciona de quinta a domingo e feriados, das 15h às 21h, até o dia 23 de outubro, garantindo a alegria do público. A estrutura conta ainda com uma quadra de basquete inflável para os pequenos se aventurarem no esporte. No melhor estilo ‘parkour’ infantil, a garotada ainda vai poder desafiar os limites nas várias pistas de obstáculos e nas estruturas de escalada, em um ambiente lúdico, supercolorido, com som e seguro, com monitores a cada sessão.
Para acessar o evento, é necessário tirar os sapatos, joias, piercings e demais objetos que possam comprometer a integridade do espaço e segurança dos participantes, seguindo as orientações dos monitores. O uso de meias também é necessário.
A atração tem classificação livre, mas vale lembrar que crianças de 0 a 5 anos precisam entrar acompanhadas por um adulto responsável, que não paga entrada.
As sessões da brincadeira duram 30 minutos, com horário marcado, e os ingressos custam a partir de R$ 40 (entrada + taxas) comprando on-line pela plataforma Sympla e R$ 49,90 na bilheteria presencial. Para quem quiser garantir os ingressos no site Sympla, clique aqui.
O castelo inflável Jump Around, em sua primeira temporada no Brasil, conta com a produção da Ponto Org Eventos, responsável pela Corrida Insana.
SERVIÇO
- Jump Around – O maior castelo inflável da América Latina
- Onde: Estacionamento do Shopping Vitória.
- Datas: de 02 de setembro à 23 de outubro.
- Ingressos: a partir de R$ 40 + taxas, pelo site sympla.com.br, ou R$ 49,90 na bilheteria do local.