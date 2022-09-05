Maior castelo inflável da América Latina chega ao Shopping Vitória

O Jump Around funciona de quinta a domingo e feriados, das 15h às 21h, até o dia 23 de outubro, no estacionamento do Shopping Vitória Crédito: Shopping Vitória/Divulgação

Os pequenos já podem comemorar! O maior castelo inflável da América Latina, o Jump Around, já desembarcou em Vitória. Com escorregadores gigantes, pula-pulas, estruturas de escalada e pistas de obstáculos que ocupam 2.500m² do estacionamento do Shopping Vitória, a atração proporciona muita diversão para toda a família.

O brinquedo funciona de quinta a domingo e feriados, das 15h às 21h, até o dia 23 de outubro, garantindo a alegria do público. A estrutura conta ainda com uma quadra de basquete inflável para os pequenos se aventurarem no esporte. No melhor estilo ‘parkour’ infantil, a garotada ainda vai poder desafiar os limites nas várias pistas de obstáculos e nas estruturas de escalada, em um ambiente lúdico, supercolorido, com som e seguro, com monitores a cada sessão.

Em uma área de 2.500m², o Jump Around tem escorregadores gigantes, pula-pulas, estruturas de escalada e pistas de obstáculos Crédito: Shopping Vitória/Divulgação

Para acessar o evento, é necessário tirar os sapatos, joias, piercings e demais objetos que possam comprometer a integridade do espaço e segurança dos participantes, seguindo as orientações dos monitores. O uso de meias também é necessário.

A atração tem classificação livre, mas vale lembrar que crianças de 0 a 5 anos precisam entrar acompanhadas por um adulto responsável, que não paga entrada.

Em um ambiente seguro e com monitores, a garotada vai poder desafiar os limites nas várias pistas de obstáculos e nas estruturas de escalada Crédito: Shopping Vitória/Divulgação

O castelo inflável Jump Around, em sua primeira temporada no Brasil, conta com a produção da Ponto Org Eventos, responsável pela Corrida Insana.

SERVIÇO

Essa é a primeira temporada da atração Jump Around no Brasil Crédito: Shopping Vitória/Divulgação