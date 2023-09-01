Obra do Palácio Bernardino Monteiro só deve ficar pronta em março de 2024

Palácio Bernardino Monteiro Crédito: TV Gazeta Sul

As portas do centenário Palácio Bernardino Monteiro, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, deverão ser reabertas somente no primeiro trimestre de 2024. O imóvel, que era ocupado pela sede da prefeitura da cidade e dará lugar a um centro cultural, passa por restauração e a previsão de entrega da obra era para o final de agosto.

A reforma completa do edifício é fruto de convênio entre a prefeitura e o governo estadual. O investimento é de R$ 2.186.493,31.

A ordem de serviço foi assinada em março de 2022 e as obras iniciaram no mês seguinte. De acordo com a Secretaria de Obras de Cachoeiro de Itapemirim, Lorena Vasques, a mudança do cronograma foi necessária para inclusão de climatização e reforço da estrutura. O centro cultural vai abrigar a biblioteca pública, o arquivo público municipal de cultura e salas de oficina.

Obras no Palácio Bernardino Monteiro Crédito: TV Gazeta Sul

“Incialmente fizemos um planejamento, mas obras de reforma como esta são mais complexas, e, quando removemos o piso, verificamos a necessidade reforço da estrutura e foi necessário fazer um aditivo”, explicou a secretária.

Vasques também contou que a Secretaria Estadual de Cultura (Secult), durante vistoria para prestação de contas, identificou que seriam necessários reparos, restauração e climatização. Segundo a prefeitura, toda a documentação passará agora por análise do Estado. A conclusão da reforma agora é prevista para até março de 2024.

Palácio Bernardino Monteiro Crédito: TV Gazeta Sul

O Palácio

O Palácio Bernardino Monteiro é um dos principais patrimônios arquitetônicos do município. Localizado na Praça Jerônimo Monteiro, o prédio centenário, inaugurado em 1912, passa por diversas intervenções para se tornar um novo centro cultural.