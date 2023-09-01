Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Obra do Palácio Bernardino Monteiro só deve ficar pronta em março de 2024
Em Cachoeiro

Obra do Palácio Bernardino Monteiro só deve ficar pronta em março de 2024

Prédio histórico, que abrigava a sede da Prefeitura de Cachoeiro, dará lugar a um espaço cultural. Reforma deveria ser finalizada até o fim de agosto
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 01 de Setembro de 2023 às 13:26

Palácio Bernardino Monteiro
Palácio Bernardino Monteiro Crédito: TV Gazeta Sul
As portas do centenário Palácio Bernardino Monteiro, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, deverão ser reabertas somente no primeiro trimestre de 2024. O imóvel, que era ocupado pela sede da prefeitura da cidade e dará lugar a um centro cultural, passa por restauração e a previsão de entrega da obra era para o final de agosto. 
A reforma completa do edifício é fruto de convênio entre a prefeitura e o governo estadual. O investimento é de R$ 2.186.493,31.
A ordem de serviço foi assinada em março de 2022 e as obras iniciaram no mês seguinte. De acordo com a Secretaria de Obras de Cachoeiro de Itapemirim, Lorena Vasques, a mudança do cronograma foi necessária para inclusão de climatização e reforço da estrutura. O centro cultural vai abrigar a biblioteca pública, o arquivo público municipal de cultura e salas de oficina.
Obras no Palácio Bernardino Monteiro
Obras no Palácio Bernardino Monteiro Crédito: TV Gazeta Sul
“Incialmente fizemos um planejamento, mas obras de reforma como esta são mais complexas, e, quando removemos o piso, verificamos a necessidade reforço da estrutura e foi necessário fazer um aditivo”, explicou a secretária.
Vasques também contou que a Secretaria Estadual de Cultura (Secult), durante vistoria para prestação de contas, identificou que seriam necessários reparos, restauração e climatização. Segundo a prefeitura, toda a documentação passará agora por análise do Estado. A conclusão da reforma agora é prevista para até março de 2024.
Palácio Bernardino Monteiro
Palácio Bernardino Monteiro Crédito: TV Gazeta Sul

O Palácio 

O Palácio Bernardino Monteiro é um dos principais patrimônios arquitetônicos do município. Localizado na Praça Jerônimo Monteiro, o prédio centenário, inaugurado em 1912, passa por diversas intervenções para se tornar um novo centro cultural.
Houve demolição dos cômodos anexos ao palácio (que não fazem parte da edificação original) e restauração do telhado. Na nova planta do prédio, está prevista uma rampa de acessibilidade, além de restauração da parte elétrica do prédio, restauro da escada de madeira e acessos ao piso superior, além da instalação de um elevador.

Veja Também

Festival inaugura orla de Meaípe com shows, gastronomia e programação esportiva

Fiar: bordado toma conta das salas do MAES em nova exposição

Multiplace Mais vai reabrir no verão com beach bar funcionando durante o dia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Cultura Secult
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados