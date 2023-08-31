Festival inaugura orla de Meaípe com shows, gastronomia e programação esportiva

1ª edição do Orla Festival promete muita música, esportes e sabores na praia de Meaípe Crédito: Fabricio Christ

A primeira edição do Orla Festival: Cultura, Esportes e Sabores promete muita animação na orla de Meaípe, em Guarapari, neste final de semana. Durante o sábado (2) e o domingo (3), a praia contará com uma programação recheada de atividades esportivas, workshop, shows musicais e muitas opções de comida.

A agenda, toda com entrada gratuita, começa às 8h de sábado (2) e se estende até às 18h de domingo (3). Ao todo, são 17 restaurantes, quatro docerias, oito estandes de artesanato, oito atrações musicais e mais de 15 modalidades esportivas. Tudo para celebrar a ampliação em 50 metros da faixa de areia da praia, além da recuperação de parte da rodovia ES-060 e a construção de píeres.

Entre os destaques das atrações musicais, estão os shows da Banda Casaca, no sábado (2), às 17h, e da banda Big River, no domingo (3), às 15h. O Coral Musicar Brasil, a banda IBEM, Rhamyson Braga, Anfrisio, Ballet Infantil e Orquestra Música e a banda da Polícia Militar também sobem ao palco.

Já na parte gastronômica, 17 restaurantes locais se reúnem à beira mar. São eles: Barraca da Praia, Barraca do Marcelo, Birutas, Bolinho da Tia Nilza, Bolinho da Zelma, Bolinho da Zezé, Bolinho de Aipim Meaípe, Boqueirão, Cantinho da Praia, Cozinha do Mar, Caranguelua, Curuca, Gaeta, Muvuca, Quintal de Casa, Saborear e Sabores da Carne.

Para adoçar a experiência, Cocada da Cristina Morena, Cocada da Glória, Cocada da Lela e Dona Odete Doces Finos também estão garantidos.

Quem for ao evento e buscar por atividades esportivas pode escolher entre vôlei, futevôlei, cross training, altinha, beach tennis, beach soccer, artes marciais, handebol e frescobol, campeonatos e até aulas experimentais de canoa havaiana.

Para finalizar, na parte de estandes e oficinas, estão disponíveis oito opções: Artesanato em linha e tecido, com Patrícia, Ilza e Mariartes bordados; Taboa, com Artesanato Mãe Bá; Chopp artesanal, com a cervejaria Poseidon; Rede de pesca, com Jonair; Rendeiras de Bilros de Meaípe e Barra do Jucu; Arte em madeira, com Eagles Woods Artes Brazil e Santo Ofício; Pintura em quadro, com Wally e Camaleão; Panela de barro, com família Artesanato Pixilô; Cerâmica, com Bi Atelier; Escultura, com Isabela Vidal; e acervo de Beatriz Bueno.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

SÁBADO (6/09)

8h às 18h: Vôlei Terceira Idade Feminino (Quadra 1)

Vôlei Terceira Idade Feminino (Quadra 1) 8h às 18h: Vôlei Terceira Idade Masculino (Quadra 2)

Vôlei Terceira Idade Masculino (Quadra 2) 8h às 18h: Vôlei Quarteto Juvenil (Quadra 3)

Vôlei Quarteto Juvenil (Quadra 3) 8h: Cross Training (Quadra 4)

Cross Training (Quadra 4) 9h: Taekwondo (Tatame)

Taekwondo (Tatame) 10h às 22h: Stands de artesanato, chop, cerâmica, rendeiras

Stands de artesanato, chop, cerâmica, rendeiras 11h: Aikido (Tatame)

Aikido (Tatame) 11h: Abertura do Festival Sabores

Abertura do Festival Sabores 13h: Campeões do Futuro

Campeões do Futuro 15h: Muay Thai

Muay Thai 15h: Abertura do "IV Workshop Areias Monazíticas: Desafios e Oportunidades após a engorda da Praia de Meaípe"

Abertura do "IV Workshop Areias Monazíticas: Desafios e Oportunidades após a engorda da Praia de Meaípe" 17h: Altinha

Altinha 17h: Entrega da obra de engordamento da Praia de Meaípe

Entrega da obra de engordamento da Praia de Meaípe 18h: Boxe

Boxe 18h: Banda Casaca

Banda Casaca 20h: Coral Musicar Brasil

Coral Musicar Brasil 21h: Banda IBEM

Banda IBEM 22h: Rhaymison Braga

Rhaymison Braga 23h: Banda Anfrisio



*) O sábado também conta com aulas experimentais de canoa havaiana no mar. Horários não informados

DOMINGO (3/09)

8h às 12h: Beach Tennis (Quadras 1, 2 e 3)

8h: Handebol (Quadra 4)

Handebol (Quadra 4) 8h: Karatê (Tatame)



8h: Funcional

10h: Frescobol (Quadra 4)

10h: Calistenia (Tatame)

10h às 18h: Stands de artesanato, chop, cerâmica, rendeiras

Stands de artesanato, chop, cerâmica, rendeiras 11h: Abertura do Festival Sabores



14h: Participação dos Motociclistas do Motorock em Meaípe

14h às 18h: Beach Soccer (Quadra 4)

Beach Soccer (Quadra 4) 15h: Banda Big River

Banda Big River 15h às 18h: Futevôlei (Quadras 1 e 2)

Futevôlei (Quadras 1 e 2) 15h às 18h: Day Use (Quadra 3)



15h às 18h: Campeonato Jiu Jitsu Adulto

16h: Ballet Infantil Orquestra Música

17h: Entrega da obra de engordamento da Praia de Meaípe

Entrega da obra de engordamento da Praia de Meaípe 18h: Banda da Polícia Militar



*) O domingo também conta com aulas experimentais de canoa havaiana e campeonato mirim natação no mar. Horários não informados

SERVIÇO