Festival inaugura orla de Meaípe com shows, gastronomia e programação esportiva

A primeira edição do Orla Festival: Cultura, Esportes e Sabores promete muita animação na orla de Meaípe, em Guarapari, neste final de semana. Durante o sábado (2) e o domingo (3), a praia contará com uma programação recheada de atividades esportivas, workshop, shows musicais e muitas opções de comida.
A agenda, toda com entrada gratuita, começa às 8h de sábado (2) e se estende até às 18h de domingo (3). Ao todo, são 17 restaurantes, quatro docerias, oito estandes de artesanato, oito atrações musicais e mais de 15 modalidades esportivas. Tudo para celebrar a ampliação em 50 metros da faixa de areia da praia, além da recuperação de parte da rodovia ES-060 e a construção de píeres.
Entre os destaques das atrações musicais, estão os shows da Banda Casaca, no sábado (2), às 17h, e da banda Big River, no domingo (3), às 15h. O Coral Musicar Brasil, a banda IBEM, Rhamyson Braga, Anfrisio, Ballet Infantil e Orquestra Música e a banda da Polícia Militar também sobem ao palco.
Já na parte gastronômica, 17 restaurantes locais se reúnem à beira mar. São eles: Barraca da Praia, Barraca do Marcelo, Birutas, Bolinho da Tia Nilza, Bolinho da Zelma, Bolinho da Zezé, Bolinho de Aipim Meaípe, Boqueirão, Cantinho da Praia, Cozinha do Mar, Caranguelua, Curuca, Gaeta, Muvuca, Quintal de Casa, Saborear e Sabores da Carne.
Para adoçar a experiência, Cocada da Cristina Morena, Cocada da Glória, Cocada da Lela e Dona Odete Doces Finos também estão garantidos.
Quem for ao evento e buscar por atividades esportivas pode escolher entre vôlei, futevôlei, cross training, altinha, beach tennis, beach soccer, artes marciais, handebol e frescobol, campeonatos e até aulas experimentais de canoa havaiana.
Para finalizar, na parte de estandes e oficinas, estão disponíveis oito opções: Artesanato em linha e tecido, com Patrícia, Ilza e Mariartes bordados; Taboa, com Artesanato Mãe Bá; Chopp artesanal, com a cervejaria Poseidon; Rede de pesca, com Jonair; Rendeiras de Bilros de Meaípe e Barra do Jucu; Arte em madeira, com Eagles Woods Artes Brazil e Santo Ofício; Pintura em quadro, com Wally e Camaleão; Panela de barro, com família Artesanato Pixilô; Cerâmica, com Bi Atelier; Escultura, com Isabela Vidal; e acervo de Beatriz Bueno.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA
- SÁBADO (6/09)
- 8h às 18h: Vôlei Terceira Idade Feminino (Quadra 1)
- 8h às 18h: Vôlei Terceira Idade Masculino (Quadra 2)
- 8h às 18h: Vôlei Quarteto Juvenil (Quadra 3)
- 8h: Cross Training (Quadra 4)
- 9h: Taekwondo (Tatame)
- 10h às 22h: Stands de artesanato, chop, cerâmica, rendeiras
- 11h: Aikido (Tatame)
- 11h: Abertura do Festival Sabores
- 13h: Campeões do Futuro
- 15h: Muay Thai
- 15h: Abertura do "IV Workshop Areias Monazíticas: Desafios e Oportunidades após a engorda da Praia de Meaípe"
- 17h: Altinha
- 17h: Entrega da obra de engordamento da Praia de Meaípe
- 18h: Boxe
- 18h: Banda Casaca
- 20h: Coral Musicar Brasil
- 21h: Banda IBEM
- 22h: Rhaymison Braga
- 23h: Banda Anfrisio
*) O sábado também conta com aulas experimentais de canoa havaiana no mar. Horários não informados
- DOMINGO (3/09)
- 8h às 12h: Beach Tennis (Quadras 1, 2 e 3)
- 8h: Handebol (Quadra 4)
- 8h: Karatê (Tatame)
- 8h: Funcional
- 10h: Frescobol (Quadra 4)
- 10h: Calistenia (Tatame)
- 10h às 18h: Stands de artesanato, chop, cerâmica, rendeiras
- 11h: Abertura do Festival Sabores
- 14h: Participação dos Motociclistas do Motorock em Meaípe
- 14h às 18h: Beach Soccer (Quadra 4)
- 15h: Banda Big River
- 15h às 18h: Futevôlei (Quadras 1 e 2)
- 15h às 18h: Day Use (Quadra 3)
- 15h às 18h: Campeonato Jiu Jitsu Adulto
- 16h: Ballet Infantil Orquestra Música
- 17h: Entrega da obra de engordamento da Praia de Meaípe
- 18h: Banda da Polícia Militar
*) O domingo também conta com aulas experimentais de canoa havaiana e campeonato mirim natação no mar. Horários não informados
SERVIÇO
- 1º ORLA FESTIVAL
- QUANDO: Sábado (2/09) e domingo (3/09)
- ONDE: Orla de Meaípe, em Guarapari
- ENTRADA: Gratuita