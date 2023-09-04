Festival Itaúnas & Sabores agita o feriadão com pratos a partir de R$ 30

Pratos da 5ª edição do Festival Itaúnas & Sabores são feitos com aipim, inspirados nas origens quilombolas da região Crédito: Divulgação

O feriadão de 7 de setembro promete agitar a vila de Itaúnas, em Conceição da Barra, na Região Norte do Estado, com muita comida e música boa. De quinta (7) a domingo (10), a 5ª edição do Itaúnas & Sabores volta à vila bucólica, reunindo pratos de 26 estabelecimentos.

Com o tema "Aipim, Mandioca, Macaxeira", as receitas são inspiradas na origem quilombola da região e custam entre R$ 30 e R$ 96. Entre as opções, serão oferecidos pizzas, tapiocas, caldos, petiscos, massas e até brunch. Os detalhes dos pratos podem ser conferidos abaixo.

Quem quiser se envolver ainda mais com a culinária, poderá assistir às aulas-show dos chefs Pedro Faria, na sexta (8), às 12h, e Jimmy Ogro, no sábado (9), também às 12h. Os dois estarão na Praça da Vila para ensinar receitas com o ingrediente de destaque do evento: o aipim. Para participar, é necessário se inscrever no local, no dia de cada aula.

Na parte cultural, os destaques vão para as apresentações de grupos de jongo, capoeira e Reis de Boi, além do II Encontro de Beijuzeiras da vila. Bandas como Trio Forrozão e Fogumano garantem a parte musical. Para a criançada, uma peça de teatro será encenada na praça da vila, no último dia do evento.

"A importância principal do festival é movimentar mais um pouco a vila de Itaúnas. A vila vive do turismo, só que a gente basicamente só tem movimento no verão e no Festival de Forró, em julho. Então, nós da AETI tentamos movimentar esse quadro de programação cultural durante o ano também", explica Rodrigo Guimerá, produtor do evento e conselheiro da Associação Empresarial e Turística de Itaúnas (AETI).

CONFIRA OS PRATOS DOS RESTAURANTES PARTICIPANTES:

BAR DA ANA

Prato: Pão de queijo recheado

Pão de queijo recheado Descrição: Massa de polvilho azedo com queijo canastra assada e recheio de camarão ou cogumelo

Massa de polvilho azedo com queijo canastra assada e recheio de camarão ou cogumelo Valor: R$ 30

R$ 30 Endereço: Rua Professor Daolinda Laje, s/nº, Itaúnas, Conceição da Barra)

Pão de queijo recheado do Bar da Ana Crédito: Divulgação

BAR DA PONTE

Prato: Canoa de Siripim

Canoa de Siripim Descrição: Bolinho de aipim recheado de moqueca de siri acompanhado com vinagrete da casa. Recheio opcional de ora pro nóbis ou bacalhau

Bolinho de aipim recheado de moqueca de siri acompanhado com vinagrete da casa. Recheio opcional de ora pro nóbis ou bacalhau Valor: R$ 60

R$ 60 Endereço: Avenida Bento Daher, s/nº, Itaúnas, Conceição da Barra

Canoa de Siripim do Bar da Ponte Crédito: Divulgação

BAR DO CANTO



Prato: Bar do Canto

Bar do Canto Descrição: Arroz, feijão em calda, salada crua, aipim frito, farofa e carne (boi, peixe ou frango)

Arroz, feijão em calda, salada crua, aipim frito, farofa e carne (boi, peixe ou frango) Valor: R$ 30

R$ 30 Endereço: Rua Lionório Lisboa Vasconcelos, s/nº, Itaúnas, Conceição da Barra

Bar do Canto Crédito: Divulgação

BAR E LANCHONETE RAIO DE SOL

Prato: Escondidinho de Camarão

Escondidinho de Camarão Descrição: Camarão, tomate, tempero verde, alho, cebola, requeijão cremoso e purê de aipim

Camarão, tomate, tempero verde, alho, cebola, requeijão cremoso e purê de aipim Valor: R$ 49,90

R$ 49,90 Endereço: Rua Lionório Lisboa Vasconcelos, s/nº, Itaúnas, Conceição da Barra

Escondidinho de camarão do Raio de Sol Crédito: Divulgação

BARRACA DO ITAMAR



Prato: Camarão ao Pescador

Camarão ao Pescador Descrição: Camarão VG empanado com massa de aipim crocante, acompanha geleia de cajá com pimenta dedo de moça

Camarão VG empanado com massa de aipim crocante, acompanha geleia de cajá com pimenta dedo de moça Valor: R$ 68

R$ 68 Endereço: Orla da Praia de Itaúnas, Conceição da Barra

Camarão ao Pescador da Barraca do Itamar Crédito: Divulgação

BARRACA SAL DA TERRA



Prato: Caldo de Siri

Caldo de Siri Descrição: Caldo de siri desfiado com aipim e condimentos

Caldo de siri desfiado com aipim e condimentos Valor: R$ 39

R$ 39 Endereço: Orla da Praia de Itaúnas, Conceição da Barra

Caldo de Siri da Barraca Sal da Terra Crédito: Divulgação

COMIDA CASEIRA DA TIA LILDA



Prato: Mani

Mani Descrição: Carne de sol cozida na manteiga e purê de mandioca. Em duas versões: molho cremoso derivado da mandioca, farofa de dendê e vinagrete de banana da terra

Carne de sol cozida na manteiga e purê de mandioca. Em duas versões: molho cremoso derivado da mandioca, farofa de dendê e vinagrete de banana da terra Valor: R$ 90

R$ 90 Endereço: Rua Lionório Lisboa Vasconcelos, s/nº, Itaúnas, Conceição da Barra

Mani do Comida Caseira da Tia Lilda Crédito: Divulgação

FORRÓ DA PADARIA

Prato: Carne de sol com aipim

Carne de sol com aipim Descrição: Porção de carne de sol com aipim fritos com manteiga de garrafa e cebola, acompanhada de uma deliciosa farofa e molho

Porção de carne de sol com aipim fritos com manteiga de garrafa e cebola, acompanhada de uma deliciosa farofa e molho Valor: R$ 87,90

R$ 87,90 Endereço: Avenida José Basílio dos Santos, s/nº, Itaúnas, Conceição da Barra

Carne de Sol com aipim do Forró da Padaria Crédito: Divulgação

JANTINHA EAGLE FOODS



Prato: Pé de Serra

Pé de Serra Descrição: Purê de aipim com queijo, arroz, espetinho de medalhão e tropeiro de feijão de corda

Purê de aipim com queijo, arroz, espetinho de medalhão e tropeiro de feijão de corda Valor: R$ 30

R$ 30 Endereço: Rua Demerval Leite, s/nº, Itaúnas, Conceição da Barra

Pé de Serra do Jantinha Eagle Foods Crédito: Divulgação

LA BONITA



Prato: Gabriela, Cravo e Canela

Gabriela, Cravo e Canela Descrição: Costela bovina marinada com especiarias à base de cravo e canela, pirão de mandioca e palitos de aipim frito e couve

Costela bovina marinada com especiarias à base de cravo e canela, pirão de mandioca e palitos de aipim frito e couve Valor: R$ 65

R$ 65 Endereço: Rua Professor Daolinda Laje, s/nº, Itaúnas, Conceição da Barra

Gabriela, Cravo e Canela do La Bonita Crédito: Divulgação

MARIANA CAFETERIA



Prato: Combo de tapioca de frango com requeijão e frappuccino de ovomaltine

Combo de tapioca de frango com requeijão e frappuccino de ovomaltine Descrição: Tapioca, frango desfiado, requeijão, frappê, ovomaltine, café expresso e leite

Tapioca, frango desfiado, requeijão, frappê, ovomaltine, café expresso e leite Valor: R$ 38

R$ 38 Endereço: Rua Demerval Leite, s/nº, Itaúnas, Conceição da Barra

Compo tapioca e frappuccino do Mariana Cafeteria Crédito: Divulgação

PIZZARIA CAZUÁ



Prato: Pizza de carne seca e creme de aipim com queijo

Pizza de carne seca e creme de aipim com queijo Descrição: Pizza assada no forno à lenha, massa fina, molho de tomate da casa fresco, muçarela, carne seca e creme de aipim com queijo

Pizza assada no forno à lenha, massa fina, molho de tomate da casa fresco, muçarela, carne seca e creme de aipim com queijo Valor: R$ 80

R$ 80 Endereço: Avenida José Basílio dos Santos, s/nº, Itaúnas, Conceição da Barra

Pizza de carne seca e creme de aipim com queijo da Pizzaria Cazuá Crédito: Divulgação

PIZZARIA OÀSIS



Prato: Pizza Nordestina

Pizza Nordestina Descrição: molho, muçarela, aipim, alho frito, carne seca desfiada, cebola e orégano

molho, muçarela, aipim, alho frito, carne seca desfiada, cebola e orégano Valor: R$ 86

R$ 86 Endereço: Avenida Bento Daher, s/nº, Itaúnas, Conceição da Barra

Pizza Nordestina da Pizzaria Oàsis Crédito: Divulgação

PORTUNHOL RESTOBAR



Prato: Calzone Gonzaga

Calzone Gonzaga Descrição: Pizza dobrada ao meio com recheio de muçarela, carne seca desfiada, aipim, catupiry, alho frito e cebola

Pizza dobrada ao meio com recheio de muçarela, carne seca desfiada, aipim, catupiry, alho frito e cebola Valor: R$ 45

R$ 45 Endereço: Rua Demerval Leite, s/nº, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra

Calzone Gonzaga do Portunhol Restobar Crédito: Divulgação

POUSADA BEM-VIVER



Prato: Brunch Saudação à Mandioca

Brunch Saudação à Mandioca Descrição: Farinha de tapioca, sagu, mandioca e tapioca granulada

Farinha de tapioca, sagu, mandioca e tapioca granulada Valor: R$ 80

R$ 80 Endereço: Rua Honório Pinheiro da Silva, s/nº, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra

Brunch da Pousada Bem-Viver Crédito: Divulgação

POUSADA KA347



Prato: Bobó Ka347

Bobó Ka347 Descrição: Aipim, camarão VG, azeite, sal, leite de coco, alho, tomate, cebola, coentro, azeite de dendê e colorau

Aipim, camarão VG, azeite, sal, leite de coco, alho, tomate, cebola, coentro, azeite de dendê e colorau Valor: R$ 96

R$ 96 Endereço: Rua Maria Ortiz Bercellos, 5901, Itaúnas, Conceição da Barra

Bobó KA347 da Pousada Ka347 Crédito: Divulgação

RESTAURANTE ARTE VIDA



Prato: Belisco de aipim

Belisco de aipim Descrição: Bolinho de aipim empanado no panko com 3 opções de recheio (sururu, carne de sol e carne de caju). Acompanha geleia de pimenta ou maionese

Bolinho de aipim empanado no panko com 3 opções de recheio (sururu, carne de sol e carne de caju). Acompanha geleia de pimenta ou maionese Valor: R$ 45

R$ 45 Endereço: Rua Demerval Leite, s/nº, Itaúnas, Conceição da Barra

Belisco de aipim do Restaurante Arte Vida Crédito: Divulgação

RESTAURANTE DA RITA

Prato: Macaxeira à Brasileira

Macaxeira à Brasileira Descrição: Pirão composto de macaxeira, carne de sol, contra filé e farofa de manteiga

Pirão composto de macaxeira, carne de sol, contra filé e farofa de manteiga Valor: R$ 95

R$ 95 Endereço: Rua Maria Ortiz Barcelos, s/nº, Itaúnas, Conceição da Barra)

Macaxeira à Brasileira do Restaurante da Rita Crédito: Divulgação

RESTAURANTE DO CÉU E MAR



Prato: Camarão Céu e Mar

Camarão Céu e Mar Descrição: Aipim com camarão cozido com manteiga de garrafa

Aipim com camarão cozido com manteiga de garrafa Valor: R$ 70

R$ 70 Endereço: Avenida Bento Daher, s/nº, Itaúnas, Conceição da Barra

Camarão Céu e Mar Crédito: Divulgação

RESTAURANTE DO CIZINHO



Prato: Vaca Atolada

Vaca Atolada Descrição: Costela de boi cozida em baixa temperatura com aipim da roça. Acompanha arroz

Costela de boi cozida em baixa temperatura com aipim da roça. Acompanha arroz Valor: R$ 50

R$ 50 Endereço: Rua Demerval Leite da Silva, 98, Itaúnas, Conceição da Barra

Vaca atolada do Restaurante do Cizinho Crédito: Divulgação

RESTAURANTE DONA PEDROLINA



Prato: Nevadinho de Aipim com Polvo da Vila

Nevadinho de Aipim com Polvo da Vila Descrição: Creme de aipim, polvo e camarão

Creme de aipim, polvo e camarão Valor: R$ 55

R$ 55 Endereço: Rua Honório L Vasconcelos, s/nº, Itaúnas, Conceição da Barra

Nevadinho de Aipim com polvo do Restaurante Dona Pedrolina Crédito: Divulgação

RESTAURANTE DONA TEREZA



Prato: Mignon dourado com Purê de Aipim

Mignon dourado com Purê de Aipim Descrição: Purê de mandioca gratinado acompanhado de tornedor de mignon ao molho

Purê de mandioca gratinado acompanhado de tornedor de mignon ao molho Valor: R$ 60

R$ 60 Endereço: Rua Demerval Leite, s/nº, Itaúnas, Conceição da Barra

Mignon com purê de aipim do Dona Tereza Crédito: Divulgação

RESTAURANTE MOQUECA, CACHAÇA E BLUES



Prato: Filé de Budião à Vila Tânia

Filé de Budião à Vila Tânia Descrição: Filé de Budião confitado no azeite, com vinagrete de coentro, guarnecido com musseline de mandioca e salada verde

Filé de Budião confitado no azeite, com vinagrete de coentro, guarnecido com musseline de mandioca e salada verde Valor: R$ 69

R$ 69 Endereço: Rua Projetada, s/nº, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra

Filé de budião à Vila Tânia do Moqueca, Cachaça e Blues Crédito: Divulgação

SÃO BASTIÃO GASTROBAR



Prato: Camafeu de Camarão

Camafeu de Camarão Descrição: Delicioso bolinho de aipim recheado com camarão e queijo, geleia artesanal de pimenta e crispy de couve

Delicioso bolinho de aipim recheado com camarão e queijo, geleia artesanal de pimenta e crispy de couve Valor: R$ 59,90

R$ 59,90 Endereço: Avenida José Basílio dos Santos, 123, Itaúnas, Conceição da Barra

Camafeu de Camarão do São Bastião Crédito: Divulgação

TAPIOC'ART



Prato: Tapioca Mineira

Tapioca Mineira Descrição: Tapioca recheada com frango desfiado, quiabo frito, creme cheese, muçarela e cheiro verde

Tapioca recheada com frango desfiado, quiabo frito, creme cheese, muçarela e cheiro verde Valor: R$ 35

R$ 35 Endereço: Rua Adolpho Pereira Duarte, s/nº, Itaúnas, Conceição da Barra

Tapioca Mineira do Tapioc'art Crédito: Divulgação

XIQUE XIQUE RESTAURANTE



Prato: Nhoque da roça

Nhoque da roça Descrição: Nhoque de aipim com ragu de linguiça

Nhoque de aipim com ragu de linguiça Valor: R$ 59

R$ 59 Endereço: Rua Demerval Leite, 410, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra

Nhoque da roça do Xique Xique Restaurante Crédito: Divulgação

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Durante os quatro dias, além de se deliciarem com os pratos do Festival, os visitantes também poderão curtir mais de 8h de música ao vivo, além de diversas apresentações culturais.

A programação começa na quinta (7), às 17h, com o II Encontro de Beijuzeiras de Itaúnas. São elas as responsáveis por fabricarem o tradicional beiju, uma iguaria feita da goma da mandioca e recheada com coco e amendoim. O jongo de Santa Isabel, os Reis de Boi da Vila e o Abadá Capoeira também movimentam a praça principal, de sexta (8) a domingo (10).

Na parte musical, os sons de Amaradzaia, Marujos Pataxó, Luiz Nascimento, Fogumano, Trio Forrozão, Sociedade Livre do Samba e Parmênio Leite prometem embalar os turistas com apresentações tanto na praça da vila quanto no Deck de Itaúnas e no Buraco do Tatu.

A criançada também poderá se divertir e aprender a importância da preservação das tradições com a peça "Ser da Mata", encenada na praça da vila, no domingo (10), às 13h.

Confira a programação completa a seguir:

QUINTA (7/09)

12h: Abertura do evento, na Praça da Vila

Abertura do evento, na Praça da Vila 17h: II Encontro de Beijuzeiras, na Praça da Vila

II Encontro de Beijuzeiras, na Praça da Vila 18h: Amaradzaia, na Praça da Vila





Amaradzaia, na Praça da Vila SEXTA (8/09)

12h: Aula-show do chef Pedro Faria, na Praça da Vila

Aula-show do chef Pedro Faria, na Praça da Vila 17h: Jongo de Santa Isabel, na Praça da Vila

Jongo de Santa Isabel, na Praça da Vila 17h: II Encontro de Beijuzeiras, na Praça da Vila

II Encontro de Beijuzeiras, na Praça da Vila 18h: Samba dos Marujos Pataxó, na Praça da Vila

Samba dos Marujos Pataxó, na Praça da Vila 19h: Luiz Nascimento, no Deck de Itaúnas

Luiz Nascimento, no Deck de Itaúnas 20h: Fogumano, no Forró da Padaria

Fogumano, no Forró da Padaria 23h: Trio Forrozão, no Buraco do Tatu (Apoio do Festival)





Trio Forrozão, no Buraco do Tatu (Apoio do Festival) SÁBADO (9/09)

12h: Aula-show do chef Jimmy Ogro, na Praça da Vila

Aula-show do chef Jimmy Ogro, na Praça da Vila 12h : Sociedade Livre do Samba, no Deck de Itaúnas

: Sociedade Livre do Samba, no Deck de Itaúnas 17h: II Encontro de Beijuzeiras, na Praça da Vila

II Encontro de Beijuzeiras, na Praça da Vila 18h: Reis de Boi da Vila, na Praça da Vila

Reis de Boi da Vila, na Praça da Vila 19h: Parmênio Leite, na Praça da Vila





Parmênio Leite, na Praça da Vila DOMINGO (10/09)

13h: Ser da Mata, na Praça da Vila

Ser da Mata, na Praça da Vila 14h: Encerramento do evento, com apresentação de Abadá Capoeira na Praça da Vila

SERVIÇO