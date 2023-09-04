Festival Itaúnas & Sabores agita o feriadão com pratos a partir de R$ 30

O feriadão de 7 de setembro promete agitar a vila de Itaúnas, em Conceição da Barra, na Região Norte do Estado, com muita comida e música boa. De quinta (7) a domingo (10), a 5ª edição do Itaúnas & Sabores volta à vila bucólica, reunindo pratos de 26 estabelecimentos.
Com o tema "Aipim, Mandioca, Macaxeira", as receitas são inspiradas na origem quilombola da região e custam entre R$ 30 e R$ 96. Entre as opções, serão oferecidos pizzas, tapiocas, caldos, petiscos, massas e até brunch. Os detalhes dos pratos podem ser conferidos abaixo.
Quem quiser se envolver ainda mais com a culinária, poderá assistir às aulas-show dos chefs Pedro Faria, na sexta (8), às 12h, e Jimmy Ogro, no sábado (9), também às 12h. Os dois estarão na Praça da Vila para ensinar receitas com o ingrediente de destaque do evento: o aipim. Para participar, é necessário se inscrever no local, no dia de cada aula.
Na parte cultural, os destaques vão para as apresentações de grupos de jongo, capoeira e Reis de Boi, além do II Encontro de Beijuzeiras da vila. Bandas como Trio Forrozão e Fogumano garantem a parte musical. Para a criançada, uma peça de teatro será encenada na praça da vila, no último dia do evento.
"A importância principal do festival é movimentar mais um pouco a vila de Itaúnas. A vila vive do turismo, só que a gente basicamente só tem movimento no verão e no Festival de Forró, em julho. Então, nós da AETI tentamos movimentar esse quadro de programação cultural durante o ano também", explica Rodrigo Guimerá, produtor do evento e conselheiro da Associação Empresarial e Turística de Itaúnas (AETI).
CONFIRA OS PRATOS DOS RESTAURANTES PARTICIPANTES:
- BAR DA ANA
- Prato: Pão de queijo recheado
- Descrição: Massa de polvilho azedo com queijo canastra assada e recheio de camarão ou cogumelo
- Valor: R$ 30
- Endereço: Rua Professor Daolinda Laje, s/nº, Itaúnas, Conceição da Barra)
- BAR DA PONTE
- Prato: Canoa de Siripim
- Descrição: Bolinho de aipim recheado de moqueca de siri acompanhado com vinagrete da casa. Recheio opcional de ora pro nóbis ou bacalhau
- Valor: R$ 60
- Endereço: Avenida Bento Daher, s/nº, Itaúnas, Conceição da Barra
- BAR DO CANTO
- Prato: Bar do Canto
- Descrição: Arroz, feijão em calda, salada crua, aipim frito, farofa e carne (boi, peixe ou frango)
- Valor: R$ 30
- Endereço: Rua Lionório Lisboa Vasconcelos, s/nº, Itaúnas, Conceição da Barra
- BAR E LANCHONETE RAIO DE SOL
- Prato: Escondidinho de Camarão
- Descrição: Camarão, tomate, tempero verde, alho, cebola, requeijão cremoso e purê de aipim
- Valor: R$ 49,90
- Endereço: Rua Lionório Lisboa Vasconcelos, s/nº, Itaúnas, Conceição da Barra
- BARRACA DO ITAMAR
- Prato: Camarão ao Pescador
- Descrição: Camarão VG empanado com massa de aipim crocante, acompanha geleia de cajá com pimenta dedo de moça
- Valor: R$ 68
- Endereço: Orla da Praia de Itaúnas, Conceição da Barra
- BARRACA SAL DA TERRA
- Prato: Caldo de Siri
- Descrição: Caldo de siri desfiado com aipim e condimentos
- Valor: R$ 39
- Endereço: Orla da Praia de Itaúnas, Conceição da Barra
- COMIDA CASEIRA DA TIA LILDA
- Prato: Mani
- Descrição: Carne de sol cozida na manteiga e purê de mandioca. Em duas versões: molho cremoso derivado da mandioca, farofa de dendê e vinagrete de banana da terra
- Valor: R$ 90
- Endereço: Rua Lionório Lisboa Vasconcelos, s/nº, Itaúnas, Conceição da Barra
- FORRÓ DA PADARIA
- Prato: Carne de sol com aipim
- Descrição: Porção de carne de sol com aipim fritos com manteiga de garrafa e cebola, acompanhada de uma deliciosa farofa e molho
- Valor: R$ 87,90
- Endereço: Avenida José Basílio dos Santos, s/nº, Itaúnas, Conceição da Barra
- JANTINHA EAGLE FOODS
- Prato: Pé de Serra
- Descrição: Purê de aipim com queijo, arroz, espetinho de medalhão e tropeiro de feijão de corda
- Valor: R$ 30
- Endereço: Rua Demerval Leite, s/nº, Itaúnas, Conceição da Barra
- LA BONITA
- Prato: Gabriela, Cravo e Canela
- Descrição: Costela bovina marinada com especiarias à base de cravo e canela, pirão de mandioca e palitos de aipim frito e couve
- Valor: R$ 65
- Endereço: Rua Professor Daolinda Laje, s/nº, Itaúnas, Conceição da Barra
- MARIANA CAFETERIA
- Prato: Combo de tapioca de frango com requeijão e frappuccino de ovomaltine
- Descrição: Tapioca, frango desfiado, requeijão, frappê, ovomaltine, café expresso e leite
- Valor: R$ 38
- Endereço: Rua Demerval Leite, s/nº, Itaúnas, Conceição da Barra
- PIZZARIA CAZUÁ
- Prato: Pizza de carne seca e creme de aipim com queijo
- Descrição: Pizza assada no forno à lenha, massa fina, molho de tomate da casa fresco, muçarela, carne seca e creme de aipim com queijo
- Valor: R$ 80
- Endereço: Avenida José Basílio dos Santos, s/nº, Itaúnas, Conceição da Barra
- PIZZARIA OÀSIS
- Prato: Pizza Nordestina
- Descrição: molho, muçarela, aipim, alho frito, carne seca desfiada, cebola e orégano
- Valor: R$ 86
- Endereço: Avenida Bento Daher, s/nº, Itaúnas, Conceição da Barra
- PORTUNHOL RESTOBAR
- Prato: Calzone Gonzaga
- Descrição: Pizza dobrada ao meio com recheio de muçarela, carne seca desfiada, aipim, catupiry, alho frito e cebola
- Valor: R$ 45
- Endereço: Rua Demerval Leite, s/nº, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra
- POUSADA BEM-VIVER
- Prato: Brunch Saudação à Mandioca
- Descrição: Farinha de tapioca, sagu, mandioca e tapioca granulada
- Valor: R$ 80
- Endereço: Rua Honório Pinheiro da Silva, s/nº, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra
- POUSADA KA347
- Prato: Bobó Ka347
- Descrição: Aipim, camarão VG, azeite, sal, leite de coco, alho, tomate, cebola, coentro, azeite de dendê e colorau
- Valor: R$ 96
- Endereço: Rua Maria Ortiz Bercellos, 5901, Itaúnas, Conceição da Barra
- RESTAURANTE ARTE VIDA
- Prato: Belisco de aipim
- Descrição: Bolinho de aipim empanado no panko com 3 opções de recheio (sururu, carne de sol e carne de caju). Acompanha geleia de pimenta ou maionese
- Valor: R$ 45
- Endereço: Rua Demerval Leite, s/nº, Itaúnas, Conceição da Barra
- RESTAURANTE DA RITA
- Prato: Macaxeira à Brasileira
- Descrição: Pirão composto de macaxeira, carne de sol, contra filé e farofa de manteiga
- Valor: R$ 95
- Endereço: Rua Maria Ortiz Barcelos, s/nº, Itaúnas, Conceição da Barra)
- RESTAURANTE DO CÉU E MAR
- Prato: Camarão Céu e Mar
- Descrição: Aipim com camarão cozido com manteiga de garrafa
- Valor: R$ 70
- Endereço: Avenida Bento Daher, s/nº, Itaúnas, Conceição da Barra
- RESTAURANTE DO CIZINHO
- Prato: Vaca Atolada
- Descrição: Costela de boi cozida em baixa temperatura com aipim da roça. Acompanha arroz
- Valor: R$ 50
- Endereço: Rua Demerval Leite da Silva, 98, Itaúnas, Conceição da Barra
- RESTAURANTE DONA PEDROLINA
- Prato: Nevadinho de Aipim com Polvo da Vila
- Descrição: Creme de aipim, polvo e camarão
- Valor: R$ 55
- Endereço: Rua Honório L Vasconcelos, s/nº, Itaúnas, Conceição da Barra
- RESTAURANTE DONA TEREZA
- Prato: Mignon dourado com Purê de Aipim
- Descrição: Purê de mandioca gratinado acompanhado de tornedor de mignon ao molho
- Valor: R$ 60
- Endereço: Rua Demerval Leite, s/nº, Itaúnas, Conceição da Barra
- RESTAURANTE MOQUECA, CACHAÇA E BLUES
- Prato: Filé de Budião à Vila Tânia
- Descrição: Filé de Budião confitado no azeite, com vinagrete de coentro, guarnecido com musseline de mandioca e salada verde
- Valor: R$ 69
- Endereço: Rua Projetada, s/nº, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra
- SÃO BASTIÃO GASTROBAR
- Prato: Camafeu de Camarão
- Descrição: Delicioso bolinho de aipim recheado com camarão e queijo, geleia artesanal de pimenta e crispy de couve
- Valor: R$ 59,90
- Endereço: Avenida José Basílio dos Santos, 123, Itaúnas, Conceição da Barra
- TAPIOC'ART
- Prato: Tapioca Mineira
- Descrição: Tapioca recheada com frango desfiado, quiabo frito, creme cheese, muçarela e cheiro verde
- Valor: R$ 35
- Endereço: Rua Adolpho Pereira Duarte, s/nº, Itaúnas, Conceição da Barra
- XIQUE XIQUE RESTAURANTE
- Prato: Nhoque da roça
- Descrição: Nhoque de aipim com ragu de linguiça
- Valor: R$ 59
- Endereço: Rua Demerval Leite, 410, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra
PROGRAMAÇÃO CULTURAL
Durante os quatro dias, além de se deliciarem com os pratos do Festival, os visitantes também poderão curtir mais de 8h de música ao vivo, além de diversas apresentações culturais.
A programação começa na quinta (7), às 17h, com o II Encontro de Beijuzeiras de Itaúnas. São elas as responsáveis por fabricarem o tradicional beiju, uma iguaria feita da goma da mandioca e recheada com coco e amendoim. O jongo de Santa Isabel, os Reis de Boi da Vila e o Abadá Capoeira também movimentam a praça principal, de sexta (8) a domingo (10).
Na parte musical, os sons de Amaradzaia, Marujos Pataxó, Luiz Nascimento, Fogumano, Trio Forrozão, Sociedade Livre do Samba e Parmênio Leite prometem embalar os turistas com apresentações tanto na praça da vila quanto no Deck de Itaúnas e no Buraco do Tatu.
A criançada também poderá se divertir e aprender a importância da preservação das tradições com a peça "Ser da Mata", encenada na praça da vila, no domingo (10), às 13h.
Confira a programação completa a seguir:
- QUINTA (7/09)
- 12h: Abertura do evento, na Praça da Vila
- 17h: II Encontro de Beijuzeiras, na Praça da Vila
- 18h: Amaradzaia, na Praça da Vila
- SEXTA (8/09)
- 12h: Aula-show do chef Pedro Faria, na Praça da Vila
- 17h: Jongo de Santa Isabel, na Praça da Vila
- 17h: II Encontro de Beijuzeiras, na Praça da Vila
- 18h: Samba dos Marujos Pataxó, na Praça da Vila
- 19h: Luiz Nascimento, no Deck de Itaúnas
- 20h: Fogumano, no Forró da Padaria
- 23h:Trio Forrozão, no Buraco do Tatu (Apoio do Festival)
- SÁBADO (9/09)
- 12h: Aula-show do chef Jimmy Ogro, na Praça da Vila
- 12h: Sociedade Livre do Samba, no Deck de Itaúnas
- 17h: II Encontro de Beijuzeiras, na Praça da Vila
- 18h: Reis de Boi da Vila, na Praça da Vila
- 19h: Parmênio Leite, na Praça da Vila
- DOMINGO (10/09)
- 13h: Ser da Mata, na Praça da Vila
- 14h: Encerramento do evento, com apresentação de Abadá Capoeira na Praça da Vila
SERVIÇO
- FESTIVAL ITAÚNAS & SABORES
- QUANDO: 7 a 10 de Setembro
- ONDE: Vila de Itaúnas, Conceição da Barra
- ENTRADA: Gratuita