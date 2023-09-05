Festival Mariscada movimenta Vitória no feriadão com pratos a partir de R$ 5

Tradicional nos feriados de Independência e Aniversário de Vitória, o Festival Mariscada garante mais uma edição em 2023. De quinta (7) a domingo (10), o evento movimenta a Ilha das Caieiras, sempre das 11h às 18h, com uma série de pratos em que os frutos do mar são a estrela.
Ao todo, 13 restaurantes do bairro e 34 barraquinhas localizadas no deque em frente ao Museu do Pescador participam do festival. "As panelas já estão 'na atividade' e tudo ficará muito lindo! O público pode vir porque terá comida boa com tudo organizadinho. Temos muito orgulho da nossa história e queremos oferecer o melhor à população”, declarou a presidente do Instituto de Desenvolvimento Sustentável da Ilha das Caieiras, Eliana Santos Muniz Correia.
Além da mariscada, a moqueca, a torta capixaba, o bobó de camarão, a casquinha de siri, empada e quibe de siri, e até prato cuja receita foi ensinada durante o Fest Gastronomia (confira aqui) serão oferecidos pelos estabelecimentos participantes.
"No meu restaurante e na barraquinha, vamos oferecer casquinha de siri, torta capixaba, bobó de camarão, moquecas de preços variados e o prato especial deste ano será o que aprendi no festival gastronômico da Gazeta, que é o arroz de siri com camarão à capixaba, ensinado pelo chef Juarez Campos", destaca Eliana, que também é proprietária do restaurante Beco do Siri.
Sobre a iguaria que dá nome ao festival, Eliana destaca que vai oferecê-la na versão prato executivo. "O prato executivo de mariscada vai sair a R$ 35 e o prato executivo de casquinha de siri, com vinagrete, farofa e arroz branco, sai por R$ 30", explica sobre os preços aplicados na sua barraquinha e restaurante durante o evento.
Além de boa comida e da bela paisagem, o Festival Mariscada contará com uma programação musical em parceria com a Prefeitura de Vitória. Entre as atrações, as bandas Brasil Pandeiro, Edson Mineiro e Goiano, Marcus Rauta, Luiz Lemos, May Santos, Ralf Rojas, Milena Navarro e a Banda da Guarda Municipal de Vitória.
SERVIÇO
- FESTIVAL MARISCADA 2023
- Quando: de quinta (7) a domingo (10), das 11h às 18h
- Onde: nos restaurantes da Ilha das Caieiras e barraquinhas localizadas próximo ao Museu do Pescador, no mesmo bairro
- Pratos: de R$ 5 a R$ 150
- Entrada gratuita
PROGRAMAÇÃO
- QUINTA-FEIRA - 07/09
- 12h - Banda Brasil Pandeiro
- 15h - Edson Mineiro e Goiano
- SEXTA-FEIRA - 08/09
- 12h – Marcus Rauta
- 15h – Ricardo Xenon
- SÁBADO - 09/09
- 12h – May Santos
- 15h – Ralf Rojas
- DOMINGO - 10/09
- 12h - Banda da Guarda Municipal de Vitória
- 15h – Milena Navarro
*Com informações da Prefeitura de Vitória