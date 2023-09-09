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Museu a céu aberto

Murais enfeitam as ruas de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do ES

Desenhos em espaço público são uma forma de democratizar o acesso à arte e levar mais cor para pontos importantes da cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Setembro de 2023 às 09:44

Murais Cachoeiro
Murais são uma forma de democratizar o acesso à arte. Crédito: Carlos Barros
Quem passa pelas ruas de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, tem percebido novas cores pelos muros. Murais artísticos, que estão se espalhando pela região central da cidade, têm deixado a caminhada mais alegre. Além de trazer mais cor e movimento para a cidade, os desenhos democratizam o acesso à arte, promovendo verdadeiras galerias a céu aberto.
"É uma obra de arte e tem que ser apreciada. É gostoso a gente passar e ver o colorido na cidade. Tem mais vida", disse a professora Solange Falcão, em entrevista ao repórter Thomaz Albano, da TV Gazeta Sul.
Murais Cachoeiro
Mural na avenida Beira-Rio. Crédito: Carlos Barros
O artista urbano Lucas Menon explica que os murais são detalhadamente pensados, de forma que dialoguem com o ambiente ao redor. “A gente para no espaço, observa como é a movimentação, pra pensar até em questões de cores, pensar na questão histórica do espaço, do que acontece em volta”, explica.

Murais de rua promovem arte a céu aberto em Cachoeiro

Rudson Costa é artista visual e, há 9 anos, trabalha com a arte de rua no Sul do Estado, transformando a cidade em museu. Ele é responsável por um dos murais que estão sendo feitos na Avenida Beira-Rio, uma das principais de Cachoeiro de Itapemirim. “Por ser a beira do rio, a gente tá trabalhando a iconografia natural, da garça pescando, e nos demais painéis a gente tá pensando em resgatar também ícones da cidade, personagens”, conta.
Fernanda Martins, secretária de Cultura e Turismo de Cachoeiro, explica que essa já é uma preocupação da prefeitura. “Quando termina a obra de uma escada, de um muro, de uma contenção, já tem essa preocupação de trazer para aquele local elementos artísticos, culturais identitários e de história”, ressalta.
Para quem passa por esses locais, é a oportunidade perfeita de ter um respiro ao longo da rotina corrida. “A caminhada fica mais leve, mais divertida, pra você mostrar pras crianças, falar da questão do rio, da importância do rio Itapemirim", diz a agrônoma Pâmela Tifani.

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