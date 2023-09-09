10 lançamentos literários capixabas para ler ainda em 2023

Livros lançados por capixabas abordam assuntos como a precarização do trabalho, a relevância de mulheres na escrita e até contos sobre a relação com a natureza Crédito: Cândida/Patuá/Taiga Scaramussa

Já caminhamos para a reta final de 2023 e você ainda não deu aquele "check" na promessa de ler mais neste ano? Não se preocupa, para dar aquela incentivada, HZ preparou uma lista com 10 lançamentos capixabas. São livros que abordam as mais variadas temáticas, de poemas a histórias de vida de moradores do Território do Bem, passando pela literatura infantil e pela fotografia.

As obras estão disponíveis tanto em versões físicas quanto digitais e cabem em todos os bolsos: há opções para download gratuito e livros de até R$ 98. Ficou interessado? Pega o lápis e anote todas as nossas dicas.

"Um Grande Dia Para as Escritoras – Autoras do Brasil Mostram a Cara"

Livro "Um Grande Dia Para as Escritoras – Autoras do Brasil Mostram a Cara" reúne 53 fotografias de 2.300 escritoras brasileiras pelo país e pelo exterior Crédito: Taiga Scaramussa

Registro do coletivo "Um Grande Dia Para As Escritoras", o livro reúne 53 fotografias de 2.300 escritoras brasileiras pelo país e pelo exterior. Com as fotos, o livro apresenta o nome da maioria das mulheres que participaram do registro.

Os depoimentos são das autoras Eliana Alves Cruz, Cida Pedrosa, o coletivo Flores de Baobá, Nara Vidal, Beatriz Borges, Cristiana Rodrigues, Aline Cardoso, Lívia Machado, Lulza Mussnich, Paula Gicovate, Karine Vasconcelos, entre outras. No Espírito Santo, a responsável por apresentar as mulheres do movimento foi a Taiga Scaramussa.

"[O objetivo foi] reunir as muitas e diversas escritoras do ES para que se conheçam e possam estreitar laços, promover parcerias e trocas. O ES tem muitas mulheres escritoras mas muitas seguem anônimas. Foram cerca de 60 mulheres que fizeram a foto na escadaria Maria Ortiz. Quantas dessas as pessoas conhecem? Quantas estão sendo reconhecidas?", disse ao HZ.

Livro: "Um Grande Dia Para as Escritoras – Autoras do Brasil Mostram a Cara"

"Um Grande Dia Para as Escritoras – Autoras do Brasil Mostram a Cara" Organizadoras: Deborah Goldemberg, Esmeralda Ribeiro, Giovana Madalosso, Paula Carvalho e Sony Ferseck

Deborah Goldemberg, Esmeralda Ribeiro, Giovana Madalosso, Paula Carvalho e Sony Ferseck Valor: R$ 98

R$ 98 Onde comprar: No site Bazar do Tempo

"Debaixo do Pé de Manga", de Elaine Dal Gobbo, Thalia Peçanha e Geanna Abreu

Livro "Debaixo do Pé de Manga" reúne textos e desenhos feitos por pessoas em situação de rua, integrantes do Centro Pop de Cariacica. Crédito: Editora Cousa

Lançado pela Editora Cousa, o livro digital reúne textos e desenhos feitos por pessoas em situação de rua, integrantes do Centro Pop de Cariacica. O material, produzido em oficinas mediadas por Elaine Dal Gobbo, Thaila Peçanha e Geanna Abreu (organizadoras do e-book), explora temas como moradia, fé, família, reencontros e natureza.

Disponível para download gratuito através do Google Play , a obra "Debaixo do pé de manga" ganhou esse nome justamente porque as oficinas eram realizadas embaixo de um pé de manga do Centro Pop.

"O número de pessoas em situação de rua aumentou muito. Uma coisa que eu percebia era que não era a maneira como aquelas pessoas estavam vivendo, nem o que levou essas pessoas a viverem assim, que incomodava muita gente, mas a presença das pessoas ali. Para muitos, só tirar as pessoas da porta do supermercado, da porta da padaria, das praças já era o suficiente. Não há uma preocupação em discutir porque essa pessoa está vivendo assim ou o que levou ela a estar nesta situação. Eu pensei em fazer esse projeto porque são pessoas iguais a nós, têm seus sonhos, têm seus projetos de vida, têm suas histórias, suas angústias, suas tristezas", contou Elaine Dal Gobbo.

Livro: "Debaixo do pé de manga"

"Debaixo do pé de manga" Organizadoras: Elaine Dal Gobbo, Thaila Peçanha e Geanna Abreu

Elaine Dal Gobbo, Thaila Peçanha e Geanna Abreu Onde baixar gratuitamente: Google Play



"A cadeira de Nayara", de Isa Colli

Livro "A cadeira de Nayara", de Isa Colli, faz os pequenos refletirem a importância da empatia, a amizade e a aceitação Crédito: Colli Books Editora

Escrito pela capixaba Isa Colli, o livro infantil "A cadeira de Nayara" celebra a inclusão de uma cadeirante no ambiente escolar. O ponto de partida é a chegada de Nayara à escola, o que desperta um novo desafio aos alunos e professores: como incluí-la plenamente?

À medida em que Nayara começa a interagir com os colegas de classe, os preconceitos e medos vão dando lugar à curiosidade e compreensão. Por meio de pequenos gestos, a escola, então, vai se transformando em um espaço acolhedor para todos. Durante a jornada da pequena, os leitores são convidados a refletirem como pequenas ações podem fazer a diferença na vida de outras pessoas.

A obra promete inspirar crianças e adultos a adotarem uma postura mais empática em relação às pessoas com deficiência. Além da inclusão e da acessibilidade, "A cadeira de Nayara" também trata de temas como amizade, aceitação e empatia.

Livro: "A cadeira de Nayara"

"A cadeira de Nayara" Autor: Isa Colli

Isa Colli Editora: Colli Books Editora

Colli Books Editora Valor: R$ 65,90

R$ 65,90 Onde comprar: Livraria Bidóia

"Além da camisa: A luta por justiça e dignidade no mercado de trabalho", de Maxwell dos Santos

E-book "Além da Camisa" mergulha na temática da precarização do trabalho e dos bastidores do marketing digital Crédito: Maxwell dos Santos

Ambientado em Vitória, o romance escrito por Maxwell dos Santos mergulha na temática da precarização do trabalho e dos bastidores do marketing digital. A obra conta a história de Pedro, um designer gráfico negro, morador do Bairro da Penha. Depois de ser demitido, o jovem tem que encontrar forças para lutar contra um sistema opressor.

O e-book, disponibilizado gratuitamente na internet, promete ser uma leitura indispensável para aqueles que desejam compreender os desafios enfrentados pelos profissionais no mundo atual.

Livro: "Além da camisa: A luta por justiça e dignidade no mercado de trabalho"

"Além da camisa: A luta por justiça e dignidade no mercado de trabalho" Autor: Maxwell dos Santos

Maxwell dos Santos Onde baixar gratuitamente: Amazon

"A essência dos dias: histórias de vida do Território do Bem", de Lais Rocio

E-book "A essência dos dias: histórias de vida do Território do Bem" abordar histórias da região composta pelos bairros Bairro da Penha, São Benedito, Itararé, Bonfim, Consolação, Gurigica, Jaburu, Floresta e Engenharia Crédito: Editora Maré

Escrito por Lais Rocio, "A essência dos dias: histórias de vida do Território do Bem" tem como pontapé as memórias afetivas da autora, que passou a infância na região de Itararé. As histórias de vida apresentadas são de 20 moradores das comunidades de Bairro da Penha, São Benedito, Itararé, Bonfim, Consolação, Gurigica, Jaburu, Floresta e Engenharia.

A leitura busca contar os sonhos, memórias e sentimentos destes indivíduos. Disponível gratuitamente para download, o livro pode ser encontrado no Google Livros.

Livro: "A essência dos dias: histórias de vida do Território do Bem"

"A essência dos dias: histórias de vida do Território do Bem" Autor: Lais Rocio

Lais Rocio Editora: Maré

Maré Onde baixar gratuitamente: Google Play

"Posta-restante", de Mark Cardoso

"Posta-restante", de Mark Cardoso, traz contos, crônicas, cartas, diários e outros mergulhos do autor Crédito: Editora Patuá

"Posta-restante" é o livro de estreia do comunicador e psicanalista Mark Cardoso. A publicação reúne crônicas, contos, cartas e diários de um mergulho do autor em temas como amores, desafetos, amizades e desejos. Durante a leitura da obra, o leitor é convidado a observar o inconsciente alheio, atravessando devaneios, memórias e alegrias comuns a todos.

Livro: "Posta-restante"

Autor: Mark Cardoso

Mark Cardoso Editora: Patuá

Patuá Valor: R$ 50

R$ 50 Onde comprar: Posta-restante

"Inesgotável mente", de Hernany Matos

"Inesgotável Mente" traz angustias e ambiguidades presentes nas relações Crédito: Editora Pedregulho

"Inesgotável mente" é o primeiro livro do poeta Hernany Matos. A obra nasceu de um compilado de textos do autor, que via a escrita como saída durante o período de isolamento social, devido à pandemia da covid-19, entre março de 2020 e maio de 2023. A publicação traz os sentimentos que permeiam as relações humanas.

Livro: "Amor e outros objetos pulsantes"

"Amor e outros objetos pulsantes" Autor: Hernany Matos

Hernany Matos Editora: Pedregulho

Pedregulho Valor: R$ 42

R$ 42 Onde comprar: No site da editora Pedregulhos

"Amor e outros objetos pulsantes"

"Amor e outros objetos pulsantes" reúne poemas de mais de dez autores capixabas Crédito: Editora Cousa

Com organização de Fran Bernardes e Helder Gomes, o livro reúne poemas dos capixabas: Waldo Motta, Viviane Mosé, Elisa Lucinda, Caê Guimarães, Mauro Iasi, Fran Bernardes, Wilson Coêlho, Helder Gomes, Fernando Gasparini, André Prando, Luiza Lubiana, Ériton Berçaco, Ivny Matos, Juliano Rabujah, Victor Neves, Carlos Papel e Rogerio Leone.

Livro: "Amor e outros objetos pulsantes"

"Amor e outros objetos pulsantes" Poemas de: Waldo Motta, Viviane Mosé, Elisa Lucinda, Caê Guimarães, Mauro Iasi, Fran Bernardes, Wilson Coêlho, Helder Gomes, Fernando Gasparini, André Prando, Luiza Lubiana, Ériton Berçaco, Ivny Matos, Juliano Rabujah, Victor Neves, Carlos Papel e Rogerio Leone

Waldo Motta, Viviane Mosé, Elisa Lucinda, Caê Guimarães, Mauro Iasi, Fran Bernardes, Wilson Coêlho, Helder Gomes, Fernando Gasparini, André Prando, Luiza Lubiana, Ériton Berçaco, Ivny Matos, Juliano Rabujah, Victor Neves, Carlos Papel e Rogerio Leone Editora: Cousa

Cousa Valor: R$ 40

R$ 40 Onde comprar: No site da editora Cousa

"Antes de o galo cantar", de Hudson Ribeiro

"Antes de o galo cantar" apresenta contos "Antes de o galo cantar" apresenta contos do escritor Hudson Ribeiro Crédito: Editora Cândida

A publicação da editora Cândida reúne obras do autor Hudson Ribeiro, aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), que faleceu em setembro de 2021. É uma pequena amostra do seu enorme talento, que agora fica eternizado nestas páginas e na memória de quem conviveu com ele. São histórias curtas que mostram o cotidiano de pessoas comuns que tentam habitar o mundo.

Livro: "Antes de o galo cantar"

"Antes de o galo cantar" Autor: Hudson Ribeiro

Hudson Ribeiro Editora: Cândida

Cândida Valor: R$ 39

R$ 39 Onde comprar: No site da editora Cândida

"Cuide dos seus achados, Esqueça os seus perdidos", de Aurê Aguiar

Livro "Cuide dos seus achados, Esqueça os seus perdidos", de Aurê Aguiar Crédito: Divulgação

“Cuide de seus achados, esqueça os seus perdidos” é um livro de poemas e reflexões, uma prosa poética que pode se encaixar na categoria de Desenvolvimento Pessoal. Mas é difícil rotular uma obra que nos convida justamente a escapar de rótulos e caixas. O livro pode ser um conselho, pode ser um espelho, pode ser uma porta, sugere a poeta, escritora e jornalista Marla de Queiroz, na apresentação da obra.

“Esquecer os perdidos não é retirar tudo da memória, é abrir mão do excesso de lembrança. É entender que você pode escolher o tamanho do dano que a pior dor da pior perda poderá lhe causar. Fazer do seu coração partido um mosaico. Ou vários. Sua vida é a sua obra de arte, você decide quais intervenções manterá nela.”, ressalta Aurê.

O livro foi lançado nesta sexta (8), na Bienal do Rio, no Riocentro, mas também contará com lançamentos em Vitória e São Paulo.