Festival da Tilápia movimenta o feriadão em Jacaraípe, na Serra

E o feriadão prolongado vai ter comida boa, sim! Até domingo (10) acontece o tradicional Festival da Tilápia, na Lagoa Juara, em Jacaraípe (Serra). A edição deste ano conta com muita música e pratos feitos à base do delicioso peixe.
Em todos os dias de evento acontecem shows gratuitos de artistas de variados estilos musicais. Uma ótima opção para toda a família curtir os dias de descanso à beira de um dos cartões postais mais requisitados do município serrano.
O evento é realizado pela Associação dos Pescadores do Juara e conta com o apoio da Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (Setur). Confira programação abaixo:
* Com informações da Prefeitura Municipal da Serra
- FESTIVAL DA TILÁPIA 2023
- ONDE: Lagoa Juara, em Jacaraípe, na Serra
- QUANDO: Até domingo (10)
- HORÁRIO: das 10 às 22 horas
- PROGRAMAÇÃO DOS SHOWS
- SEXTA (8)
- 12h: André Soeiro (sertanejo)
- 20h: Marlon Ravani (sertanejo)
- SÁBADO (9)
- 16h: Dii Novaes (pagode)
- 20h: Léo Gomes (sertanejo)
- DOMINGO (10)
- 13h: Banda Cidade Sol (repertório variado)
- 17h30: JV SAXX (Eletro Vibe Sax)