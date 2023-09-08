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Festival da Tilápia movimenta o feriadão em Jacaraípe, na Serra

Evento rola até domingo (10), na Lagoa Juara. Edição deste ano conta com muita música e pratos feitos à base do delicioso peixe
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Setembro de 2023 às 11:38

O Festival da Tilápia acontece até domingo (10) em Jacaraípe
O Festival da Tilápia acontece até domingo (10) em Jacaraípe Crédito: Marcio Scheppa
E o feriadão prolongado vai ter comida boa, sim!  Até domingo (10) acontece o tradicional Festival da Tilápia, na Lagoa Juara, em Jacaraípe (Serra). A edição deste ano conta com muita música e pratos feitos à base do delicioso peixe.
Em todos os dias de evento acontecem shows gratuitos de artistas de variados estilos musicais. Uma ótima opção para toda a família curtir os dias de descanso à beira de um dos cartões postais mais requisitados do município serrano.
O evento é realizado pela Associação dos Pescadores do Juara e conta com o apoio da Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (Setur). Confira programação abaixo:
* Com informações da Prefeitura Municipal da Serra
  • FESTIVAL DA TILÁPIA 2023 
  • ONDE: Lagoa Juara, em Jacaraípe, na Serra
  • QUANDO: Até domingo (10)
  • HORÁRIO: das 10 às 22 horas

  • PROGRAMAÇÃO DOS SHOWS 
  • SEXTA (8)
  • 12h: André Soeiro (sertanejo)
  • 20h: Marlon Ravani (sertanejo) 
  • SÁBADO (9)
  • 16h: Dii Novaes (pagode)
  • 20h: Léo Gomes (sertanejo)
  • DOMINGO (10)
  • 13h: Banda Cidade Sol (repertório variado)
  • 17h30: JV SAXX (Eletro Vibe Sax)

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