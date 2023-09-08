Festival da Tilápia movimenta o feriadão em Jacaraípe, na Serra

O Festival da Tilápia acontece até domingo (10) em Jacaraípe Crédito: Marcio Scheppa

E o feriadão prolongado vai ter comida boa, sim! Até domingo (10) acontece o tradicional Festival da Tilápia, na Lagoa Juara, em Jacaraípe (Serra). A edição deste ano conta com muita música e pratos feitos à base do delicioso peixe.

Em todos os dias de evento acontecem shows gratuitos de artistas de variados estilos musicais. Uma ótima opção para toda a família curtir os dias de descanso à beira de um dos cartões postais mais requisitados do município serrano.

O evento é realizado pela Associação dos Pescadores do Juara e conta com o apoio da Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (Setur). Confira programação abaixo:

* Com informações da Prefeitura Municipal da Serra