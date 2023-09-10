Narrativas Periféricas abre inscrições no ES para formação gratuita em quadrinhos Crédito: Ricardo Ferraz

Esta notícia é para você, ligado no universo das HQs. Jovens a partir dos 14 anos podem se inscrever gratuitamente para a oficina Formação em Quadrinhos Narrativas Plurais. A ficha para a inscrição - que segue até a próxima sexta (15) - e o regulamento podem ser retirados na internet . Há vagas para a Grande Vitória e Linhares, Aracruz e Cachoeiro de Itapemirim.

O curso é grátis e direcionado a jovens negros, periféricos, mulheres, comunidade LGBTQIAPN+, indígenas, pessoas com deficiência, socioeducandos e egressos do Sistema Socioeducativo. São 30 vagas, 24 destas destinadas a pessoas da Grande Vitória. A iniciativa é um braço do projeto Narrativas Periféricas, realizado pela Ciclo Escola no Circuito Cultural/CEU de São Pedro, em Vitória. Os participantes selecionados recebem um kit de desenho profissional, além de transporte, almoço e lanche.

Para participar é preciso ter noção básica de desenho, o que deverá ser comprovado com o envio de um desenho feito pelo candidato ou de um portfólio. As aulas serão realizadas de 30 de setembro a 28 de outubro, das 9h às 18h. Serão cinco sábados e um domingo que totalizarão uma carga horária de 48h de aulas teóricas e práticas.

Durante a formação serão abordados assuntos como introdução aos quadrinhos e processo criativo, contemplando, por exemplo, formatos e projetos, e múltiplas linguagens na construção de narrativas, como fotografia e colagem. Além disso, serão realizados laboratórios de cartoon e tirinha, no viés da cidadania e da inclusão, charge e cartoon, com foco em narrativas políticas, e criação de personagens, cenas e roteiros em HQs.