Música para surdos? Entenda o que é e como funciona um concerto sensorial

Acessibilidade e inclusão na música. Em homenagem ao Dia Nacional Nacional do Surdo, celebrado no dia 26 de setembro, a Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) realizou um “Concerto Acessível” a pessoas surdas. Com um repertório inédito e repleto de elementos sensoriais, a apresentação permitiu uma nova experiência de percepção da música para todo o público no Sesc Glória, em Vitória.

Mas antes de entender o que é e como funciona um concerto sensorial, primeiro é importante frisar que, ao contrário do que se estabeleceu historicamente, a pessoa surda não é inapta ao saber e fazer música.

“A grosso modo, a música é uma organização de sons e silêncio e o som é uma onda mecânica que se move e vibra. Se ela não ouve, isso indica que as proposições musicais apresentadas a ela precisam ir além do som”, contou a presidente do Núcleo de Acessibilidade Educacional e Permanência (Naep) da Fames, Ana Carolina Martins.

Banda Sinfônica da Fames (Basf) promoveu um "Concerto Acessível" a pessoas surdas Crédito: Sandro Costa

Por essa razão, a Banda Sinfônica da Fames (Basf), sob a regência do professor Paulo Eduardo de Almeida, construiu um concerto que pudesse ser sentido, apreciado e vivido pelas pessoas surdas. Entre os elementos que possibilitaram essa experiência está a distribuição de balões para a percepção das notas musicais.

“Os balões auxiliam na percepção das ondas sonoras, podendo ser sentido em várias partes do corpo pelo toque, como no rosto por exemplo. Além disso, as pessoas também foram convidadas a ficarem descalças para sentirem as vibrações do chão”, disse Ana.

Banda Sinfônica da Fames (Basf) promoveu um "Concerto Acessível" a pessoas surdas Crédito: Sandro Costa

Além disso, as adaptações do “Concerto Acessível” também se expandiram para o nivelamento de palco, escolha do repertório, recursos táteis, cantora sinalizante, tradutor de libras e composição inédita e adaptada pelo professor do Departamento de Sopros e Percussão da Fames, Daniel Moreira.

NOVA APRESENTAÇÃO

Após o sucesso do “Concerto Acessível”, na última semana, no Sesc Glória, no Centro de Vitória, a Banda Sinfônica da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) anunciou uma nova apresentação nesta terça-feira (03), às 20h, na Casa da Música Sônia Cabral, também localizada no Centro.

O novo concerto, divulgado nas redes sociais do Governo do Estado, terá entrada gratuita. O repertório foi escolhido por meio de uma pesquisa baseada na potência vibrátil de cada música, para que a banda propague ondas sonoras que provoquem maior vibração no ambiente.

SERVIÇO

O que: “Concerto Acessível” da Banda Sinfônica da Fames

“Concerto Acessível” da Banda Sinfônica da Fames Quando: nesta terça-feira (03), a partir das 20h

nesta terça-feira (03), a partir das 20h Onde: Casa da Música Sônia Cabral (Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória)

Casa da Música Sônia Cabral (Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória) Entrada Franca