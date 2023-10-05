Festival de Música Erudita do ES acontece em novembro; veja a programação

Quarteto Bratya é um dos convidados do Festival de Música Erudita do Espírito Santo Crédito: Instagram@quarteto_bratya com foto de @tiaosr

O Festival de Música Erudita do Espírito Santo, que acontece de 3 a 25 de novembro, chega a sua 11ª edição com apresentações gratuitas no Teatro Sesc Glória e no Palácio da Cultura Sônia Cabral, em Vitória, com programação repleta de novidades para os amantes da boa música.

O programa traz performances de artistas pontuados pela diversidade de gêneros, culturas e orientações estéticas, inclusive com a estreia de quatro obras criadas especialmente para o festival. Em 2023, o eixo temático, idealizado por João Luiz Sampaio, lança um questionamento: como é uma pessoa por dentro?

Com essa proposta, as apresentações procuram refletir sobre o ato de ouvir, especialmente a nós mesmos. Seguindo sua tradição anual, o festival homenageará nesta edição a compositora Marisa Rezende e a Orquestra Camerata SESI.

Os espetáculos presenciais contarão com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube . O projeto também dá continuidade aos concertos itinerantes, iniciativa que leva arte e música erudita para moradores de comunidades que normalmente não têm acesso às salas de cultura.

O encontro será aberto com a ópera "Contos de Júlia", do compositor Marcus Siqueira e da libretista Veronica Stigger, com personagens inspirados na obra de Júlia Lopes de Almeida. O espetáculo conta com a direção musical e regência do maestro Gabriel Rhein-Schirato, à frente da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, e será apresentado nos dias 3 e 5 de novembro, no Teatro Sesc Glória.

PROGRAMA PARA AS CRIANÇAS

Em 10 de novembro, no Palácio Sônia Cabral, a Orquestra Jovem Vale Música mostra um programa dedicado às crianças. No repertório, Simple Symphony op. 4, de Benjamin Britten; Suíte Infância Brasileira, de ElodieBouny; Esboços – Cenas Pitorescas op. 38, de Leopoldo Miguez, e Invenções Brasileiras nº 2, que Juliana Ripke escreveu a convite do evento. No dia 11, no mesmo local, rola o concerto do pianista Cristian Budu interpretando Beethoven, Robert Schumann, Clara Schumann, Fanny Mendelssohn e Liszt.

Ainda no Sônia Cabral, no dia 17, será apresentado um concerto que promove reflexão sobre a guerra e a intolerância, com obras do português Fernando Lopes-Graça, da coreana Younghi Pagh Paan e das americanas Margareth Bonds e Margareth Brouwer, interpretadas pelo barítono Homero Velho, a pianista Priscila Bomfim e a trompetista Uriel Borges. No programa, outra estreia de uma obra encomendada pelo festival, "Manadas Abrem com Fogos os Caminhos", que Leonardo Martinelli escreveu a partir de texto de Júlia Jansen.

Também no Sônia Cabral, mas no dia 18, rola "Passionis de Flamma", canções em que Eli-Eri Moura narra histórias de três mulheres assassinadas, fazendo contraste com "Femmes de Légende", de Mel Bonis. Para a ocasião, foram convidadas a pianista Erika Ribeiro e a soprano Débora Faustino.

O Festival de Música Erudita do Espírito Santo segue dia 24 de novembro. No Sônia Cabral, acontece um recital baseado nas obras da iraniana Niloufar Nourbakhsh, da chinesa Joyce Tang e da francesa Lili Boulanger, além da estreia de "Poço de Dentro", escrita por Thais Montanari contando com interpretação do Quarteto Bratya ao lado da harpista Maíni Moreno. O espetáculo circula por outros espaços da grande Vitória. O concerto de encerramento do festival acontece no Teatro do Sesc Glória, dia 25, com performance da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, sob regência do maestro Helder Trefzger, ao lado dos vencedores do 2º Concurso de Canto Natércia Lopes.

ITINERÂNCIA

Dentro da programação itinerante, destaque para "O Pequeno Teatro do Mundo", versão em marionete da ópera infanto-juvenil "Onheama", de João Guilherme Ripper. O projeto Concertos Itinerantes levará diferentes repertórios para asilos, escolas e espaços públicos da Grande Vitória com o Quarteto de Cordas Bratya e a harpista Maíni Moreno.

"O evento tem o propósito de promover a música erudita como possibilidade de desenvolvimento humano e econômico. Acreditamos que através das diferentes ações, estamos exercendo nosso desejo de impulsionar vidas através da cultura, fomentando um futuro melhor para a sociedade", acredita Glauco Paiva, gerente executivo de Comunicação e Responsabilidade Social da Shell Brasil, um dos patrocinadores do evento, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Em tempo: o encontro é idealizado por Tarcísio Santório, presidente da COES (Companhia de Ópera do Espírito Santo), em direção dividida com Natércia Lopes desde 2014.

11º FESTIVAL DE MÚSICA ERUDITA DO ESPÍRITO SANTO