Carnaval de Vitória 2024: ingressos dos camarotes começam a ser vendidos nesta terça (10)

MUG desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023 Crédito: Rodrigo Gavini

Depois do anúncio da venda de ingressos para arquibancadas, mesas e lounges para os desfiles das escolas de samba, o Carnaval de Vitória 2024 dá mais um passo. Nesta terça-feira (10), será iniciada a venda de ingressos para os camarotes comerciais. Até o momento, três já estão confirmados para fazer a festa no Sambão do Povo, nos dias 2 (sexta) e 3 (sábado) de fevereiro, são eles: Parador, Camarote Vix e a novidade Bar Rerito. A Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) acredita que novos camarotes serão anunciados em breve.

Os preços dos camarotes anunciados até o momento variam de R$ 50 (meia, sexta-feira) a R$ 450 (sábado, inteira, open bar). A comercialização dos ingressos e passaporte começa nesta terça-feira (10), a partir do meio-dia, no site Brasil Ticket . Até o final do ano, outros detalhes ainda serão divulgados pelos camarotes, como demais atrações e espaços temáticos nos interiores.

MUG desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023 Crédito: Rodrigo Gavini

Apesar desse clima de “preparativos”, HZ descobriu que já tem atração nacional confirmada. O camarote Bar Rerito vai fazer sua estreia no Sambão do Povo com Reinaldinho, ex-vocalista do grupo Terra Samba, sucesso dos anos 1990 e 2000. O cantor sobe ao palco na sexta-feira (02/02) e promete agitar o espaço, que estará localizado no setor A da avenida.

Segundo o empresário Victor Pimentel (Boi), a expectativa é de fazer um carnaval muito bonito no próximo ano. “Estamos apostando porque é o maior evento do estado e a visibilidade, para nós, será ótima. Podem esperar um camarote familiar e com atrações que vão agradar todo público. As atrações nacionais e regionais prometem agitar ainda mais os foliões, abrilhantando ainda mais o carnaval”, afirmou Victor para HZ.

E não para por aí. Ainda na sexta-feira (2), o Bar Rerito contará com apresentações de Pele Morena, Testinha, cover do Chiclete com Banana, e DJ Junior Ceará. O valor da entrada na sexta será de R$ 100 (valor único). Já no sábado (3), o camarote será open bar, e terá o artista Rickson Maioli - entre outras atrações ainda não confirmadas - animando a noite. O valor do ingresso será de R$ 450. Detalhe: quem comprar o camarote no sábado ganhará cortesia para a sexta-feira (02/02).

Outro camarote confirmado para o Carnaval 2024 é o Parador. Localizado no setor D, ao lado do recuo da bateria, os foliões poderão se divertir ao som do DJ Kvsh, na sexta-feira (02/02), além de desfrutar de um espaço de beleza. Já no sábado (03/02), o camarote será open bar e contará com atrações regionais - que ainda serão divulgadas - para comandar a diversão. Os preços variam entre R$ 50 (sexta-feira, meia entrada, 1º lote), R$ 400 (sábado, open bar, 1º lote), e R$ 450 (passaporte para os dois dias, 1º lote).

O Camarote Vix também já está preparado para começar as vendas dos ingressos. Situado no Setor G, o espaço terá banheiros exclusivos, palco interno com uma atração nacional - ainda não anunciada - e outras regionais, além de espaço de beleza e massagem. A programação completa para os dois dias principais do Carnaval ainda será divulgada. Os preços variam de R$ 70 (meia, sexta-feira) a R$370 (open bar, sábado, não há meia entrada). O passaporte equivalente aos dois dias custará R$ 400 (1º lote).

OUTROS SETORES

Também haverá arquibancada solidária - em parceria com a Prefeitura de Vitória - e um setor destinado a pessoas que necessitem de acessibilidade. Em 2023, houve 50 lugares reservados no Setor F. A tendência é manter o número. Os ingressos da arquibancada solidária serão distribuídos pela PMV. São 500 para sexta e para sábado. Como novidade para 2024, haverá o ingresso social, que deve contar com cerca de 40% de desconto do valor total. Qualquer pessoa pode adquiri-lo.

SERVIÇO