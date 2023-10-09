Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Carnaval de Vitória 2024: ingressos dos camarotes começam a ser vendidos nesta terça (10)
Com atrações nacionais

Carnaval de Vitória 2024: ingressos dos camarotes começam a ser vendidos nesta terça (10)

DJ Kvsh e Reinaldinho, ex-vocalista do grupo Terra Samba, estão entre as atrações anunciadas. Três camarotes comerciais- até o momento - estão confirmados no Sambão do Povo, nos dias 2 e 3 de fevereiro
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 09 de Outubro de 2023 às 11:55

MUG desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023
MUG desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023 Crédito: Rodrigo Gavini
Depois do anúncio da venda de ingressos para arquibancadas, mesas e lounges para os desfiles das escolas de samba, o Carnaval de Vitória 2024 dá mais um passo. Nesta terça-feira (10), será iniciada a venda de ingressos para os camarotes comerciais. Até o momento, três já estão confirmados para fazer a festa no Sambão do Povo, nos dias 2 (sexta) e 3 (sábado) de fevereiro, são eles: Parador, Camarote Vix e a novidade Bar Rerito. A Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) acredita que novos camarotes serão anunciados em breve.
Os preços dos camarotes anunciados até o momento variam de R$ 50 (meia, sexta-feira) a R$ 450 (sábado, inteira, open bar). A comercialização dos ingressos e passaporte começa nesta terça-feira (10), a partir do meio-dia, no site Brasil Ticket. Até o final do ano, outros detalhes ainda serão divulgados pelos camarotes, como demais atrações e espaços temáticos nos interiores.
MUG desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023
MUG desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023 Crédito: Rodrigo Gavini
Apesar desse clima de “preparativos”, HZ descobriu que já tem atração nacional confirmada. O camarote Bar Rerito vai fazer sua estreia no Sambão do Povo com Reinaldinho, ex-vocalista do grupo Terra Samba, sucesso dos anos 1990 e 2000. O cantor sobe ao palco na sexta-feira (02/02) e promete agitar o espaço, que estará localizado no setor A da avenida.
Segundo o empresário Victor Pimentel (Boi), a expectativa é de fazer um carnaval muito bonito no próximo ano. “Estamos apostando porque é o maior evento do estado e a visibilidade, para nós, será ótima. Podem esperar um camarote familiar e com atrações que vão agradar todo público. As atrações nacionais e regionais prometem agitar ainda mais os foliões, abrilhantando ainda mais o carnaval”, afirmou Victor para HZ.
E não para por aí. Ainda na sexta-feira (2), o Bar Rerito contará com apresentações de Pele Morena, Testinha, cover do Chiclete com Banana, e DJ Junior Ceará. O valor da entrada na sexta será de R$ 100 (valor único). Já no sábado (3), o camarote será open bar, e terá o artista Rickson Maioli - entre outras atrações ainda não confirmadas - animando a noite. O valor do ingresso será de R$ 450. Detalhe: quem comprar o camarote no sábado ganhará cortesia para a sexta-feira (02/02).
Outro camarote confirmado para o Carnaval 2024 é o Parador. Localizado no setor D, ao lado do recuo da bateria, os foliões poderão se divertir ao som do DJ Kvsh, na sexta-feira (02/02), além de desfrutar de um espaço de beleza. Já no sábado (03/02), o camarote será open bar e contará com atrações regionais - que ainda serão divulgadas - para comandar a diversão. Os preços variam entre R$ 50 (sexta-feira, meia entrada, 1º lote), R$ 400 (sábado, open bar, 1º lote), e R$ 450 (passaporte para os dois dias, 1º lote).
O Camarote Vix também já está preparado para começar as vendas dos ingressos. Situado no Setor G, o espaço terá banheiros exclusivos, palco interno com uma atração nacional - ainda não anunciada - e outras regionais, além de espaço de beleza e massagem. A programação completa para os dois dias principais do Carnaval ainda será divulgada. Os preços variam de R$ 70 (meia, sexta-feira) a R$370 (open bar, sábado, não há meia entrada). O passaporte equivalente aos dois dias custará R$ 400 (1º lote).

OUTROS SETORES

Desde a última sexta-feira (6), já está disponível a comercialização de mesas, lounges, arquibancadas e camarotes corporativos no site Brasil Ticket. Um detalhe: no que tange às arquibancadas, serão cobrados ingressos apenas na sexta (02/02) e no sábado (03/02), nas apresentações do Grupo de Acesso e Grupo Especial, respectivamente. O setor será gratuito para os desfiles do Grupo B, no domingo (4).
Também haverá arquibancada solidária - em parceria com a Prefeitura de Vitória - e um setor destinado a pessoas que necessitem de acessibilidade. Em 2023, houve 50 lugares reservados no Setor F. A tendência é manter o número. Os ingressos da arquibancada solidária serão distribuídos pela PMV. São 500 para sexta e para sábado. Como novidade para 2024, haverá o ingresso social, que deve contar com cerca de 40% de desconto do valor total. Qualquer pessoa pode adquiri-lo.

SERVIÇO

  • CAMAROTE VIX
  • Quando: 02 e 03 de fevereiro (sexta e sábado)
  • Local: Setor G do Sambão do Povo
  • Ingressos: Brasil Ticket
  • Sexta-feira (2) - R$70 (1º lote, meia/meia entrada solidária com doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis) / R$ 140 (1º lote, inteira). Atração nacional e atrações locais ainda serão divulgadas.
  • Sábado (3) - R$ 370 (open bar, não há meia entrada). Haverá programação interna e abadá.
  • Passaporte: R$ 400 (1º lote)

  • CAMAROTE BAR RERITO
  • Quando: 02 e 03 de fevereiro (sexta e sábado)
  • Local: Setor G do Sambão do Povo
  • Ingressos: Brasil Ticket
  • Sexta-feira (2) - R$ 100 (1º lote). Atrações: Reinaldinho, ex-vocalista do grupo Terra Samba, Pele Morena, Testinha, cover do Chiclete com Banana, e DJ Junior Ceará. 
  • Sábado (3) - R$ 450 (1º lote, open bar). Atrações: Rickson Maioli e DJ Junior Ceará - até o momento

  • CAMAROTE PARADOR
  • Quando: 02 e 03 de fevereiro (sexta e sábado)
  • Local: Setor D do Sambão do Povo (ao lado do recuo da bateria)
  • Ingressos: Brasil Ticket
  • Sexta-feira (02/02) - R$ 50 (1º lote, meia entrada) / R$ 100 (1º lote, inteira). Atrações: DJ Kvsh e atrações locais
  • Sábado (03/02) - R$ 400 (1º lote, open bar premium)

Veja Também

Carnaval de Vitória 2024: ingressos começam a ser vendidos nesta sexta (6)

Teatro Carlos Gomes: obras devem ser concluídas em dezembro de 2025

Capixabas são indicados na maior premiação de música católica do Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval Carnaval de Vitória Sambão do Povo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Oscar Schmidt, ex jogador de basquete: tumor diagnosticado em 2011
Morre Oscar Schmidt, o "Mão Santa" do basquete brasileiro, aos 68 anos
foto geral do evento
Lançamento do 34º Recall A Gazeta celebra a força das marcas na memória do capixaba
Imagem de destaque
Signos mais resilientes: 5 nativos com força para se reconstruir sempre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados