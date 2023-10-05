Capixabas são indicados na maior premiação de música católica do Brasil

Gabi e Janderson foram indicados ao Troféu Louvemos ao Senhor Crédito: Giuliana Dias Gomes

O Espírito Santo tem representantes na 14ª edição do Troféu Louvemos o Senhor, maior premiação nacional da música católica. A dupla capixaba, Gabi e Janderson, estão entre os indicados deste ano e concorrem na categoria Intérprete Dupla/Grupo, com a música “Eu quero estar com Deus”. O anúncio dos vencedores acontecerá no dia 07 de novembro, na sede da Associação do Senhor Jesus, em Valinhos, São Paulo.

Juntos há 12 anos, sendo seis como casados, Gabriela Deorce de Oliveira e Janderson de Oliveira Pinto, sempre buscaram servir juntos na igreja por meio do canto. O casal, que serve na liturgia da Comunidade São José Operário, em Alto Lage, e na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Itaquari, ambas em Cariacica, contou que ficou surpreso com a indicação. Afinal, essa é apenas a segunda música gravada por eles.

“É uma graça muito grande, porque nós temos apenas duas músicas gravadas. Somos artistas independentes. Esse prêmio é uma valorização enquanto fazedores de música, ainda mais quando vimos que fomos os únicos selecionados do Espírito Santo. Estamos muito felizes em levar o nome do nosso estado para todo Brasil”, disse Gabi para HZ.

Além dos capixabas, também concorrem na mesma categoria a dupla Alvaro e Daniel, na canção “Tua Paixão”, a Comunidade Católica Pantokrator, com a música “Eu exalto o Amor Poderoso”, Terço, em “Senhor”, e a dupla Ramon e Rafael, semifinalistas do The Voice Brasil 2019, com a música “Vai Chover”. Em relação a música que Gabi e Janderson estão concorrendo, a capixaba disse que compôs quando tinha apenas 14 anos.

“A música ‘Eu quero estar com Deus’ tem 17 anos de história. Eu compus ela quando tinha 14 anos, hoje eu tenho 31. Eu sempre fui de igreja e compus em forma de oração. Era um desejo meu lançar essa canção que está há muito tempo guardada. Basicamente, a letra é uma conversa com Deus, onde eu falo que quero estar em tua presença”, declarou a artista, afirmando que a indicação seria uma resposta de Deus. “É como se ele estivesse respondendo a nossa oração”, frisou.

Mesmo ainda no começo da carreira, os pais do Bento de três anos, e do Miguel de um ano, estão ainda mais motivados em continuar no universo da música. Sua primeira faixa oficial, “Mãe da Divina Providência”, lançada durante a pandemia, em 2021, ganhou o 1° Prêmio Palma da Vitória da Arquidiocese de Vitória. Para o futuro, a dupla pretende investir na gravação de mais canções e lançar um single ainda em 2023.

Gabi e Janderson são pais do Bento de 3 anos, e do Miguel de um ano Crédito: Vanessa Dalmazo

“Essa indicação nos deu ainda mais força de entrar nessa missão que o senhor está nos reafirmando. Nossa proposta agora é fazer cada vez mais músicas, muita gente vai passar a conhecer o nosso trabalho. Queremos lançar mais uma canção ainda neste ano. Estamos muito empolgados”, concluiu Gabi.

AJUDA PARA IR AO PRÊMIO

Em 2023, a cerimônia do Troféu Louvemos acontecerá no dia 7 de novembro, no auditório Paulo Apóstolo, situado na sede da Associação do Senhor Jesus, em Valinhos, em São Paulo. Para ajudar a pagar os custos da viagem até o local da premiação, o casal está fazendo uma vaquinha online. Quem estiver interessado em contribuir, poderá mandar o valor que desejar para a chave pix: 27998376046.

O Troféu Louvemos é uma forma de homenagear os artistas que se destacaram na música católica ao longo do ano. Criado em 2009 pelo evangelizador Ricardo Mari, falecido em 2021 por complicações causadas pelo Covid-19, o prêmio busca valorizar ainda mais a música como uma ferramenta poderosa de evangelização. Com 15 categorias, o evento conta com o apoio da Associação do Senhor Jesus e da emissora Rede Século 21.

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