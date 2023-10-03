Morre Edmar Cruz, fundador e ritmista da MUG, aos 58 anos

Edmar Cruz, fundador da MUG Crédito: Arquivo MUG.

Após anos convivendo com uma diabete crônica, o fundador da Mocidade Unida da Glória (MUG) morreu na madrugada desta terça - feira (3) após sofrer um infarto fulminante. Seu velório será na quadra da escola de samba, no bairro da Glória, em Vila Velha, em homenagem a sua história. O anúncio foi feito nas redes sociais da agremiação.

Pai de quatro filhos e avô de três netos, Edmar deixou muita história para contar e, em quase todas, o samba estava envolvido. Carnavalesco e professor, ele estava na MUG desde a sua fundação, em 1980, e participou de todos os carnavais da escola. Com o dom de ensinar, Cruz levou o poder da música para muitas pessoas comenta Patrick Rocha, diretor administrativo da agremiação.

"Ele sempre se dedicou a ensinar e a formar novos ritmistas. Sempre valorizando as raízes da nossa escola e mostrando a importância do nosso samba. "

Mesmo aposentado, o sambista se dedicava com muito carinho à escola. Tanto que o baluarte deixou o carnaval de 2024 da MUG todo esquematizado. Segundo Patrick, Edmar já havia escolhido a rainha da bateria, os temas e muitos detalhes do desfile do próximo ano.

"A perda do Edmar é uma lacuna grande para toda a escola. Todo mundo está com um sentimento de muita dor. Por estar tão perto do carnaval 2024, é triste não ter ele aqui pra viver isso com a gente”, lamenta Patrick.

Sala de bateria em homenagem ao fundador. Crédito: Arquivo MUG.

São 43 anos de carnaval pela MUG. Além das homenagens em vida que recebeu, a escola pretende homenageá-lo no ano que vem. Mesmo sem estar aqui, toda a festa será uma celebração da sua história.

O velório de Edmar Cruz acontece nesta terça (3), a partir das 17h, na quadra da MUG, e será aberto para toda a comunidade.