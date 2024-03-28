Porto de Vitória completa 118 anos nesta quinta-feira (28) Crédito: Divulgação

Vports anunciou o início das obras de modernização da infraestrutura do Porto de Vitória , que completa 118 anos nesta quinta-feira (28). Única autoridade portuária privada do país, a administradora fará investimentos no terminal que vão chegar a R$ 150 milhões até o final do ano.

A largada para a criação do que seria futuramente o Porto de Vitória foi dada pela União em 1906. Impulsionada pelo crescimento da cultura do café, foi autorizada a execução de 1.130 metros de cais na faixa da Vila Rubim em Vitória.

Atualmente sob a gestão da Vports , o Porto de Vitória tem capacidade de movimentar mais de 8 milhões de toneladas por ano, com área total de mais de 2 milhões de metros quadrados para exploração e 450 mil m² de capacidade estática de armazenagem. E para expandir esses números, a administradora está fazendo investimentos em melhorias em infraestrutura e desenvolvimento compartilhado.

Uma das principais intervenções iniciadas neste mês é a revitalização da estrutura ferroviária em Capuaba, que vai viabilizar a expansão da movimentação de cargas, com ênfase para os fertilizantes e grãos, com previsão de incremento de 30% até 2028. A estrutura é uma ligação estratégica entre os modais que data de 1932.

Your browser does not support the audio element. Vports vai investir R$ 150 milhões na modernização do Porto de Vitória

No total, o investimento previsto para as obras realizadas até o final de 2024, nos dois primeiros anos de concessão, é de R$ 150 milhões e o montante total a ser investido ao longo da concessão é de R$ 1 bilhão.

Os investimentos na estrutura ferroviária têm o objetivo de aumentar o volume de cargas escoado na Vports, com projeção de incremento de 2,5 milhões de toneladas, alcançando o patamar de mais de 10 milhões de toneladas em 2028.

Os estudos realizados levantaram as intervenções necessárias para acomodar a nova matriz futura de carga. A partir de agora, começam as obras de adequações e retrofit nos ramais, com previsão de conclusão em agosto deste ano.

No primeiro momento, a nova estrutura ferroviária – que estará ligada à Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) e à Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), atendendo a regiões em Minas Gerais e Goiás – será utilizada especialmente para movimentação de fertilizantes e farelo de soja, com maior capacidade, eficiência e agilidade.

A fase 2 do projeto contemplará outros granéis sólidos e há ainda um estudo para que seja possível realizar captura de combustíveis sólidos até 2029.

"O projeto foi elaborado em conjunto com o operador ferroviário. Em dezembro, finalizamos todo o detalhamento de engenharia e projeto executivo. Agora, iniciamos as obras de reforma, um importante passo dentro do objetivo de aumentar a capacidade e viabilizar a diversificação de cargas", afirma o diretor de infraestrutura e operações, Alsimar Damasceno.