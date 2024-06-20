Vila Velha quer ser referência em logística para comércio eletrônico no ES

Chegada de veículos novos no Porto de Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Até a próxima década, está nos planos de Vila Velha se tornar referência no Espírito Santo em logística para e-commerce, ou comércio eletrônico. O desenvolvimento da atividade está em um plano elaborado pela administração municipal em parceria com a Fundação Dom Cabral, que identificou os projetos no âmbito do crescimento econômico, entre outras áreas.

O plano foi apresentado durante o evento de lançamento, nesta quinta-feira (20), dos projetos Vila Velha 500 anos e Vila Velha Ágil. Tratam-se de planejamentos estratégicos de desenvolvimento econômico sustentável até a próxima década e para tornar mais ágeis os processos de atendimento ao setor produtivo, além de transformar o município em destino turístico inteligente. Outro objetivo é tornar o ambiente local mais atrativo para empreendedores e diversificar as atividades econômicas.

Segundo Fernando Rabello, gerente de projetos da Fundação Dom Cabral, ao longo dos estudos, técnicos da instituição atuaram de forma integrada com representantes de diversas áreas do poder público e, também, em sinergia com entidades de diversos segmentos do setor produtivo local, que apontaram as potencialidades da cidade para os próximos anos.

O projeto “Vila Velha 500 Anos” é um planejamento estratégico construído para ordenar o desenvolvimento socioeconômico sustentável da cidade até 2035, quando completará 500 anos de história.

Já o projeto “Vila Velha Ágil” se destina a simplificar ainda mais os procedimentos administrativos da Prefeitura, para dar maior celeridade à tramitação interna de processos que tratam da abertura de novas empresas e empreendimentos na cidade.

Para isso, os ritos processuais do município foram mapeados, remodelados e integrados para agilizar ao máximo o atendimento das demandas do setor produtivo local.

O desenvolvimento do setor logístico foi apontado como caminho pelo fato de o município ter grande parte das operações logísticas do complexo portuário de Vitória e Vila Velha e também pela facilidade de acesso a rodovias, como as BRs 101, 262 e 388.

O prefeito da cidade, Arnaldinho Borgo, afirma que a cidade tem 54% de área rural na região 5, que em breve vai se transformar em urbana, podendo se tornar uma área retroportuária e com grande oportunidade de ser um espaço logístico voltada para e-commerce.

"Vila Velha se desperta como uma cidade logística por ter rapidamente escoada as suas cargas e produções", afirma.

O presidente da Associação dos Empresários de Vila Velha (Assevila), Thomaz Tommasi, destacou a importância das organizações terem um planejamento e enxergar o futuro. "Nos últimos anos a cidade deixou de ser refratária e se tornou uma cidade acolhedora uma cidade onde as pessoas podem arriscar seus investimentos", afirma.