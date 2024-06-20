Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Desenvolvimentos

Vila Velha quer ser referência em logística para comércio eletrônico no ES

Planos para desenvolvimento econômico da cidade foram apontados no planejamento "Vila Velha 500 anos", com foco até 2035
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

20 jun 2024 às 15:28

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 15:28

Veículos
Chegada de veículos novos no Porto de Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Até a próxima década, está nos planos de Vila Velha se tornar referência no Espírito Santo em logística para e-commerce, ou comércio eletrônico. O desenvolvimento da atividade está em um plano elaborado pela administração municipal em parceria com a Fundação Dom Cabral, que identificou os projetos no âmbito do crescimento econômico, entre outras áreas.
O plano foi apresentado durante o evento de lançamento, nesta quinta-feira (20), dos projetos Vila Velha 500 anos e Vila Velha Ágil. Tratam-se de planejamentos estratégicos de desenvolvimento econômico sustentável até a próxima década e para tornar mais ágeis os processos de atendimento ao setor produtivo, além de transformar o município em destino turístico inteligente. Outro objetivo é tornar o ambiente local mais atrativo para empreendedores e diversificar as atividades econômicas.

Veja Também

Revisão do FGTS: mais de 890 mil no ES podem ter nova correção

Alta da indústria ajuda economia do ES a crescer 3,6% de janeiro a março

Segundo Fernando Rabello, gerente de projetos da Fundação Dom Cabral, ao longo dos estudos, técnicos da instituição atuaram de forma integrada com representantes de diversas áreas do poder público e, também, em sinergia com entidades de diversos segmentos do setor produtivo local, que apontaram as potencialidades da cidade para os próximos anos. 
O projeto “Vila Velha 500 Anos” é um planejamento estratégico construído para ordenar o desenvolvimento socioeconômico sustentável da cidade até 2035, quando completará 500 anos de história.
Já o projeto “Vila Velha Ágil” se destina a simplificar ainda mais os procedimentos administrativos da Prefeitura, para dar maior celeridade à tramitação interna de processos que tratam da abertura de novas empresas e empreendimentos na cidade.
Para isso, os ritos processuais do município foram mapeados, remodelados e integrados para agilizar ao máximo o atendimento das demandas do setor produtivo local.

Veja Também

ES propõe reduzir ICMS de combustível de aviação para atrair mais voos

Fábrica de refrigerantes do ES compra cervejaria e planeja expansão

O desenvolvimento do setor logístico foi apontado como caminho pelo fato de o município ter grande parte das operações logísticas do complexo portuário de Vitória e Vila Velha e também pela facilidade de acesso a rodovias, como as BRs 101, 262 e 388.
O prefeito da cidade, Arnaldinho Borgo, afirma que a cidade tem 54% de área rural na região 5, que em breve vai se transformar em urbana, podendo se tornar uma área retroportuária e com grande oportunidade de ser um espaço logístico voltada para e-commerce.
"Vila Velha se desperta como uma cidade logística por ter rapidamente escoada as suas cargas e produções", afirma.
O presidente da Associação dos Empresários de Vila Velha (Assevila), Thomaz Tommasi, destacou a importância das organizações terem um planejamento e enxergar o futuro. "Nos últimos anos a cidade deixou de ser refratária e se tornou uma cidade acolhedora uma cidade onde as pessoas podem arriscar seus investimentos", afirma.
Vila Velha quer ser referência em logística para comércio eletrônico no ES

Veja Também

SUV elétrico de luxo chega ao Porto de Vitória para ser lançado no país

Revisão do FGTS: mais de 890 mil no ES podem ter nova correção

Preço do quilo de brócolis dispara e já supera o valor da alcatra no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia espírito santo Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suspeito de matar piloto de banana boat em Guarapari é preso
Imagem de destaque
Por que consumir mexerica? Veja 5 benefícios da fruta
CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados