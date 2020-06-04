Tenista de 16 anos faz discurso em protesto pela morte de George Floyd

A tenista norte-americana Coco Gauff, de 16 anos, protestou contra a morte de Floyd Crédito: Reprodução Facebook

A tenista norte-americana Coco Gauff, 16, foi mais uma atleta que emprestou a sua voz para se juntar aos protestos nos Estados Unidos pela morte de Goerge Floyd, homem negro de 46 anos morto pela polícia de Minneapolis.

Durante uma manifestação em sua cidade natal, Delray Beach, na Flórida, a tenista fez um discurso emotivo sobre a questão racial no país e se disse triste ao protestar por uma causa que sua avó, presente no local, já protestava há 50 anos.

"Precisamos primeiro amar uns aos outros. Eu passei toda a semana tendo conversas duras e tentando educar meus amigos que não são negros sobre como eles podem ajudar o movimento. Em segundo lugar, precisamos agir. Eu não estou na idade de votar, está nas mãos de vocês votar pelo futuro, o futuro dos meus irmãos, o seu futuro, então essa é uma forma de mudar. Em terceiro lugar, vocês precisam usar sua voz, não importa o quão pequena ou grande seja sua plataforma, você precisa usar sua voz", disse Gauff.

"Eu vi uma citação do Dr. Martin Luther King que dizia que o silêncio das pessoas boas é pior que a brutalidade das más", prosseguiu a atleta.

Gauff publicou o vídeo do discurso em sua conta no Twitter. A publicação já superou a marca 175 mil visualizações.

A ex-número um do mundo Kim Clijsters elogiou a postura da jovem atleta e, também no Twitter, manifestou apoio ao discurso da norte-americana.

"Obrigada por ser uma garota com quem minha filha vai aprender e admirar. Eu prometo que vamos seguir ensinando nossas crianças a coisa certa a se fazer para que eles possam passar isso adiante. Tudo começa em casa!", escreveu Clijsters.