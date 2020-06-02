Delegado da PF fala sobre protestos antirracistas nos EUA

Eugênio Ricas é adido da Polícia Federal na Embaixada do Brasil nos EUA e ex-secretário estadual de Controle e Transparência Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A capital do país, Washington, é um dos locais que mais registram atos dos manifestantes. Em meio ao turbilhão de manifestações na cidade, está o delegado da Polícia Federal, Eugênio Ricas, que é adido da PF nos EUA - a função é um cargo diplomático mantido pelo Brasil em grandes centros mundiais, incluindo Washington. O adido trabalha dentro da embaixada brasileira e tem o compromisso de ser a "cara" da Polícia Federal em determinado país.

O trabalho serve tanto para apurações nacionais que envolvam brasileiros ou estrangeiros em outro país quanto para investigações relacionadas a estrangeiros no Brasil. Este, contudo, não interfere em investigações no país em que atua, porém faz importante papel de interlocução com autoridades locais.

Manifestantes queimam a bandeira dos Estados Unidos durante protesto nos arredores da Casa Branca, em Washington (DC), na noite deste sábado, 30 de maio de 2020, contra a morte de George Floyd Crédito: Alex Brandon/AP

"Realmente a situação não está fácil. Todos nós temos acompanhado essa situação da pandemia (do novo coronavírus), na qual os Estados Unidos é o epicentro da doença, com 106 mil mortes, e agora para agravar a situação temos esses protestos em mais de 30 cidades. Moro bem pertinho de Washington, e a capital tem sofrido muito tanto com a doença e também com as manifestações. São muitos saques, quebradeira e protestos em frente à Casa Branca", disse Ricas, que também já foi secretário de Controle e Transparência do Espírito Santo.

NOITES TENSAS

O delegado salientou que durante os dias, os atos são mais contidos, mas no período noturno o clima fica mais hostil.

"De dia é mais pacífico, mas conforme vão passando as horas e vai chegando à noite, os protestos se tornam violentos, entra uma turma mais propensa a saquear, fazer baderna do que a protestar propriamente dito. Tanto que anteontem (domingo) a prefeita da cidade decretou toque de recolher e ontem (segunda-feira) o toque foi ainda mais cedo. A Embaixada do Brasil orientou que ninguém permanecesse lá depois das 18 horas. A situação por aqui realmente não está fácil. Doenças, saques, protestos, há muita confusão por aqui", detalhou.

PROTESTOS X CORONAVÍRUS

Os protestos, inevitavelmente, levam mais pessoas às ruas. Além da segurança pública, essa sequência de manifestações elevou a preocupação das autoridades de saúde norte-americanas em relação a uma segunda onda de casos de coronavírus, como dito pelo delegado federal.

Eugênio Ricas já foi secretário estadual de Controle e Transparência do Espírito Santo Crédito: Beto Morais | Secont