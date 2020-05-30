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Estados Unidos

Esposa de policial que assassinou George Floyd pede divórcio, diz CNN

A esposa Kellie pediu respeitosamente que os filhos dela, seus pais idosos e sua família recebam segurança e privacidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2020 às 10:50

Publicado em 30 de Maio de 2020 às 10:50

George Floyd era o segurança de um estabelecimento comercial
George Floyd morreu no dia 25 de maio Crédito: Reprodução | Twitter
Um dos advogados de Kellie Chauvin, esposa do policial Derek Chauvin, abriu um processo de divórcio, de acordo com um comunicado do escritório de direito da família, informou a CNN americana. Na sexta-feira (29), o agente foi preso e acusado de homicídio culposo pela morte de George Floyd, em Minneapolis, nos Estados Unidos.
"Hoje à noite conversei com Kellie Chauvin e sua família. Ela está arrasada com a morte de Floyd e sua maior consternação está com sua família, com seus entes queridos e com todos que estão sofrendo com essa tragédia. Ela pediu a dissolução de seu casamento com Derek Chauvin", afirmou o comunicado.
Ainda segundo o advogado, embora Chauvin não tenha filhos de seu casamento atual, Kellie pediu respeitosamente que os filhos dela, seus pais idosos e sua família recebam segurança e privacidade "durante esse período difícil".
Derek Chauvin foi preso na sexta-feira e acusado de assassinato em terceiro grau de morte imprudente pela morte de George Floyd. Segundo a legislação do Estado de Minnesota, o assassinato de terceiro grau é aquele em que a morte é causada de maneira não intencional, por um ato eminentemente perigoso. A pena para o crime é de até 25 anos de prisão.
O policial aparece em um vídeo ajoelhando sobre o pescoço de Floyd, que está algemado e morre após a abordagem.

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