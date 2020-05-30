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Racismo nos EUA

Beyoncé, Billie Eilish e celebridades prestam homenagem a George Floyd

Beyoncé foi ao Instagram manifestar a sua revolta: 'Todos nós testemunhamos o assassinato dele em plena luz do dia. Estamos despedaçados e revoltados', disse
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2020 às 17:19

Publicado em 30 de Maio de 2020 às 17:19

Beyoncé e Billie Eilish
Beyoncé e Billie Eilish Crédito: Divulgação
A morte de George Floyd, homem negro de 46 anos, foi o estopim para uma onda de protestos nos Estados Unidos, especialmente em Minneapolis, cidade da ocorrência.
Floyd foi preso na última segunda-feira (25), acusado pelo funcionário de uma mercearia de tentar pagar compras com uma nota falsa de US$ 20. Quatro policiais participaram da operação. Um deles, Derek Chauvin, 44, ficou ajoelhado no pescoço de Floyd por 8 minutos e 46 segundos. De acordo com a acusação contra o oficial, nos 2 minutos e 53 segundos finais, a vítima não respondia mais. Ele morreu em seguida.
O episódio levantou, mais uma vez, a discussão sobre o racismo nos Estados Unidos. Beyoncé foi ao Instagram manifestar a sua revolta: "Todos nós testemunhamos o assassinato dele em plena luz do dia. Estamos despedaçados e revoltados", disse.

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"Chega de assassinatos sem sentido de seres humanos. Chega de ver pessoas de cor como inferiores. Não podemos ignorar. George é nossa família na humanidade", acrescentou, incentivando os seguidores a participarem de uma petição pela prisão dos policiais envolvidos no caso. "Nós precisamos de justiça para George Floyd. Por favor, assinem e continuem a orar pela paz, compaixão e cura do nosso país".
O policial Chauvin foi preso e será acusado de homicídio culposo (sem intenção de matar) e assassinato em terceiro grau (quando há atitude irresponsável ou imprudente). Os outros três policiais ainda são investigados.
Billie Eilish também compartilhou uma mensagem do movimento "Black Lives Matter", criticando pessoas brancas que dizem que "All Lives Matter" ("Todas as vidas importam"). "Isso não é sobre você", disse ela sobre pessoas brancas. "Você não está precisando. Você não está em perigo", disse Eilish.

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"Se a casa de alguém está pegando fogo e alguém está preso na casa, você fará o corpo de bombeiros ir para todas as outras casas do quarteirão primeiro, porque todas as casas são importantes? Não! Porque eles não precisam disso. Você tem o privilégio de gostar ou não. A sociedade te dá privilégio apenas por ser branca. Você pode ser pobre, pode estar lutando. E ainda a cor da sua pele está lhe dando mais privilégios que você imagina", disse.
"Se todas as vidas são importantes, por que os negros são mortos por serem negros? Por que os brancos têm oportunidades que as pessoas de outras etnias não têm?", continuou. "Por que é aceitável que os negros sejam chamados de bandidos por protestar contra o assassinato de pessoas inocentes? Você sabe por quê ? Branco. Porra. Privilégio."

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