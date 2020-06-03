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Prefeito de SP

'Racistas não passarão', diz Bruno Covas ao mencionar protestos

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), afirmou seu apoio aos protestos contra o racismo por todo o mundo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2020 às 15:12

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 15:12

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas durante entrevista coletiva
O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB) Crédito: João Alvarez/Fotoarena/Folhapress
O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), afirmou seu apoio aos protestos contra o racismo por todo o mundo. Ele reconheceu que a capital paulista tem indicadores que revelam grave desigualdade.
"A nossa cidade tem 40% de pretos e pardos e sobre eles pesa a desigualdade. Em todos os indicadores sociais, a desigualdade se revela. Mesmo o impacto do coronavírus é maior na população preta, que tem 37% de risco maior de óbito", disse o prefeito.
O risco de mortalidade nessa população é maior por a maioria viver na periferia e pela presença de comorbidades, como hipertensão e diabetes. O prefeito não anunciou nenhuma ação para combater essas desigualdades, mas disse se solidarizar.
"Nunca passei pelo constrangimento de ter que explicar ao meu filho que ele pode ser vítima de preconceito por causa da cor da sua pele. Mas me solidarizo e dou meu apoio às reivindicações", disse.
"Racistas não passarão", finalizou o prefeito.

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