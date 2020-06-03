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Paulo Gustavo cede rede social para Djamila Ribeiro em combate ao racismo

Iniciativa do humorista foi exibida durante o programa Encontro nesta quarta (3)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2020 às 13:34

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 13:34

O humorista Paulo Gustavo
O humorista Paulo Gustavo Crédito: Instagram/@paulogustavo31
Durante o próximo mês a conta oficial do Instagram do ator e humorista Paulo Gustavo, 41, será dedicada para promover conteúdos e debates sobre o racismo. Isso porque o comediante decidiu ceder seu perfil para a escritora Djamila Ribeiro, 39, colunista da Folha de S.Paulo.
"Diante dessa realidade tão brutal, no mês de junho, meu Instagram será totalmente dedicado a abordar as questão raciais no Brasil. Portanto, resolvi ceder minha conta do instagram a escritora e ativista Djamila Ribeiro, que vai trazer conteúdos muito importantes pra todos nós", escreveu Paulo Gustavo em uma publicação.
Ver essa foto no Instagram

Gente, diante dessa realidade tão brutal, no mês de junho, meu instagram será totalmente dedicado a abordar as questão raciais no Brasil! Portanto, resolvi ceder minha conta do instagram a escritora e ativista Djamila Ribeiro, que vai trazer conteúdos muito importantes pra todos nós! Me sinto na obrigação de ajudar e o meu melhor posicionamento será de escutar e aprender! Vamos visibilizar as vozes que sempre falaram, mas não foram ouvidas! Vamos aprender juntos? Essa é uma luta de todas e todos! Conhecer e entender o racismo no país é nossa responsabilidade política! Ja li livros e artigos dela e acho ela uma genia! Estarei acompanhando essas aulas e voltamos a nos encontrar em julho! Obrigado Rainha Djamila, por topar entrar na minha conta e trazer histórias e conhecimentos que vão tocar e transformar milhares de pessoas. ?? @djamilaribeiro1

Uma publicação compartilhada por paulogustavo31 (@paulogustavo31) em

A iniciativa do humorista conhecido por viver a Dona Hermínia em "Minha Mãe É Uma Peça", foi comentada e elogiada por Fátima Bernardes durante o programa Encontro (Globo) nesta terça-feira (3). Nas redes sociais, internautas também avaliam a postura de Paulo Gustavo como "positiva e necessária".
Os protestos e manifestações contra o racismo eclodiram após a morte de George Floyd, um ex-segurança negro que foi brutalmente assassinado em praça pública em Minneapolis (EUA) pelo policial Derek Chauvin. O rapaz morreu por "asfixia mecânica" após ter seu pescoço prensado contra o asfalto por cerca de sete minutos.
Ao menos 70 cidades do país ficaram em chamas por protestantes que pedem o fim da violência policial e o racismo estrutural. A partir de então, a hashtag #BlackLiveMatters (em português "vidas negras importam"), tomou conta da internet. Artistas, celebridades, autoridades, e internautas ao redor do mundo deram atenção ao debate.
"Me sinto na obrigação de ajudar e o meu melhor posicionamento será de escutar e aprender. Vamos visibilizar as vozes que sempre falaram, mas não foram ouvidas. Vamos aprender juntos? Essa é uma luta de todas e todos! Conhecer e entender o racismo no país é nossa responsabilidade política", explicou Paulo Gustavo.
A escritora Djamila Ribeiro
A escritora Djamila Ribeiro Crédito: Instagram/@djamilaribeiro1
O humorista também chamou a escritora de "Rainha" e a agradeceu por topar a iniciativa. "Estarei acompanhando essas aulas e voltamos a nos encontrar em julho. Obrigado por topar entrar na minha conta e trazer histórias e conhecimentos que vão tocar e transformar milhares de pessoas", finalizou.
Nascida em Santos, litoral de São Paulo, Djamila Taís Ribeiro dos Santos é uma filósofa, feminista negra, escritora, acadêmica brasileira e colunista da Folha de S. Paulo. Ela já foi secretária-adjunta da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo e atualmente coordena a coleção Feminismos Plurais, da editora Pólen.

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Dedicada em trazer à tona temas como feminismo e racismo, Ribeiro é autora dos livros "O que é lugar de fala" (2017) e "Quem tem medo do feminismo negro?" (2018). Nas redes sociais possuí um grande alcance, só no Instagram a escritora é seguida por 667 mil pessoas.
Vale lembrar que Paulo Gustavo tem cerca de 13 milhões de seguidores, e agora, promete trazer mais visibilidade para Djamila Ribeiro.

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