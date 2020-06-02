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Dignidade

Artistas protestam em redes sociais com hashtag #BlackOutTuesday

Personalidades postaram campanha no Instagram; músicos também aderiram a #TheShowMustBePaused
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2020 às 18:25

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 18:25

Artistas e personalidades do Brasil e do exterior aderiram à hashtag #BlackOutTuesday em suas redes sociais nesta terça-feira, 2. A campanha surge em meio a protestos contra o assassinato de George Floyd, homem negro morto pela polícia nos Estados Unidos.
Anitta está entre os artistias que aderiram à campanha contra o racismo Crédito: Reprodução/Instagram
Atores como Taís Araújo, Érika Januza, Ailton Graça, Sheron Menezzes, Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso e Helio de la Peña não postaram fotos, mas, sim, quadrados pretos acompanhados da hashtag #BlackOutTuesday, algo como "terça-feira do blecaute".
Alguns músicos, como Iza, Anitta, Ludmilla e Elton John, também aderiram à campanha "The Show Must Be Paused" [algo como "o show deve ser parado"], fazendo com que novos trabalhos não sejam lançados neste momento.
Ver essa foto no Instagram

?

Uma publicação compartilhada por Anitta ? (@anitta) em

O cantor Emicida adiou projetos de sua gravadora, a Laboratório Fantasma, e afirmou em nota que "todo o silêncio perante a injustiça é parte da violência".

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