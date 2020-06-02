Presidente da Fifa apoia manifestações antirracistas de atletas: 'Merecem aplusos'

Após manifestações antirracistas por parte de jogadores do Campeonato Alemão no último fim de semana, a Fifa se pronunciou sobre o caso nesta terça-feira e elogiou as atitudes dos atletas.
A entidade também pediu "bom senso" das ligas e federações diante das atitudes dos jogadores em campo. Gianni Infantino, presidente da Fifa, disse que não vê a possibilidade de punição aos atletas que se posicionarem contra o racismo durante os jogos.
VEJA A NOTA DA FIFA"A Fifa entende completamente a profundidade do sentimento e das preocupações expressas por muitos jogadores de futebol à luz das circunstâncias trágicas do caso George Floyd.
A Fifa se manifestou repetidamente como resolutamente contra o racismo e a discriminação de qualquer tipo e recentemente fortaleceu suas próprias regras disciplinares com o objetivo de ajudar a erradicar esse comportamento.
A própria Fifa promoveu muitas campanhas antirracismo que frequentemente transmitem a mensagem antirracismo em jogos organizados sob seus próprios auspícios.
A aplicação das Leis do Jogo aprovadas pela IFAB (International Board) é deixada para os organizadores das competições, que devem usar o bom senso e levar em consideração o contexto em torno dos eventos.
O presidente da Fifa, Gianni Infantino, acrescenta: 'Para evitar dúvidas, em uma competição da Fifa, as recentes demonstrações de jogadores em jogos da Bundesliga merecem aplausos e não punição.
Todos devemos dizer não ao racismo e a qualquer forma de discriminação.
Todos devemos dizer não à violência. Qualquer forma de violência.'"E MAIS:O futebol voltou na Terrinha! Veja o que ainda está em disputa no Campeonato PortuguêsPesquisa de jornal espanhol coloca torcidas de clubes brasileiros no top 10 das melhores do mundo. Confira!Schalke 04 não exerce opção de compra do zagueiro Todibo'Arthur é um grande jogador, mas joga com timidez', diz Ángel CappaLéo Duarte sofre lesão e desfalcará o Milan por até um mês E MAIS: