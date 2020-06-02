Gabriel Jesus também se manifesta contra o racismo pela internet

As manifestações acontecem depois da morte de um homem negro por um policial branco em Minneapolis, nos Estados Unidos. George Floyd, de 46 anos, foi imobilizado e torturado por Derek Chauvin e morreu por asfixia, segundo revelou a autópsia.#vidasnegrasimportam#vidasfaveladasimportam#notoracism#blacklivesmatter pic.twitter.com/aBH68fOmNP— Gabriel Jesus (@gabrieljesus9) June 1, 2020 Gabriel Jesus foi criado no bairro Jardim Peri, na zona norte de São Paulo. E MAIS:O dia do mercado: Ingleses de olho em Coutinho, possível troca entre Juventus e Chelsea e o destino de AubameyangMundo do esporte faz coro antirracismo após morte de George Floyd nos EUA. Veja!'Vidas negras importam': veja os jogadores do Flamengo que apoiam o movimento antirracistaAlvo de racismo no início do ano, Marega se manifesta a favor de movimentos antirracistasGabriel Paulista se posiciona contra o racismo pelas redes sociais E MAIS: