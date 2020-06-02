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Gabriel Jesus também se manifesta contra o racismo pela internet

Jogador do Manchester City e da Seleção Brasileira compartilha foto de manifestação e engrossa coro contra o racismo: "Vidas negras e faveladas importam"...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2020 às 21:29

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 21:29

Crédito: PAUL ELLIS / AFP
O atacante Gabriel Jesus, do Manchester City, da Inglaterra, aumentou o coro de esportistas que se manisfestaram contra o racismo. Pelas redes sociais, o brasileiro compartilhou uma imagem de um protesto com uma faixa escrita "vidas negras e faveladas importam".
As manifestações acontecem depois da morte de um homem negro por um policial branco em Minneapolis, nos Estados Unidos. George Floyd, de 46 anos, foi imobilizado e torturado por Derek Chauvin e morreu por asfixia, segundo revelou a autópsia.#vidasnegrasimportam#vidasfaveladasimportam#notoracism#blacklivesmatter pic.twitter.com/aBH68fOmNP— Gabriel Jesus (@gabrieljesus9) June 1, 2020 Gabriel Jesus foi criado no bairro Jardim Peri, na zona norte de São Paulo. E MAIS:O dia do mercado: Ingleses de olho em Coutinho, possível troca entre Juventus e Chelsea e o destino de AubameyangMundo do esporte faz coro antirracismo após morte de George Floyd nos EUA. Veja!'Vidas negras importam': veja os jogadores do Flamengo que apoiam o movimento antirracistaAlvo de racismo no início do ano, Marega se manifesta a favor de movimentos antirracistasGabriel Paulista se posiciona contra o racismo pelas redes sociais E MAIS:

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