Coronavírus no ES: Colatina confirma a 26ª morte

A Secretaria Municipal de Colatina divulgou nesta quinta-feira (25) mais uma morte pelo novo coronavírus. De acordo com a secretaria, o município já soma 26 mortes.
"Perdemos mais um colatinense para o coronavírus. Trata-se de um homem com 59 anos, que estava internado em um hospital da rede pública", diz o comunicado.
MORTES POR CORONAVÍRUS DISPARARAM EM COLATINA
Nos últimos dias, Colatina registou um aumento considerável no número de óbitos pelo novo coronavírus. A cidade fechou o mês de maio com quatro mortes confirmadas por Covid-19, e terminou a primeira quinzena de junho com 13 mortes. Um aumento de 225% em apenas quinze dias.
Com 1,3 mil casos confirmados, a taxa de letalidade é de 2%. Até agora 690 pessoas já foram curadas da doença. Ao todo, 14 homens e 12 mulheres de Colatina já perderam a vida para a Covid-19 conforme dados do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).