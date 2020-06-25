Coronavírus no ES: Colatina confirma a 26ª morte

"Perdemos mais um colatinense para o coronavírus. Trata-se de um homem com 59 anos, que estava internado em um hospital da rede pública", diz o comunicado.

Nos últimos dias, Colatina registou um aumento considerável no número de óbitos pelo novo coronavírus. A cidade fechou o mês de maio com quatro mortes confirmadas por Covid-19, e terminou a primeira quinzena de junho com 13 mortes. Um aumento de 225% em apenas quinze dias.