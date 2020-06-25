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Aumento de casos

Coronavírus no ES: Colatina confirma a 26ª morte

Até agora, 528 pessoas já foram curadas da doença no município. Ao todo, 14 homens e 12 mulheres já perderam a vida para a Covid-19 em Colatina

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 20:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2020 às 20:10
Muitas pessoas estava de máscara nas ruas do Centro de Colatina
Muitas pessoas estava de máscara nas ruas do Centro de Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste
A Secretaria Municipal de Colatina divulgou nesta quinta-feira (25) mais uma morte pelo novo coronavírus. De acordo com a secretaria, o município já soma 26 mortes.
"Perdemos mais um colatinense para o coronavírus. Trata-se de um homem com 59 anos, que estava internado em um hospital da rede pública", diz o comunicado.
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Boletim Diário ?? 25/06/2020

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MORTES POR CORONAVÍRUS DISPARARAM EM COLATINA

Nos últimos dias, Colatina registou um aumento considerável no número de óbitos pelo novo coronavírus. A cidade fechou o mês de maio com quatro mortes confirmadas por Covid-19, e terminou a primeira quinzena de junho com 13 mortes. Um aumento de 225% em apenas quinze dias.
Com 1,3 mil casos confirmados, a taxa de letalidade é de 2%. Até agora 690 pessoas já foram curadas da doença. Ao todo, 14 homens e 12 mulheres de Colatina já perderam a vida para a Covid-19 conforme dados do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

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