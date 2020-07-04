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Pandemia

Coronavírus: ES registra 1.781 mortes e 52.824 casos confirmados

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, nas últimas 24 horas foram contabilizados 23 óbitos e  1.135 novos infectados com Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2020 às 17:40

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 17:40

Laboratório faz testes para infecção de coronavírus Crédito: Freepik
Espírito Santo atingiu a marca de 52.824 casos e 1.781 mortes por Covid-19 na tarde deste sábado (04). De acordo com as informações atualizadas no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a doença provocada pelo novo coronavírus foi responsável por 23 óbitos e por infectar 1.135 pessoas só nas últimas 24 horas.
A quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de 32.927 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 3,37%. Até o momento, 117.957 testes da doença já foram realizados em todo o Estado. 
Entre os municípios, Vila Velha voltou a  liderar o ranking do Estado com 8.522 registros da doença, seguido pela Serra (8.346), Vitória (8.024) e Cariacica (5.713). Já nos bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 1.040 pessoas infectadas.

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