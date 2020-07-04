Coronavírus: ES registra 1.781 mortes e 52.824 casos confirmados

O Espírito Santo atingiu a marca de 52.824 casos e 1.781 mortes por Covid-19 na tarde deste sábado (04). De acordo com as informações atualizadas no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a doença provocada pelo novo coronavírus foi responsável por 23 óbitos e por infectar 1.135 pessoas só nas últimas 24 horas.
A quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de 32.927 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 3,37%. Até o momento, 117.957 testes da doença já foram realizados em todo o Estado.
Entre os municípios, Vila Velha voltou a liderar o ranking do Estado com 8.522 registros da doença, seguido pela Serra (8.346), Vitória (8.024) e Cariacica (5.713). Já nos bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 1.040 pessoas infectadas.