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Em Cariacica

Polícia identifica motociclista que morreu atropelada na Rodovia do Contorno

Priscila Tonani Coelho da Silva, de 34 anos, se envolveu em um acidente com outra moto e acabou rolando para baixo de um caminhão, que a atropelou na altura do bairro Nova Brasília, na noite desta terça-feira (21)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2020 às 10:19

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 10:19

Acidente na Rodovia do Contorno
Priscila conduzia a moto pelo corredor, quando se envolveu em um acidente. Após cair, ela acabou atropelada por um caminhão e morreu Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Polícia identifica motociclista que morreu atropelada na Rodovia do Contorno
A polícia identificou a mulher que morreu em um grave acidente ocorrido no início da noite desta terça-feira (21) em um trecho da Rodovia do Contorno, na altura do bairro Nova Brasília, em Cariacica. A motociclista Priscila Tonani Coelho da Silva, de 34 anos, acabou perdendo a vida após cair da motocicleta e ser atropelada por um caminhão.

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 18 horas o trânsito era intenso e a mulher seguia de moto pela rodovia, dirigindo no espaço conhecido por corredor, entre duas faixas de rolamento.
A moto conduzida por Priscila acabou sendo atingida por de outra moto, esta conduzida por um homem, que vinha logo atrás. Com o impacto, os dois caíram na pista e a mulher acabou rolando em direção a um caminhão que trafegava no mesmo sentido. O motorista não conseguiu desviar nem parar a tempo e o veículo acabou atropelando a mulher.

ATENDIMENTO

O socorro foi acionado e ambulâncias da Eco101, administradora da BR 101, e do Samu-192 chegaram ao local do acidente e iniciaram os primeiros socorros. Priscila chegou a receber massagem cardíaca, mas as tentativas de reanimá-la feitas pelos socorristas não surtiram efeito.
Acidente na Rodovia do Contorno
Priscila pilotava a moto vermelha e acabou atropelada pelo caminhão, à direita Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O condutor do caminhão contou à PRF que seguia em direção à garagem da empresa, em Viana, e só percebeu que havia atropelado a motociclista porque outros motoristas o avisaram.
O outro motociclista envolvido é um agente penitenciário de 61 anos que se deslocava para o trabalho no Presídio de Xuri, em Vila Velha. Ele foi socorrido com ferimentos leves e levado para um hospital em Vila Velha.

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Antes de ser socorrido, o condutor da moto disse aos policiais rodoviários federais não se lembrar dos detalhes, apenas que havia batido e caído no asfalto.

ALERTA DA PRF

As características do acidente fez com que a PRF reforçasse o alerta para os motociclistas, especialmente os que fazem uso do corredor.
"Motos são veículos muito perigosos, pois oferecem pouca segurança aos condutores. Um descuido e a pessoa vai ao chão como ocorrido aqui. Então o nosso alerta é para que os motociclistas não usem o corredor e trafeguem na faixa de rolamento porque o menor descuido pode ser fatal", disse o agente Favaro, um dos policiais da PRF que atenderam à ocorrência no Contorno.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta

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