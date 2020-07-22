Priscila conduzia a moto pelo corredor, quando se envolveu em um acidente. Após cair, ela acabou atropelada por um caminhão e morreu Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Polícia identifica motociclista que morreu atropelada na Rodovia do Contorno

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , por volta das 18 horas o trânsito era intenso e a mulher seguia de moto pela rodovia, dirigindo no espaço conhecido por corredor, entre duas faixas de rolamento.

A moto conduzida por Priscila acabou sendo atingida por de outra moto, esta conduzida por um homem, que vinha logo atrás. Com o impacto, os dois caíram na pista e a mulher acabou rolando em direção a um caminhão que trafegava no mesmo sentido. O motorista não conseguiu desviar nem parar a tempo e o veículo acabou atropelando a mulher.

ATENDIMENTO

O socorro foi acionado e ambulâncias da Eco101, administradora da BR 101, e do Samu-192 chegaram ao local do acidente e iniciaram os primeiros socorros. Priscila chegou a receber massagem cardíaca, mas as tentativas de reanimá-la feitas pelos socorristas não surtiram efeito.

Priscila pilotava a moto vermelha e acabou atropelada pelo caminhão, à direita Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O condutor do caminhão contou à PRF que seguia em direção à garagem da empresa, em Viana, e só percebeu que havia atropelado a motociclista porque outros motoristas o avisaram.

O outro motociclista envolvido é um agente penitenciário de 61 anos que se deslocava para o trabalho no Presídio de Xuri, em Vila Velha. Ele foi socorrido com ferimentos leves e levado para um hospital em Vila Velha.

Antes de ser socorrido, o condutor da moto disse aos policiais rodoviários federais não se lembrar dos detalhes, apenas que havia batido e caído no asfalto.

ALERTA DA PRF

As características do acidente fez com que a PRF reforçasse o alerta para os motociclistas, especialmente os que fazem uso do corredor.

"Motos são veículos muito perigosos, pois oferecem pouca segurança aos condutores. Um descuido e a pessoa vai ao chão como ocorrido aqui. Então o nosso alerta é para que os motociclistas não usem o corredor e trafeguem na faixa de rolamento porque o menor descuido pode ser fatal", disse o agente Favaro, um dos policiais da PRF que atenderam à ocorrência no Contorno.