Motociclista morre atropelada por caminhão na BR 101, em Cariacica

Uma mulher morreu após ser atropelada por um caminhão na Rodovia do Contorno, na altura da entrada do bairro Nova Brasília, em Cariacica, nesta terça-feira (21). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ela estava conduzindo uma motocicleta quando colidiu com outra moto, caiu e foi atropelada pelo caminhão.
A PRF informou que a motociclista seguia no sentido Serra para Viana e passava pelo corredor da via entre os carros, quando bateu na traseira de outra motocicleta que também estava no corredor. Ela perdeu o controle, caiu e foi atropelada pelo caminhão que passava pela rodovia.
A PRF informou que a motociclista morreu na hora. O trecho da rodovia foi interditado e o tráfego foi desviado para a pista lateral.
*Com informações de André Falcão, da TV Gazeta.