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Rodovia do Contorno

Motociclista morre atropelada por caminhão na BR 101, em Cariacica

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a vítima trafegava pelo corredor da via quando perdeu o controle, caiu e foi atropelada pelo veículo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2020 às 19:59

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 19:59

Uma motociclista morreu após ser atropelada por um caminhão na BR 101 nesta terça-feira (21)
Motociclista morre após ser atropelada por caminhão na BR 101 Crédito: André Falcão/TV Gazeta
Uma mulher morreu após ser atropelada por um caminhão na Rodovia do Contorno, na altura da entrada do bairro Nova Brasília, em Cariacica, nesta terça-feira (21). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ela estava conduzindo uma motocicleta quando colidiu com outra moto, caiu e foi atropelada pelo caminhão.
A PRF informou que a motociclista seguia no sentido Serra para Viana e passava pelo corredor da via entre os carros, quando bateu na traseira de outra motocicleta que também estava no corredor. Ela perdeu o controle, caiu e foi atropelada pelo caminhão que passava pela rodovia.
A PRF informou que a motociclista morreu na hora. O trecho da rodovia foi interditado e o tráfego foi desviado para a pista lateral.
*Com informações de André Falcão, da TV Gazeta.

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