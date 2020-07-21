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Trãnsito

Acidente envolvendo três veículos é registrado na Terceira Ponte

De acordo com a concessionária que administra a via, uma vítima foi atendida por equipes no local. Ainda não há informações sobre a gravidade dos ferimentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2020 às 16:53

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 16:53

Acidente na Rodosol
Acidente é registrado sobre o vão central da Terceira Ponte  Crédito: Reprodução/ Rodosol
Um acidente na Terceira Ponte no sentido Vitória, registrado na tarde desta terça-feira ( 21), interrompeu o fluxo de veículos em uma das vias do local por cerca de 30 minutos.  De acordo com a Rodosol, concessionária que administra a ponte, a colisão envolveu dois carros e uma moto.  
Ainda de acordo com a concessionária uma vítima foi atendida por equipes no local. Ainda não há informações sobre a gravidade dos ferimentos. 
Em função do acidente, um longo congestionamento se formou ao longo da  Terceira Ponte no sentido Vitória. De acordo com a Rodosol o trânsito já foi liberado, mas ainda segue com lentidão.

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