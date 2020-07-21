Acidente envolvendo três veículos é registrado na Terceira Ponte

Um acidente na Terceira Ponte no sentido Vitória, registrado na tarde desta terça-feira ( 21), interrompeu o fluxo de veículos em uma das vias do local por cerca de 30 minutos. De acordo com a Rodosol, concessionária que administra a ponte, a colisão envolveu dois carros e uma moto.
Ainda de acordo com a concessionária uma vítima foi atendida por equipes no local. Ainda não há informações sobre a gravidade dos ferimentos.
Em função do acidente, um longo congestionamento se formou ao longo da Terceira Ponte no sentido Vitória. De acordo com a Rodosol o trânsito já foi liberado, mas ainda segue com lentidão.