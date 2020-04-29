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Em meio à pandemia, trote desvia ambulâncias por duas horas em Marataízes

Quatro profissionais em duas ambulâncias de resgate se mobilizaram por conta de um trote, dizendo que havia caído uma aeronave no interior
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 19:02

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 19:02

Ligação dizia que avião de pequeno porte teria caído na região de Boa Vista do Sul
Ligação dizia que avião de pequeno porte teria caído na região de Boa Vista do Sul Crédito: Divulgação/PMM
Em meio a pandemia do novo coronavírus, uma informação falsa fez com equipes de resgate de duas ambulâncias em Marataízes, no Litoral Sul do Estado, se mobilizassem na tarde desta quarta-feira (29), por cerca de duas horas. O trote  informava que havia caído uma aeronave no interior do município.
Segundo a prefeitura, a ligação falsa pedia ajuda do serviço móvel de resgate, pois um avião de pequeno porte teria caído na região de Boa Vista do Sul. No local, após quase duas horas de buscas, as equipes não encontraram nenhum vestígio de acidente.
Em contato com os aeroclubes de Cachoeiro de Itapemirim e Vila Velha, a Secretaria Municipal de Saúde, descobriu que uma aeronave havia caído sim, só que no município de Jaguaré, no norte do Estado, no último dia 21.

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A Secretaria de Saúde teve que mobilizar duas ambulâncias e quatro profissionais, que poderiam ter deixado de atender a casos de real necessidade. A prefeitura ressalta que o trote é um crime e, quando identificado, o autor pode ser penalizado no artigo nº 340 do Código Penal por falsa comunicação de crime ou de contravenção, quando a pena é detenção de um a seis meses ou multa.

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