Em meio à pandemia, trote desvia ambulâncias por duas horas em Marataízes

Segundo a prefeitura, a ligação falsa pedia ajuda do serviço móvel de resgate, pois um avião de pequeno porte teria caído na região de Boa Vista do Sul. No local, após quase duas horas de buscas, as equipes não encontraram nenhum vestígio de acidente.

A Secretaria de Saúde teve que mobilizar duas ambulâncias e quatro profissionais, que poderiam ter deixado de atender a casos de real necessidade. A prefeitura ressalta que o trote é um crime e, quando identificado, o autor pode ser penalizado no artigo nº 340 do Código Penal por falsa comunicação de crime ou de contravenção, quando a pena é detenção de um a seis meses ou multa.