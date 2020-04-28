Coronavírus no ES: casos em Marataízes saltam de dois para 10

Loja de confecção aberta no centro de Marataízes Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

Os casos saltaram de dois registros para 10, em um dia. Em nota, a prefeitura explicou que houve problemas operacionais. A Prefeitura de Marataízes informa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde/Vigilância Epidemiológica, que, devido a problemas operacionais no Lacen/Sesa, houve um atraso na divulgação dos resultados dos exames de casos suspeitos de Covid-19 relativos a todos os municípios do ES. Por isso, o Município de Marataízes terá um aumento substancial no número de casos confirmados e negativados.

A Sesa foi procurada sobre essa afirmação da prefeitura. Assim que houver um retorno, essa publicação será atualizada.

Ainda segundo a Secretaria Municipal de Saúde, por conta do aumento no número de casos, há uma previsão de que o município seja reclassificado pelo Estado do nível de risco baixo para moderado.

Todos os casos suspeitos e confirmados, bem como os seus contatos domiciliares, estão em isolamento desde a notificação e com acompanhamento por suas unidades de saúde, de acordo com a prefeitura.

Apesar das determinações estaduais limitando a atividade do comércio por conta da pandemia do novo coronavírus, em Marataízes, boa parte dos lojistas que deveriam estar fechados estavam comercializando normalmente. Os flagrantes foram registrados pela reportagem da TV Gazeta Sul no dia 07 deste mês

FISCALIZAÇÃO

Para quem mora no balneário, a falta de fiscalização das autoridades e dos cuidados da população, são reflexos dos atuais números. Não teve fiscalização nenhuma. Quase todo o comércio funcionando normal e poucas pessoas usando máscaras. Falta preocupação da população e dos governantes. Certamente este número é consequência disso, comentou o morador do balneário Thiago Oliveira.

Informou ainda que a Guarda Civil Municipal está percorrendo as ruas do município para orientar os comerciantes a seguirem as determinações. A prefeitura reforça ainda a necessidade de se intensificar os cuidados como o isolamento social, evitar aglomerações, uso de máscara se for necessário sair de casa, a higienização das mãos com sabão ou álcool gel 70% e a lavagem de toda a vestimenta ao chegar em casa.