Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

Coronavírus no ES: casos em Marataízes saltam de dois para 10

A prefeitura justificou o avanço da doença por atrasos na divulgação dos resultados; para quem mora no balneário, a falta de fiscalização das autoridades e dos cuidados da população, são reflexos dos atuais números
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2020 às 19:10

Publicado em 28 de Abril de 2020 às 19:10

Loja de confecção aberta no centro de Marataízes
Loja de confecção aberta no centro de Marataízes Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul
O município de Marataízes, no Litoral Sul do Estado, registrou 10 casos positivos para o novo coronavírus, nesta terça-feita (28). Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) na atualização do painel. A prefeitura justificou o avanço da doença por atrasos na divulgação dos resultados. 
Os casos saltaram de dois registros para 10, em um dia. Em nota, a prefeitura explicou que houve problemas operacionais. A Prefeitura de Marataízes informa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde/Vigilância Epidemiológica, que, devido a problemas operacionais no Lacen/Sesa, houve um atraso na divulgação dos resultados dos exames de casos suspeitos de Covid-19 relativos a todos os municípios do ES. Por isso, o Município de Marataízes terá um aumento substancial no número de casos confirmados e negativados.
A Sesa foi procurada sobre essa afirmação da prefeitura. Assim que houver um retorno, essa publicação será atualizada.

Veja Também

Confira os números atualizados do coronavírus no Espírito Santo

Ainda segundo a Secretaria Municipal de Saúde, por conta do aumento no número de casos, há uma previsão de que o município seja reclassificado pelo Estado do nível de risco baixo para moderado.
Todos os casos suspeitos e confirmados, bem como os seus contatos domiciliares, estão em isolamento desde a notificação e com acompanhamento por suas unidades de saúde, de acordo com a prefeitura.
Apesar das determinações estaduais limitando a atividade do comércio por conta da pandemia do novo coronavírus, em Marataízes, boa parte dos lojistas que deveriam estar fechados estavam comercializando normalmente. Os flagrantes foram registrados pela reportagem da TV Gazeta Sul no dia 07 deste mês.

Veja Também

Marataízes começa a usar ambulância com cápsula de isolamento

Marataízes registra primeiro caso de coronavírus, diz prefeito

Apesar de restrições, parte do comércio de Marataízes continua aberto

FISCALIZAÇÃO

Para quem mora no balneário, a falta de fiscalização das autoridades e dos cuidados da população, são reflexos dos atuais números. Não teve fiscalização nenhuma. Quase todo o comércio funcionando normal e poucas pessoas usando máscaras. Falta preocupação da população e dos governantes. Certamente este número é consequência disso, comentou o morador do balneário Thiago Oliveira.
Informou ainda que a Guarda Civil Municipal está percorrendo as ruas do município para orientar os comerciantes a seguirem as determinações. A prefeitura reforça ainda a necessidade de se intensificar os cuidados como o isolamento social, evitar aglomerações, uso de máscara se for necessário sair de casa, a higienização das mãos com sabão ou álcool gel 70% e a lavagem de toda a vestimenta ao chegar em casa.

Coronavírus afeta a rotina dos capixabas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados