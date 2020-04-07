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Coronavírus

Apesar de restrições, parte do comércio de Marataízes continua aberto

Lojas de confecções foram encontradas abertas no Centro do balneário, nesta terça-feira (07)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 18:43

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 18:43

Loja de confecção aberta no centro de Marataízes
Loja de confecção aberta no centro de Marataízes Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul
Apesar das determinações estaduais limitando a atividade do comércio por conta da pandemia do novo coronavírus, em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, boa parte dos lojistas que deveriam estar fechados estão comercializando normalmente. A prefeitura garante que orienta os estabelecimentos. 
Locais como supermercados, farmácias, padarias e restaurantes são os que podem abrir, desde que respeitem as determinações para evitar a aglomeração de pessoas e a contaminação pelo novo coronavírus. A estudante Laís Santos garante que nem todos respeitam as medidas. Uns cumprem e outros não. Aí, fica difícil conter a doença, comenta.
A prefeitura do balneário chegou a elaborar um decreto que determinava a abertura do comércio na cidade, porém, acabou suspendendo por uma recomendação do Ministério Público do Espírito Santo.
A prefeitura garante que todo o comércio do município está orientado a seguir o que determina o último decreto estadual, baixado na última sexta-feira, 3 de abril. A prefeitura tem feito constantes informativos via site oficial, redes sociais oficiais e por meio do sistema de som instalado nas câmeras de videomonitoramento, nos quais transmite a toda a população as restrições e recomendações referentes à Covid-19, informou o município por meio de nota.

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Informou ainda que a Guarda Civil Municipal está percorrendo as ruas do município para orientar os comerciantes a seguirem as determinações do decreto estadual e que cabe à Polícia Militar atuar na fiscalização dos estabelecimentos e na eventual ordem para fecharem as portas.
Polícia Militar foi procurada pela reportagem, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria.

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