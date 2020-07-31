Coronavírus: ES registra 2.544 mortes e passa de 83 mil casos

Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 12.369 registros da doença, seguida por Vitória (11.252), Serra (10.585) e Cariacica (8.957). Já nos números divulgados pelos bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.496 pessoas infectadas.

Com relação aos pacientes curados também houve um aumento no Espírito Santo. Ao todo, 67.117 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 3,05% e, até agora, 173.724 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.