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Pandemia

Coronavírus: ES registra 2.544 mortes e passa de 83 mil casos

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), nas últimas 24 horas a doença infectou 1.406 pessoas e provocou 30 óbitos

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 16:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2020 às 16:43
Swab para teste de Covid-19
Swab para teste de Covid-19 Crédito: Pixabay
Espírito Santo chegou a 83.292 casos e 2.544 mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, na tarde desta sexta-feira (31). As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). A ferramenta mostra que nas últimas 24 horas a doença infectou 1.406 pessoas e provocou 30 óbitos. 
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 12.369 registros da doença, seguida por Vitória (11.252), Serra (10.585) e Cariacica (8.957). Já nos números divulgados pelos bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.496 pessoas infectadas.
Com relação aos pacientes curados também houve um aumento no Espírito Santo. Ao todo, 67.117 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 3,05% e, até agora, 173.724 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

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