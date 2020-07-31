Registro de casos de Covid-19 dobram em um mês em São Mateus

O número de pessoas curadas subiu de 362 para 878, 516 só no mês de julho Crédito: TV Gazeta Norte/Reprodução

O avanço do novo coronavírus no município de São Mateus continua preocupando. A sensação de volta à normalidade, vivenciada em alguns municípios capixabas, ainda não é o que se percebe na cidade do Norte do Estado.

Em um mês, São Mateus saltou de 686 para 1.345 casos confirmados do novo coronavírus. O número de óbitos também cresceu, foi de 16 para 38 mortes pela Covid-19.

Em entrevista para a TV Gazeta Norte, o secretário de Saúde do município, Henrique Follador, explicou que em julho o número de confirmações aumentou. O mês de julho se comportou de forma mais intensa na confirmação dos casos, um crescimento em torno de 20.5, que é a nossa média móvel de 15.2 em junho, comentou.

Segundo Follador, o número de notificações também cresceu nesse período. No entanto, comparando com o mês anterior, houve uma pequena redução no número de casos confirmados diariamente. A média era de 40 novos casos, agora são cerca de 30 casos.

Considerando os que chegam, são notificados e acompanhados diariamente, nós obtivemos de fato uma leve redução dos casos confirmados da doença por dia, ressaltou.

Quem também acompanha a situação da Covid-19 no município é o enfermeiro da Vigilância Epidemiológica de São Mateus, João Paulo Cola. Segundo ele, nos números de julho ainda não estão incluídos os dados do inquérito sorológico que foi finalizado nesta quinta-feira (30).

Antes a gente tinha um tempo resposta de seis a sete dias, e agora a gente tem um tempo resposta de três a quatro dias, isso ajudou bastante para o número de aumento de casos. A resposta vem rápida e o caso acaba entrando no mês que ele vem, explicou.

Segundo o enfermeiro, após a análise dos dados, será possível ter indicadores mais precisos sobre a situação da doença no município. A partir de hoje faremos tratativas de estatísticas com os dados para conseguir ter indicadores do município para provavelmente, na segunda-feira, já estaremos divulgando esses indicadores, completou.

PACIENTES CURADOS

Embora o município de São Mateus contabilize 1.345 casos confirmados do novo coronavírus, o número de pacientes considerados curados clinicamente também cresceu. O município saiu de 362 pessoas curadas para 878. Só no mês de julho, por exemplo, 516 moradores que tiveram a doença receberam alta médica.