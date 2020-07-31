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Coronavírus

Registro de casos de Covid-19 dobram em um mês em São Mateus

Secretaria Municipal de Saúde explicou que número de notificações cresceu nesse período, mas comparando com o mês anterior, houve uma pequena redução no número de casos confirmados por dia

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 14:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2020 às 14:19
Registro de casos de Covid-19 dobram em um mês em São Mateus
O número de pessoas curadas subiu de 362 para 878, 516 só no mês de julho  Crédito: TV Gazeta Norte/Reprodução
O avanço do novo coronavírus no município de São Mateus continua preocupando. A sensação de volta à normalidade, vivenciada em alguns municípios capixabas, ainda não é o que se percebe na cidade do Norte do Estado.
Em um mês, São Mateus saltou de 686 para 1.345 casos confirmados do novo coronavírus. O número de óbitos também cresceu, foi de 16 para 38 mortes pela Covid-19.
Em entrevista para a TV Gazeta Norte, o secretário de Saúde do município, Henrique Follador, explicou que em julho o número de confirmações aumentou. O mês de julho se comportou de forma mais intensa na confirmação dos casos, um crescimento em torno de 20.5, que é a nossa média móvel de 15.2 em junho, comentou.

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Segundo Follador, o número de notificações também cresceu nesse período. No entanto, comparando com o mês anterior, houve uma pequena redução no número de casos confirmados diariamente. A média era de 40 novos casos, agora são cerca de 30 casos.
Considerando os que chegam, são notificados e acompanhados diariamente, nós obtivemos de fato uma leve redução dos casos confirmados da doença por dia, ressaltou.
Quem também acompanha a situação da Covid-19 no município é o enfermeiro da Vigilância Epidemiológica de São Mateus, João Paulo Cola. Segundo ele, nos números de julho ainda não estão incluídos os dados do inquérito sorológico que foi finalizado nesta quinta-feira (30).
Antes a gente tinha um tempo resposta de seis a sete dias, e agora a gente tem um tempo resposta de três a quatro dias, isso ajudou bastante para o número de aumento de casos. A resposta vem rápida e o caso acaba entrando no mês que ele vem, explicou.
Segundo o enfermeiro, após a análise dos dados, será possível ter indicadores mais precisos sobre a situação da doença no município. A partir de hoje faremos tratativas de estatísticas com os dados para conseguir ter indicadores do município para provavelmente, na segunda-feira, já estaremos divulgando esses indicadores, completou.

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PACIENTES CURADOS

Embora o município de São Mateus contabilize 1.345 casos confirmados do novo coronavírus, o número de pacientes considerados curados clinicamente também cresceu. O município saiu de 362 pessoas curadas para 878. Só no mês de julho, por exemplo, 516 moradores que tiveram a doença receberam alta médica.
Com informações de Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte

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