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Números da Saúde

Brasil registra 1.129 mortes por Covid-19 em 24h e total chega a 91.263

As contaminações somam 2.610.102. Nas últimas 24 horas foram 57.837 notificações

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 20:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 20:05
Manifesto na Praia da Costa, em Vila Velha, pelas vítimas da Covid-19
Manifesto na Praia da Costa, em Vila Velha pelas vítimas da Covid-19 Crédito: Júnia Mattos
O Brasil registrou nas últimas 24 horas 1.129 mortes em decorrência do novo coronavírus, informou nesta quinta-feira, 30, o Ministério da Saúde. O total de vidas perdidas para a doença no País chega a 91.263. As contaminações somam 2.610.102, 57.837 notificações nas últimas 24 horas.
O Brasil somente fica atrás dos Estados Unidos tanto em quantidade de casos como de mortes por covid-19. Em solo americano, 4.405.932 pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus e 150.283 morreram.
O Estado de São Paulo segue como o mais afetado pela pandemia no País, com 529.006 casos e 22.710 mortes.

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