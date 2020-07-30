Brasil registra 1.129 mortes por Covid-19 em 24h e total chega a 91.263

Manifesto na Praia da Costa, em Vila Velha pelas vítimas da Covid-19 Crédito: Júnia Mattos

O Brasil registrou nas últimas 24 horas 1.129 mortes em decorrência do novo coronavírus, informou nesta quinta-feira, 30, o Ministério da Saúde. O total de vidas perdidas para a doença no País chega a 91.263. As contaminações somam 2.610.102, 57.837 notificações nas últimas 24 horas.

O Brasil somente fica atrás dos Estados Unidos tanto em quantidade de casos como de mortes por covid-19. Em solo americano, 4.405.932 pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus e 150.283 morreram.