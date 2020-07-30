Michelle Bolsonaro está com coronavírus mas sem sintomas, diz Presidência

Primeira-dama Michelle Bolsonaro está com Covid-19, conforme comunicado da Presidência Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress

"A primeira-dama está sendo acompanhada pela equipe médica da Presidência da República", informou.

EVENTO NO PLANALTO

Nesta quarta-feira (29), a primeira-dama participou de uma cerimônia no Palácio do Planalto. Ela teve contato com as ministras Tereza Cristina (Agricultura) e Damares Alves (Mulher).

A primeira-dama discursou de máscara, mas as duas ministras utilizaram o mesmo microfone e púlpito que Michelle.

Na tribuna de honra, também estavam o presidente e o líder do governo na Câmara dos Deputados, Major Vitor Hugo (PSL-GO).