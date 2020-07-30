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Covid-19

Michelle Bolsonaro está com coronavírus mas sem sintomas, diz Presidência

Primeira-dama deve cumprir a quarentena em um dos dormitórios do Palácio da Alvorada, sem contato com as duas filhas

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 12:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 12:37
Primeira-dama, Michelle Bolsonaro
Primeira-dama Michelle Bolsonaro está com Covid-19, conforme comunicado da Presidência Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress
Presidência da República informou nesta quinta-feira (30) que a primeira-dama Michelle Bolsonaro está com coronavírus. De acordo com a nota oficial, ela adotará a quarentena médica, recomendada pelas organizações de saúde, e não tem apresentado sintomas graves da doença.
"A primeira-dama está sendo acompanhada pela equipe médica da Presidência da República", informou.
presidente Jair Bolsonaro (sem partido) já teve a doença e apresentou resultado negativo no último final de semana. Como o marido, a primeira-dama deve ficar isolada em um dos dormitórios do Palácio da Alvorada, sem contato com as duas filhas: Laura e Letícia.

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EVENTO NO PLANALTO

Nesta quarta-feira (29), a primeira-dama participou de uma cerimônia no Palácio do Planalto. Ela teve contato com as ministras Tereza Cristina (Agricultura) e Damares Alves (Mulher).
A primeira-dama discursou de máscara, mas as duas ministras utilizaram o mesmo microfone e púlpito que Michelle.
Na tribuna de honra, também estavam o presidente e o líder do governo na Câmara dos Deputados, Major Vitor Hugo (PSL-GO).
Na plateia, acompanharam a cerimônia os ministros da Justiça, André Mendonça, Comunicações, Fábio Faria, Economia, Paulo Guedes, e Defesa, Fernando Azevedo.

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