Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro diz que novo teste de Covid-19 deu negativo
Coronavírus

Bolsonaro diz que novo teste de Covid-19 deu negativo

Este foi o quarto teste de Bolsonaro após ser diagnosticado com o coronavírus no início deste mês
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2020 às 09:53

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 09:53

Presidente Jair Bolsonaro usa máscara em meio à pandemia do novo coronavírus
Presidente Jair Bolsonaro usa máscara em meio à pandemia do novo coronavírus Crédito: Isac Nóbrega/PR
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) publicou neste sábado (25), em rede social, uma foto dele segurando uma caixa de hidroxicloroquina acompanhando postagem em que informa ter dado negativo novo teste de Covid-19.
"Bom dia a todos", disse o presidente, em uma imagem tomando café no Palácio do Alvorada.
Este foi o quarto teste de Bolsonaro após ser diagnosticado com o coronavírus no início deste mês.
Desde que anunciou ter sido contaminado, em 7 de julho, o presidente tem realizado agendas oficiais por videoconferência. Ele afirma só se reunir pessoalmente com auxiliares que já tiveram o vírus.

Veja Também

Bolsonaro volta a defender uso de cloroquina no combate à Covid-19

Nos últimos dias, no entanto, ele adquiriu o hábito de caminhar até a entrada do Palácio da Alvorada no final das tardes para acompanhar o arriamento da bandeira. Mesmo permanecendo separado do público por um espelho d'água, ele causa aglomeração de apoiadores no local.
No dia 15 de julho, Bolsonaro revelou que seu segundo exame ainda havia identificado a Covid-19 em seu organismo - ele só deve voltar ao trabalho após testes clínicos indicarem que ele não tem mais o vírus.
Na última terça (21), em conversa com apoiadores em frente ao Alvorada, o presidente disse por exemplo que gostaria de realizar uma viagem ainda nesta semana para o Piauí caso seu novo exame atestasse a sua recuperação.
Desde o início da crise mundial do coronavírus, Bolsonaro tem dado declarações nas quais busca minimizar os impactos da pandemia e, ao mesmo, tratar como exageradas algumas medidas tomadas no exterior e por governadores brasileiros.

Veja Também

Governo Bolsonaro tem estoque parado de 4 milhões de comprimidos de cloroquina

Ele também provocou aglomerações, muitas vezes sem uso de máscara recomendada para evitar o contágio da Covid-19.
Bolsonaro tem divulgado que se tratou da doença com a hidroxicloroquina, medicamento sem efeito comprovado para a doença e com efeitos colaterais associados a seu uso.
No último dia 19, em frente a um grupo de apoiadores, ele tirou do bolso uma caixa do remédio e acenou com ela para o público.
Nesta semana, os ministros Onyx Lorenzoni (Cidadania) e Milton Ribeiro (Educação) também anunciaram que seus exames deram positivo para a Covid-19.

Veja Também

Bolsonaro e Pazuello: intencionalidade genocida ou incompetência na gestão?

Bolsonaro quer se afastar de aliados radicais, mas sem ruptura

Bolsonaro passeia de moto e conversa sem máscara com garis no Alvorada

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados