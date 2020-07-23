Bolsonaro passeia de moto e conversa sem máscara com garis no Alvorada

Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR

Infectado pelo coronavírus e cumprindo isolamento no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) passeou de moto dentro da propriedade nesta quinta-feira (23) e, sem máscara, conversou com profissionais que fazem a limpeza na área externa da residência oficial.

O passeio do presidente, que está no Alvorada desde 6 de julho e já fez três exames para a Covid-19, foi registrado pela agência Reuters.

Nas imagens, Bolsonaro está sem máscara e faz uma parada para conversar com um grupo de funcionários da limpeza. Em determinado momento, ele tira o capacete para falar com os garis.

O uso de máscaras é indicado por especialistas como importante para evitar a contaminação pelo vírus.

Procurado, o Palácio do Planalto ainda não se manifestou.

O presidente só deve deixar o Palácio da Alvorada quando análises clínicas não identificarem mais a presença do vírus.

Embora diga que está em isolamento e que só tem contato físico com auxiliares que já se curaram da Covid-19, o presidente passou nos últimos dias a acompanhar a arriamento da bandeira nacional em frente ao jardim do Palácio da Alvorada.