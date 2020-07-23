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Com Covid-19

Bolsonaro passeia de moto e conversa sem máscara com garis no Alvorada

O presidente já fez três exames que deram positivo para a doença e permanece em isolamento  no Palácio da Alvorada,  residência oficial em Brasília

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 17:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2020 às 17:06
Presidente Jair Bolsonaro
Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR
Infectado pelo coronavírus e cumprindo isolamento no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) passeou de moto dentro da propriedade nesta quinta-feira (23) e, sem máscara, conversou com profissionais que fazem a limpeza na área externa da residência oficial.
O passeio do presidente, que está no Alvorada desde 6 de julho e já fez três exames para a Covid-19, foi registrado pela agência Reuters.
Nas imagens, Bolsonaro está sem máscara e faz uma parada para conversar com um grupo de funcionários da limpeza. Em determinado momento, ele tira o capacete para falar com os garis.
O uso de máscaras é indicado por especialistas como importante para evitar a contaminação pelo vírus.
Procurado, o Palácio do Planalto ainda não se manifestou.
Os três testes feitos por Bolsonaro para detectar o coronavírus deram positivo. O último deles foi divulgado na quarta-feira (22).
O presidente só deve deixar o Palácio da Alvorada quando análises clínicas não identificarem mais a presença do vírus.
Embora diga que está em isolamento e que só tem contato físico com auxiliares que já se curaram da Covid-19, o presidente passou nos últimos dias a acompanhar a arriamento da bandeira nacional em frente ao jardim do Palácio da Alvorada.
Nessas ocasiões, ele interage com apoiadores que costumam esperá-lo em frente ao Alvorada, causando aglomerações no local.

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