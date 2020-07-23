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Durante live semanal

Bolsonaro volta a defender uso de cloroquina no combate à Covid-19

O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o uso de medicamentos sem comprovação científica nem a necessidade de seguir orientações da bula no tratamento de doenças

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 19:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2020 às 19:57
Em vídeo publicado no Facebook, Bolsonaro usa e recomenda hidroxicloroquina
Em vídeo publicado no Facebook, Bolsonaro usa e recomenda hidroxicloroquina Crédito: Facebook/Reprodução
O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender, durante transmissão semanal ao vivo, o uso de medicamentos sem comprovação científica nem a necessidade de seguir orientações da bula no tratamento de doenças, em especial da hidroxicloroquina no combate à covid-19.
"Alguns médicos, médicos renomados, têm conversado comigo dizendo que, na sua experiência e observação, a hidroxicloroquina tem dado certo", disse o presidente. "Quem não tem uma outra alternativa, que não fique querendo proibir a hidroxicloroquina a quem queira tomá-la devidamente receitada por um médico", afirmou o presidente.
Segundo disse Bolsonaro, diagnosticado com o novo coronavírus, "eu tomei e 12 horas depois estava me sentindo muito bem".

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