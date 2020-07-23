Bolsonaro volta a defender uso de cloroquina no combate à Covid-19

Em vídeo publicado no Facebook, Bolsonaro usa e recomenda hidroxicloroquina Crédito: Facebook/Reprodução

O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender, durante transmissão semanal ao vivo, o uso de medicamentos sem comprovação científica nem a necessidade de seguir orientações da bula no tratamento de doenças, em especial da hidroxicloroquina no combate à covid-19.

"Alguns médicos, médicos renomados, têm conversado comigo dizendo que, na sua experiência e observação, a hidroxicloroquina tem dado certo", disse o presidente. "Quem não tem uma outra alternativa, que não fique querendo proibir a hidroxicloroquina a quem queira tomá-la devidamente receitada por um médico", afirmou o presidente.