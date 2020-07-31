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Leonel Ximenes

Colatina pede mudança na classificação de risco de Covid e reabertura do comércio

Prefeitura e comerciantes querem que o governo do ES reclassifique a cidade de risco alto para moderado

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 11:48

Públicado em 

31 jul 2020 às 11:48
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Movimentação em Colatina, no Noroeste do ES
Colatina, classificada de risco alto para a Covid. Crédito: João Henrique Castro
O prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli (Republicanos), e empresários do setor do comércio assinaram um ofício em conjunto e o entregaram ao governador Casagrande (PSB) pedindo a mudança de classificação de risco da cidade para a Covid-19 - de alto para moderado - e a reabertura total do comércio.
No documento, a prefeitura e os representantes do segmento comercial argumentam que a classificação atual prejudica Colatina e os 11 municípios do seu entorno que de uma forma ou de outra dependem da atividade comercial do polo econômico do Noroeste do Estado.
Com risco alto definido pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), o comércio de Colatina funciona em dias alternados - dias pares para bens de consumo pessoais e ímpares para os demais bens - e em horário restrito, das 10h às 16h.
Além do prefeito, o documento foi assinado pela Fecomércio-ES, que representa os Sindicatos dos Varejistas e dos Lojistas, Clube de Diretores Lojistas e a Associação Comercial de Colatina.

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Um empresário do setor do comércio de motos, que pediu para não ser identificado, não esconde sua irritação com as restrições impostas pela classificação sanitária da cidade: “Colatina recebe os contaminados pela Covid de vários municípios vizinhos e fica com a fama de risco alto. Não houve a estruturação adequada no início da pandemia para tal logística. E o comércio e a população local estão pagando o pato”, reclama.
Ele se refere ao fato de dois hospitais, públicos e filantrópicos de Colatina, o Sílvio Avidos e a Santa Casa, serem referências para o tratamento do novo coronavírus em toda a região Noroeste do Estado.
Na semana passada, Linhares também contestou os critérios da Sesa e solicitou ao governo do Estado mudança na sua classificação de risco, o que acabou acontecendo. Passou de alto para moderado, a mesma reivindicação de Colatina.
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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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