Colatina pede mudança na classificação de risco de Covid e reabertura do comércio

O prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli
(Republicanos), e empresários do setor do comércio assinaram um ofício em conjunto e o entregaram ao governador Casagrande (PSB) pedindo a mudança de classificação de risco da cidade para a Covid-19
- de alto para moderado - e a reabertura total do comércio.
No documento, a prefeitura e os representantes do segmento comercial argumentam que a classificação atual prejudica Colatina e os 11 municípios do seu entorno que de uma forma ou de outra dependem da atividade comercial do polo econômico do Noroeste do Estado.
Com risco alto definido pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa)
, o comércio de Colatina funciona em dias alternados - dias pares para bens de consumo pessoais e ímpares para os demais bens - e em horário restrito, das 10h às 16h.
Além do prefeito, o documento foi assinado pela Fecomércio-ES, que representa os Sindicatos dos Varejistas e dos Lojistas, Clube de Diretores Lojistas e a Associação Comercial de Colatina.
Um empresário do setor do comércio de motos
, que pediu para não ser identificado, não esconde sua irritação com as restrições impostas pela classificação sanitária da cidade: “Colatina recebe os contaminados pela Covid de vários municípios vizinhos e fica com a fama de risco alto. Não houve a estruturação adequada no início da pandemia para tal logística. E o comércio e a população local estão pagando o pato”, reclama.
Ele se refere ao fato de dois hospitais, públicos e filantrópicos de Colatina, o Sílvio Avidos e a Santa Casa, serem referências para o tratamento do novo coronavírus em toda a região Noroeste do Estado.