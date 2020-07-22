Colatina tem novos decretos de combate ao coronavírus; veja o que muda

Centro de Colatina Crédito: João Henrique Castro

O município de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, ganhou novas regras para o funcionamento do comércio em meio à pandemia do novo coronavírus . Nesta terça-feira (21), o prefeito Sergio Meneguelli (Republicanos) assinou dois decretos municipais. O principal destaque é a volta da feira livre, suspensa desde que os primeiros casos da doença foram confirmados na cidade. Além disso o funcionamento de alguns setores aos fins de semana ganhou medidas mais duras.

De acordo com o mapa de risco do Governo do Estado , Colatina está classificada em alto risco de contaminação para o coronavírus. Dessa maneira, as lojas continuam funcionando em dias alternados. Segundo o novo decreto, a partir de agora, os estabelecimentos só podem realizar delivery no dia em que estiverem funcionando.

Restaurantes e lanchonetes podem receber os clientes até 18 horas, de segunda a sexta-feira. Depois desse horário, só está permitido o funcionamento de delivery.

FEIRA LIVRE DE VOLTA

Suspensa desde o início da pandemia do novo coronavírus, a Feira do Produtor de Colatina retorna suas atividades nesta semana. De acordo com o decreto municipal, as atividades serão nas sextas-feiras, das 16h às 22h, na Praça Sol Poente.

Os produtos comercializados também vão ser alterados. Segundo o decreto: "não será permitida a comercialização de qualquer outro produto não hortifrutigranjeiro, a exemplo de lanches, refeições, bebidas alcoólicas, petiscos, artesanato e confecções".

Tradicionalmente, a feira livre acontece nas manhã de sábado. Segundo o Executivo, a medida é para diminuir aglomeração aos sábados no Centro de Colatina.