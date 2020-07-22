Colatina tem novos decretos de combate ao coronavírus; veja o que muda

O município de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, ganhou novas regras para o funcionamento do comércio em meio à pandemia do novo coronavírus. Nesta terça-feira (21), o prefeito Sergio Meneguelli (Republicanos) assinou dois decretos municipais. O principal destaque é a volta da feira livre, suspensa desde que os primeiros casos da doença foram confirmados na cidade. Além disso o funcionamento de alguns setores aos fins de semana ganhou medidas mais duras.
De acordo com o mapa de risco do Governo do Estado, Colatina está classificada em alto risco de contaminação para o coronavírus. Dessa maneira, as lojas continuam funcionando em dias alternados. Segundo o novo decreto, a partir de agora, os estabelecimentos só podem realizar delivery no dia em que estiverem funcionando.
Restaurantes e lanchonetes podem receber os clientes até 18 horas, de segunda a sexta-feira. Depois desse horário, só está permitido o funcionamento de delivery.
As medidas também foram endurecidas aos fins de semana. Além do comércio não essencial e dos supermercados, que já não podiam funcionar aos sábados e domingos, as mercearias de bairros, lojas de embalagens, ração e cuidados com os animais vão ficar fechados. Nesses dias, podem funcionar normalmente: padarias, oficinas, salões de beleza, farmácias e postos de combustíveis.
FEIRA LIVRE DE VOLTA
Suspensa desde o início da pandemia do novo coronavírus, a Feira do Produtor de Colatina retorna suas atividades nesta semana. De acordo com o decreto municipal, as atividades serão nas sextas-feiras, das 16h às 22h, na Praça Sol Poente.
Os produtos comercializados também vão ser alterados. Segundo o decreto: "não será permitida a comercialização de qualquer outro produto não hortifrutigranjeiro, a exemplo de lanches, refeições, bebidas alcoólicas, petiscos, artesanato e confecções".
Tradicionalmente, a feira livre acontece nas manhã de sábado. Segundo o Executivo, a medida é para diminuir aglomeração aos sábados no Centro de Colatina.