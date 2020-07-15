Colatina: pacientes com Covid-19 são flagrados descumprindo isolamento

Movimentação em Colatina, no Noroeste do ES Crédito: João Henrique Castro

O número de mortes pelo novo coronavírus está em ascensão em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Até esta quarta-feira (15), 59 pessoas já morreram vítimas da Covid-19 no município. Apesar disso, alguns colatinenses infectados pela doença insistem em descumprir o isolamento obrigatório e podem estar colocando outras vidas em risco.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Kamila Sales Roldi, em entrevista ao ES1 da TV Gazeta, nos últimos dias as equipes do município constataram que vários pacientes infectados pela doença estavam descumprindo o isolamento obrigatório.

"Quando as equipes de Saúde da Família ligam para fazer o monitoramento, o próprio paciente informa que não está em casa, ou algum familiar atende a ligação e fala que o paciente não está em casa naquele momento" Kamila Sales Roldi - Secretária de Saúde de Colatina

Em um dos casos de descumprimento do isolamento, um paciente infectado pela doença foi visto fazendo compras tranquilamente em um supermercado da cidade.

"Essa semana um médico, que atende nas nossas unidades de saúde, encontrou um paciente que ele mesmo isolou e fez o termo de isolamento e o paciente estava dentro de um supermercado fazendo compras, lamentou Kamila.

Um dos infectados foi visto fazendo compras tranquilamente em supermercado da cidade Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A secretária afirmou que se os infectados não cumprirem o isolamento obrigatório, a cidade pode demorar mais para sair da pandemia e ter medidas de flexibilização da atividade econômica. Eu queria fazer um apelo para que a população se conscientize, se não tiver a colaboração do cidadão, nós não vamos vencer isso, desabafou.

De acordo com dados mais recentes da Secretaria de Saúde, Colatina contabiliza 2714 casos confirmados do novo coronavírus. Desses, 1512 pacientes cumprem o isolamento social em casa.

TERMO DE COMPROMISSO

A secretária de saúde afirmou que quando é confirmada a contaminação pela doença, o paciente que deve cumprir o isolamento em domicílio assina um termo concordando que deve permanecer isolado em casa, até que seja liberado por um profissional da saúde. Normalmente, esse período é de 14 dias.

Além disso, durante o período de afastamento equipes de saúde fazem contato frequente com os pacientes contaminados para verificar as condições de recuperação da pessoa e também se o isolamento está sendo respeitado.

PUNIÇÃO

De acordo com a secretária, quem for flagrado descumprindo o isolamento obrigatório pode ser abordado pela polícia ou até sofrer punições.

"Quando a gente recebe alguma denúncia de pacientes infectados descumprindo o isolamento obrigatório, vamos apurar para ver se está de acordo. Se proceder, a Polícia Militar é acionada para abordar o paciente. Quando não resolvido, pode-se até acionar o MPES para apresentar uma denúncia", explicou.