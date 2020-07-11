Poucas&Boas: Em um mês, Linhares e Colatina têm explosão de casos de Covid

Hospital Sílvio Avidos, referência para o tratamento da Covid em Colatina Crédito: Divulgação

As mortes pelo novo coronavírus cresceram exponencialmente em Linhares e em Colatina no período de um mês. Na cidade do Noroeste, a quantidade, no dia de 3 de junho, era de seis óbitos. Trinta dias depois, já eram 39. Soma 6,5 vezes maior do que anteriormente. Em Linhares, o fenômeno se repete. Em 3 de junho, havia oito óbitos. Já um mês depois, 40 mortes. Quintuplicou o número da tragédia.

É ISSO?

De um advogado observador da cena política. “Deixa eu entender: Queiroz estava numa casa de onde não podia sair, foi encontrado pela polícia a mando da Justiça, que determinou que ele ficasse numa casa de onde não pode sair. É isso?”

É ISSO MESMO?

Como a coluna mostrou, o vice-prefeito de Água Doce do Norte recebe mensalmente seu salário, mas mora há pelo menos dois anos nos EUA. E fica a dúvida: boa parte da cidade e os órgãos de fiscalização até agora achavam esse absurdo normal?

É FRIA OU É FRIO?

Empresa brasileira anuncia que acaba de lançar um vibrador em forma de sorvete (de morango), com preço sugerido de R$ 669,90. O problema é que estamos no inverno e sorvete pode causar gripe. E a coluna quer todos bem de saúde.

CAMPANHA DIGITAL

Quem vai ao Google pesquisar o termo “Prefeitura de Vila Velha” no smartphone encontra, em primeiro lugar na lista de opções, o nome de Dalton Morais, pré-candidato do Novo a prefeito da cidade. O anúncio, pago, vem antes mesmo do link da própria prefeitura.

XÔ, CORRUPÇÃO!

O Espírito Santo não consta na lista dos 18 Estados que mais têm denúncias até agora no Corruptovírus, uma ferramenta de denúncia, criada pelo Instituto Não Aceito Corrupção, com foco em casos vinculados à Covid-19.

REDE DE VAIDADE

Não se pode acusar a Rede de falsa modéstia. O partido da companheira Marina Silva anuncia que tem um pré-candidato a prefeito de Vila Velha: é Rafael Primo, a quem a assessoria da legenda chama de “galã”.

VAI TER SAMBA

Presidente da Liesge, a Liga das Escolas de Samba, Edvaldo Teixeira ainda não vê no horizonte ameaças ao Carnaval capixaba 2021, apesar do prolongamento da pandemia do coronavírus. Pra ele, ainda dá tempo para a organizar o desfile no Sambão.

TENHA PIEDADE, PIEDADE!

Por falar em Carnaval, a Piedade está sem diretoria desde o dia 30 de abril. Os integrantes da tradicional escola de samba de Vitória ainda não conseguiram fazer sequer uma eleição virtual para escolher o novo comando da agremiação.

BALANÇA

O deputado federal Amaro Neto (Republicanos) tem a resposta na ponta da língua quando perguntado se mantém sua pré-candidatura a prefeito da Serra.

BALANÇA 2

“Não estou fazendo nenhum movimento, pois a crise econômica e de saúde atrapalha falar de política. E ainda estou na TV e não gosto de misturar as coisas. Mais à frente vamos definir”, promete Amaro.

MUY AMIGO...

Leitor da coluna por muito pouco não caiu no golpe do carro enguiçado. O criminoso se passa por amigo da vítima e pede um depósito em dinheiro porque seu carro enguiçou na estrada e ele não conseguiu passar o cartão de crédito para pagar o conserto.

É GOLPE!

Não deposite dinheiro nenhum na conta desse seu “amigo” que disse que estava vindo te visitar.

ALÔ, DR. BOLSONARO!